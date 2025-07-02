Стиль и этника. Как познавать культуру разных народов через одежду

Лето – время путешествий, ярких впечатлений и новых открытий. По словам имиджмейкера-психолога Лоры Кузнецовой, именно в путешествиях можно – и нужно – познавать культуру местных народов через одежду, пополняя гардероб новыми уникальными предметами. «Этника в образе всегда делает его более интеллектуальным, глубоким и эклектичным», – убеждена эксперт.

Глубина и смыслы

По словам Лоры Кузнецовой, этника в образе – это всегда про глубокие смыслы. «Про связь с каким-либо народом – или со своим родом, про культурные коды, которые в нас вшиты или которые нам симпатичны, которые мы хотим познавать. Этника в образе делает его более интеллектуальным, более глубоким, эклектичным и, конечно, интересным».

Лора убеждена: отправляясь в очередное путешествие по России или зарубежью, можно – и нужно! – исследовать местную культуру через одежду, пополняя гардероб новыми уникальными предметами. Известный российский эксперт по этикету Татьяна Полякова, например, поступает именно так: путешествуя где бы то ни было, покупает на местных рынках, в местных магазинах одежду народных мастеров.

«Это может быть узбекский или монгольский кафтан, ципао, кимоно или тюбетейка, парео или пончо, невероятные украшения из Якутии, Бурятии или Бразилии – всё что угодно, – говорит Лора. – Можно собрать целую коллекцию! И главное – всё это отлично гармонирует с любым стилем – от делового (у вас может быть подклад пиджака с орнаментом, жакет из ткани, которая ассоциируется с той или иной культурой, или рубашка с элементами вышивки, аппликацией) до кэжуального или спортивного».

Выгодная инвестиция

По словам эксперта, с этникой сегодня работают многие российские бренды. Используя технологии разных народов, дизайнеры создают – зачастую вручную – по-настоящему уникальные вещи – авторские, неповторимые. «Это и не вещи даже, а произведения искусства, – поясняет Лора. – Такие предметы одежды, аксессуары всегда стоили и будут стоить дорого. А вот путешествуя по странам, откуда они родом, можно купить их по вполне приемлемой цене».

Всего-то и нужно – свернуть с проторенной туристической дорожки и оказаться на местном базаре. «Какое удовольствие, например, прилететь в Китай – уйти немного вглубь и оказаться на рынке, где местные для местных продают изделия из шелка, кафтаны, жакеты с национальными элементами, приобрести их и внедрить в свой гардероб. Отличная инвестиция!»

Другой пример – Япония: на улицах Киото – огромное количество винтажных магазинов, где можно купить кимоно столетней давности. «Летом – это просто “маст хэв”, – считает Лора. – В жару шелк охлаждает, в прохладные дни – согревает. С кимоно удобно путешествовать, шелк не мнется. И эта деталь гардероба отлично дополнит любой образ. Можно, например, купить классическое кимоно, немного его подрезать (как правило, кимоно имеет избыточную длину), добавить пояс – и носить с майкой и джинсами».

По мнению Лоры Кузнецовой, этника в образе – это обращение к истокам, к традициям и культуре, к многовековой истории костюма. «В этом много энергии и глубинных смыслов. А наш гардероб должен быть именно таким – ресурсным и вдохновляющим»

Одежда как оберег

Отдельное внимание Лора рекомендует обратить на орнаменты. «Символы издревле считались мощными энергоносителями, имели обережное значение – несли духовные смыслы, привлекали удачу и счастье. Разбираясь в орнаментике, вы можете добавлять эти элементы в свой гардероб более осознанно – зная и понимая, что и зачем вы носите».

Энциклопедия орнаментов доступна по ссылке в ТГ канале.

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