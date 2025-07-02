Прыгать в мешках тоже можно со смыслом! Эксперт о том, что режиссёр нужен не только для кино, но и для корпоративного тимбилдинга

Лето для многих компаний – это не только пора отпусков, но и время для различных корпоративных активностей. Цель таких тимбилдингов – сплотить коллектив, увлечь команду ценностями бренда, выстроить коммуникации между сотрудниками. Но довольно часто подобные мероприятия проходят формально, для «галочки» и не решают поставленных задач, отмечает основательница агентства «Реактор Событий» Мария Атом. Эксперт поделилась опытом, как из обычного «корпоратива» сделать эмоциональное событие, которое и бизнес-задачи решит, и запомнится, и поведение сотрудников изменит.

Зачем тимбилдингу нужна режиссура?

– Тимбилдинг часто воспринимается как что-то среднее между мероприятием для галочки в годовом плане по развитию корпоративной культуры и «собраться вместе, чтобы отдохнуть с коллегами». Но любое корпоративное событие – это инструмент. Вопрос в том, как им эффективно воспользоваться, чтобы событие стало частью культурного кода компании.

При его организации руководители сталкиваются с одними и теми же «болями»:

– формат выбран, задачи не определены;

– у участников отсутствует эмоциональная вовлечённость, они воспринимают мероприятие как обязательную формальность;

– ценности компании не считываются, остаются в плакатах;

– нет понимания, как «зацепить», при этом не потратить бюджет впустую.

Здесь и появляется наш «Реактор событий». Мы запускаем не просто сценарий, а эмоциональную реакцию. Режиссура для тимбилдинга – это возможность сделать не просто состязания, а создать среду, новую реальность, где ценности проживаются телом, голосом, командной динамикой, где участник не «прослушал», а «прожил», где не объясняют, а показывают.

Как это работает?

– Перед началом работы обязательно нужен диалог с заказчиком. Глубокий, честный, до мелочей: «Что в коллективе не так? Что хочется улучшить? Какой результат важен для бизнеса?»

Например, в одном из недавних проектов нам предстояло встроить программу «Наставничество» в культуру компании. Задачи стояли следующие:

– показать, что коллектив, который работает в компании, – не просто ФИО в таблице, а люди с характером, талантами, интересами;

– напомнить, что наставник – это не только передатчик знаний, но и точка вдохновения и быстрого роста в компании;

– сформулировать, что знания живут только в отношениях. Люди учатся у людей.

Что было сделано?

– Добавили творчество. Написали песню о силе наставничества. Внедрили простые игровые блоки, которые считывались как «пробы реальности» – командной, рабочей. Участники собирали конструктор, играли в мячики, но у всех игр была задача – почувствовать структуру, команду, взаимопонимание, силу наставника.

Сценарий, свет, визуальные образы – всё работало на одну цель: пробудить ценность. Не «внушить», а позволить родиться ей внутри участника.

А ещё очень важна импровизация. Мы используем методы импровизации не как актёрский приём, а как инструмент. Чтобы раскрепостить людей, научить их слушать и слышать. Чтобы в мозге активировался поток – креатив, ассоциации, смех, взаимодействие. Импровизация в формате «Реактора» – это не про сцену. Это про живой навык быть в моменте, быть с командой, убеждать, вести за собой.

Что в итоге получают HR и компания?

– Участник уходит с тимбилдинга с эмоцией, а не с инструкцией. С желанием, а не с тезисами. Он не цитирует, он начинает делать. Даже тот, кто пришёл «просто так», не может не почувствовать: он важен, он – часть большого коллектива.

Мы создаём сценарии, которые ведут команду от точки «собрались» до точки «мы вместе». И там, в этой точке, появляется новая корпоративная реальность: где люди слышат, где ценности живут не в брошюрах, а в действиях.

«Реактор событий» запускает цепную реакцию эмоций, в которой корпоративная культура начинает дышать. Мы не просто возглавляем процесс и проводим события, а режиссируем смыслы, управляем впечатлениями – профессионально, тонко, по-настоящему. Потому что даже прыгать в мешках можно со смыслом.

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