Индустриальный рывок: три триллиона – в промышленное будущее

Эксперты Минпромторга РФ рассказали в Иркутске о возможностях развития производственного потенциала регионов

Фотографии предоставлены пресс-службой Фонда развития промышленности

К 2030 году российское промышленное производство должно совершить впечатляющий скачок – вырасти на 40% по сравнению с 2022 годом, при этом снизив зависимость от импорта. Как производственники России, в том числе Иркутской области, могут встроиться в амбициозную стратегию национального развития? Какие мощные инструменты – инфраструктурные, финансовые, организационные – готово предоставить государство, и как бизнесу правильно воспользоваться этой поддержкой? Какие критические вопросы необходимо решить в регионах, чтобы обеспечить успех? Эти вопросы обсуждали в Иркутске на выездной стажировке Минпромторга России «Федеральная практика».

«Итогом нацпроектов станет появление новых отраслей экономики»

Технологическое лидерство России должны обеспечить восемь новых национальных проектов, которые стартовали в этом году. Они охватывают широкий спектр направлений, начиная продовольственной безопасностью и заканчивая химической индустрией и беспилотными технологиями.

Как подчеркнул заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Павел Соболевский, итогом нацпроектов технологического лидерства должно стать появление не только собственной критически важной для страны продукции, но и новых конкурентоспособных отраслей.

В отличие от привычного уже формата национальных и федеральных проектов, нацпроекты технологического лидерства, по словам Павла Соболевского, рассчитаны на более долгий срок – до 10-15 лет и ориентированы на снижение импортозависимости российской экономики по конкретному перечню товаров. Это авиатехника, суда, беспилотники, станки и промышленные роботы, композитные материалы и химические соединения, биотехнологии и многое другое.

– При этом мероприятиями поддержки мы охватываем всю производственную цепочку: от научных исследований до серийного выпуска, в том числе стандартизацию и сертификацию, а также подготовку кадров и формирование спроса, – пояснил представитель Минпромторга.

Одна из важных особенностей новых нацпроектов, указал эксперт, – это карты технологической кооперации. Они позволяют отслеживать, какие продукты предстоит вывести на рынок, какие технологии и комплектующие для этого необходимы, на какой стадии готовности находится их производство, понимать, что нужно для их развития.

Павел Соболевский особо отметил, что в рамках федеральных проектов меры поддержки: субсидии, налоговые льготы, механизмы софинансирования НИОКР, обратного инжиниринга, – направлены не только на разработчиков и производителей, но и на промышленных потребителей.

– Инструментарий господдержки образует экосистему: от создания технологий и их внедрения в производство до последующего сбыта продукции, – подчеркнул он.

В общей сложности на все нацпроекты до 2030 года запланировано около 3 трлн рублей. Наибольшая сумма – 1,48 трлн рублей – заложена в нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», который должен обеспечить кратный рост отечественного авиа- и судостроения, закрепить положение российских производителей в сегменте железнодорожного транспорта.

Фотографии предоставлены пресс-службой Фонда развития промышленности

«Наша задача: войти в ТОП-25 стран мира по уровню роботизации»

На национальный проект «Средства производства и автоматизация» до 2030 года будет направлено 490 млрд рублей. Его цель – не только обновление основных фондов, но и рост производительности труда за счет автоматизации и внедрения промышленных роботов. За пять лет доля отечественного оборудования на российском рынке должна достигнуть 60%.

Достижение поставленных целей сопряжено с рядом вызовов, включая дефицит инжиниринговых компетенций и низкую инвестиционную активность предприятий станкостроения. Поэтому, по словам начальника отдела развития металлургического и подъемно-транспортного оборудования Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Степана Мирошникова, в рамках федерального проекта сегодня разработаны механизмы поддержки как для производителей, так и для инженерных компаний.

– Никто не покупает отдельно печь или литейное оборудование. Как правило, нужна линия под ключ и под конкретный объём производства. Поэтому мы готовы поддерживать команды, которые способны проектировать такое оборудование, – отметил он.

Чтобы расширять сферу применения отечественной продукции, по его словам, планируется с одной стороны ужесточать соответствующие требования к госзакупкам, с другой – предлагать субсидии и налоговые преференции для покупателей отечественной продукции.

Отдельное направление нацпроекта «Средства производства и автоматизация» – развитие роботостроения. В Минпромторге РФ ставят амбициозную задачу: за пять лет вывести Россию в ТОП-25 стран по плотности роботизации. Для ее достижения к нацпроекту подключили Федеральный центр компетенций, который с 2018 года работает с российскими предприятиями над повышением производительности.

– Нам предстоит оценить потенциал роста производительности труда за счет автоматизации производств и внедрения роботов. Мы будем определять рабочие места, подлежащие роботизации, типы роботов, которые можно на них применить, рассчитаем экономический эффект от их внедрения, – пояснил директор по техническому и технологическому развитию Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Игорь Алев.

План центра на этот год – 120 предприятий. Сейчас идёт сбор заявок от предприятий. Из Иркутской области на программу заявились уже три компании.

Фотографии предоставлены пресс-службой Фонда развития промышленности

«Не надо замещать всю химию на свете, необходим базовый набор»

В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» российским промышленникам предстоит наладить производство целого спектра незаменимых компонентов для отечественных предприятий. О том, где химикам найти финансирование на научные изыскания, на масштабирование или запуск производства и какой эффект ожидается от проекта, рассказала заместитель директора Департамента химической промышленности Минпромторга России Дарья Шевякина.

В 2022 году отечественная химическая промышленность столкнулась с беспрецедентными санкциями, с невозможностью поставки целого ряда важнейших соединений. За минувшее время часть незаменимых компонентов начали производить в России, но нацпроект ставит задачу за пять лет сократить на 30% долю импорта в химической промышленности и за это же время создать 23 приоритетные производственные цепочки по выпуску веществ, которых все еще не хватает стране.

– Мы не планируем тотально импортозамещать всю химию на свете, мы хотим создать в России производство хотя бы базового набора. Это позволит эффективно стимулировать развитие дальнейших переделов и связанных с ними продуктов, – подчеркнула Дарья Шевякина.

Эксперт пояснила, почему нацпроект оперирует не конкретными соединениями, а их цепочками. По ее словам, главная проблема в производстве переделов – это недостаточность объемов потребления в текущий момент на внутреннем рынке.

– Этими цепочками мы хотим состыковать интересы инвесторов, которые готовы войти в тот или иной проект, с интересами потребителей, чтобы они могли получить не просто доступные на рынке продукты, но конкурентоспособные по цене и нужные им по качеству. Надо создать, по сути, сквозное производство, – рассказала Дарья Шевякина.

Национальный проект охватывает все стадии: от предпроектной до масштабирования, строительства и запуска промышленных мощностей. Представитель Минпромторга отметила, что для каждого этапа можно подобрать инструменты финансирования – причем не только в рамках нацпроекта. Она напомнила, что существуют гранты на разработку технических регламентов, Российский научный фонд проводит грантовые конкурсы фундаментальных исследований и ранних стадий проработки проекта. Доступны химикам и займы Фонда развития промышленности.

– Для предприятий, выпускающих готовую химическую продукцию, мы разрабатываем и находим иные механизмы поддержки – в том числе специальный инвестиционный контракт, а также кластерные инвестиционные платформы (КИП). С их помощью мы можем поддержать проекты с низкой экономической эффективностью, запуск которых без мер господдержки нецелесообразен, – добавила Дарья.

Кстати, несколько производственных цепочек – с выпуском не менее 20 веществ, востребованных в химиндустрии, – будет налажено на базе Федерального центра химии в Усолье-Сибирском. Обеспечивает эту работу Иркутский институт химии

им. А. Е. Фаворского СО РАН. Для этого при институте создан Центр инженерных разработок, подчиненный логике обеспечения приоритетных направлений ФЦХ и уже получивший несколько грантов на свою работу.

Бюджет НПТЛ «Новые материалы и химия» – 169,6 млрд рублей, а ожидаемый от него прирост добавленной стоимости, по оценкам Минпромторга РФ, – 1 трлн рублей к 2030 году.

Фотографии предоставлены пресс-службой Фонда развития промышленности

«Развитие экономики мы видим в коллаборации с научно-техническим блоком»

Меры поддержки бизнеса в регионах в целом похожи. Но если федеральные инструменты идентичны, то у субъектов могут быть свои подходы. «Мы видим развитие экономики в коллаборации с наукой», – отметил в своем выступлении первый заместитель председателя Иркутской области Руслан Ситников.

Иркутская область – один из 20 пилотных регионов, которые вошли проект по подготовке кадров и обеспечению трансфера технологий в приоритетных отраслях промышленности.

– Мы разработали программу научно-технологического развития, одним из аспектов которой стала работа со школьниками. И уже в этом году увидели, что больше выпускников выбрали физику, химию, биологию для сдачи ЕГЭ, – рассказал Руслан Ситников.

Второй аспект – это развитие дуального обучения студентов. Сегодня 70% учащихся вузов тесно работают с предприятиями, проходят производственные практики, пишут дипломные работы на прикладные темы. Задача – довести их долю до 90%.

Третий – это формирование инжиниринговых студенческих команд, конструкторских бюро, которые решают задачи предприятий, в том числе по импортозамещению. Этот формат оказался востребованным. С помощью НОЦ «Байкал» в регионе создали восемь лабораторий при научно-исследовательских институтах и в университетах, где работают молодые специалисты, в том числе в кооперации с компаниями. Открыли два инжиниринговых центра – на базе Иркутского института химии им. Фаворского и ИРНИТУ.

– Мы полностью переформатировали работу с бизнесом, выстроили процессы с учетом клиентоориентированности. И сегодня заказов у этих лабораторий столько, что уже не хватает своих мощностей. Мы вышли на кооперацию с другими вузами, в том числе будем работать совместно с МГУ над одним проектом на территории Иркутской области, – подчеркнул первый зампредседателя регионального правительства.

В целом, по его словам, Иркутская область поставила задачу к 2030 году увеличить число высокотехнологичных предприятий до 100.

«Сибири и Дальнему Востоку нужно активнее работать с промышленной инфраструктурой»

Ключевыми инструментами территориального развития промышленности в России уже более 10 лет остаются технопарки и промышленные кластеры. Они позволяют регионам привлекать инвесторов на готовые площадки, а резидентам – пользоваться налоговыми льготами. Вопрос, как сделать этот инструмент более эффективным, также был в центре внимания участников «Федеральной практики».

Сегодня менее половины таких объектов зарегистрированы в федеральном реестре Минпромторга. Особенно остро эта проблема стоит в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Александр Арутюнов, начальник отдела мониторинга и координации развития региональной промышленной инфраструктуры Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России.

По данным Ассоциации индустриальных парков

«Большинство объектов сегодня расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах. В Сибири всего 19 индустриальных и технопарков, из которых только шесть включены в федеральный реестр. На Дальнем Востоке действуют пять технопарков, но в реестре только два», – пояснил он.

Правда, Денис Журавский, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России (АИП), уточнил, что в Сибирском федеральном округе (СФО) насчитывается 35 индустриальных парков, а на Дальнем Востоке (ДФО) – 18.

– Минпромторг учитывает только парки, зарегистрированные в геоинформационной системе (ГИСИП). Мы же описываем все площадки, соответствующие ГОСТу, независимо от регистрации, – пояснил Журавский.

Несмотря на расхождения в цифрах, тенденция очевидна: больше всего промышленных площадок сосредоточено в Центральном (170) и Приволжском (102) федеральных округах.

По словам Александра Арутюнова, малое количество подобных площадок и, главное, отсутствие их регистрации лишает регионы возможности привлекать федеральные инвестиции и развивать кооперационные связи.

– Это ограничивает возможности бизнеса в создании конкурентных, эффективных продуктов, – подчеркнул эксперт, призвав региональные власти активнее работать с этим инструментом.

В Иркутской области созданы Ангарский и Братский технопарки, индустриальный парк

«Усолье-ПРОМТЕХ» и Братский индустриальный парк. Марина Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Приангарья, сообщила, что в регионе развиваются еще два индустриальных парка – в Мегете и Чистых Ключах.

– Концепция уже сформирована, предварительно определено восемь резидентов. Сейчас ведется работа по привлечению средств на создание инфраструктуры, – отметила она.

Екатерина Дементьева

Юлия Вишневская, директор, заместитель начальника управления по связям с государственными органами и общественностью АО «Группа «Илим»:

Иркутская область – один из ключевых регионов присутствия Группы «Илим». Поэтому компания с готовностью пошла навстречу предложению стать генеральным партнёром Федеральной практики.

Это мероприятие помогает региональной промышленности двигаться вперёд быстрее благодаря диалогу с представителями Минпромторга, который уделяет этому проекту постоянное внимание.

Для бизнеса участие в подобных встречах – уникальная возможность получить информацию о новациях в законодательстве, получить консультацию и даже, в некоторых случаях, быстрое решение наболевшей проблемы.

Почему это важно? Развитая промышленность — это приток инвестиций, появление новых производств и в конечном итоге больше возможностей для кооперации, для нахождения новых партнёров и новых рынков сбыта. Участвуя в Федеральной практике, Группа «Илим» поддерживает лучшее будущее как для своих трудовых коллективов, так и для всех предприятий Иркутской области.

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка:

Банк ВТБ активно работает с крупным, средним и малым бизнесом в Иркутской области, кроме того, мы давно и продуктивно взаимодействуем с региональным Фондом развития промышленности, предоставляя банковские гарантии его заёмщикам. Поэтому с удовольствием откликнулись на предложение стать партнёрами в проведении Федеральной практики.

Это действительно практика: все три дня на площадках шёл живой диалог, у бизнеса была возможность задать вопросы руководству Минпромторга, озвучить свои проблемы и пожелания. Представители министерства оперативно давали обратную связь, фиксировали обращения и предложения, делились своими контактами для дальнейшей работы. Я считаю, что результат Федеральной практики уже есть и будет виден на протяжении длительного времени — в виде решения актуальных вопросов, появления новых проектов. И то, что ВТБ здесь стал партнёром, созвучно нашему видению своей роли в развитии региональной промышленности: помогать производственникам Иркутской области продвигаться на лидирующие позиции в стране.

Алексей Третьяков, заместитель генерального директора ИЗТМ:

Для нас многое изменилось после знакомства с Фондом развития промышленности Иркутской области. Можно сказать так: мы не просто поверили, а убедились, что меры господдержки реально работают. В Фонде нас полушутя называют постоянными заёмщиками, и это, в общем-то, правда. Ещё и в федеральный проект «Производительность труда» благодаря ФРП вступили. Словом, мы приняли предложение стать партнёрами Федеральной практики потому, что знаем: это работает. Но это знаем мы — а десятки, сотни других предприятий могли быть не в курсе или просто сомневаться. Для того, чтобы любые сомнения исчезли, и нужна Федеральная практика: здесь информация о том, что может государство в плане помощи бизнесу — а может оно многое, — приходила, что называется, из первых рук. Кто, как не руководство Минпромторга, может знать всё про меры господдержки?

И сейчас, оглядываясь на эти 3 дня, могу сказать, что они даже нам дали очень многое. Уверен, со мной согласится каждый участник. Мы получили чёткое видение, как государство видит перспективу развития всех ключевых отраслей. И как оно готово способствовать тем, кто это видение разделяет. Это важно. Потому что совместными усилиями всегда можно сделать больше, а это идёт на пользу и бизнесу, и стране.

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

Участвовать в таком событии, как Федеральная практика, непросто, но интересно. Вместе с Фондом развития промышленности добились успеха, оставив хорошие впечатления у участников.

Для нас важно развивать взаимодействие банков, компаний и властей. Государственная поддержка плюс финансовые инструменты Сбера открывают новые возможности. Некоторые идеи, услышанные на практике, уже обсудили с производителями.

"Это мощный инструмент взаимодействия с регионами"

Иван Куликов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации:

«Выездные стажировки «Федеральная практика» проводятся традиционно и зарекомендовали себя как эффективный инструмент взаимодействия с регионами. Такого рода мероприятия позволяют донести до региональных органов исполнительной власти, субъектов промышленности те инструменты господдержки, ту политику, которая сегодня реализуется федеральным центром.

Перед нами стоит задача наращивания объемов промышленного производства к 2030 году на 40% и укрепления технологического суверенитета за счет опережающего развития ключевых отраслей. Для достижения этих целей мы планируем мобилизовать весь промышленный потенциал регионов, подключить меры государственной поддержки, реализуемые Минпромторгом России и субъектами, привлекать бизнес к участию в нацпроектах.

Развитие промышленности Сибири и Дальнего Востока – это безусловно приоритетный путь в рамках стратегии пространственного развития Российской Федерации. Поэтому основная цель стажировки – всесторонне ознакомить её участников с ключевыми задачами и инструментами господдержки в рамках реализации национальных проектов технологического лидерства.

Отмечу, что событие в Иркутске поддержали представители 21 субъекта ДФО и СФО. Еще три – Республика Башкортостан, Краснодарский край и Москва – выступают наставниками для регионов в части развития промышленного производства».

"Мы нацелены на развитие новых производств"

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

«Иркутская область – один из ключевых регионов Сибирского федерального округа. Сегодня в Приангарье реализуется свыше 180 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 3 трлн рублей. Среди них – газохимический комплекс в Усть-Куте, Тайшетский алюминиевый завод, фармацевтический комплекс по выпуску субстанций и готовых лекарственных средств в Иркутске, Братске и Усолье-Сибирском, производство среднемагистрального лайнера МС-21. Благодаря им в ближайшей перспективе в регионе будет создано почти 40 тысяч новых рабочих мест. Мы нацелены на дальнейшее развитие новых производств и проектов, и, конечно, опыт и партнерство других регионов, поддержка Минпромторга России и федеральных институтов развития – важная составляющая успеха таких проектов. Я уверен, что в рамках «Федеральной практики» у нас будет хорошая возможность узнать о новых эффективных инструментах развития».