Труд или услуга? Лев Ивасих, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и партнеры» – о том, как доказать нетрудовой характер отношений

Не все задачи бизнес решает силами своих сотрудников. Есть ситуации, когда целесообразно привлекать специалиста извне. В этом случае компании могут оформлять отношения договором гражданско-правового характера. Но Социальный фонд и трудовая инспекция не всегда согласны с таким подходом. Где пролегает тонкая грань? Как не нарушить закон и не попасть на штрафы, если вы заказываете услуги у физлиц по договорам ГПХ? Об этом рассказал Лев Ивасих, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и партнеры».

1. Почему надзорные и контролирующие органы «не любят» договоры ГПХ?

Договор гражданско-правового характера – это соглашение между заказчиком работы или услуги и ее исполнителем, в котором прописываются порядок и условия выполнения работ. К ГПХ, например, относится договор подряда, договор оказания услуг, авторского заказа, поручения. С договором ГПХ удобно привлекать нужных специалистов под локальную задачу или проект – скажем, для разработки контент-плана для сайта, консультаций по каким-либо вопросам, разовой перевозки груза или пассажиров. Он подходит для работы с самозанятыми и ИП, в том числе для выполнения непрофильных для компании функций.

Проблема в том, что порой предприниматели злоупотребляют этим форматом, подменяя им реальные трудовые отношения. Поэтому уполномоченные органы зачастую находят такие отношения подозрительными.

2. Всегда ли нужно оспаривать подобные претензии?

Зависит от обстоятельств. Например, один из наших доверителей, компания с хорошей репутацией работодателя и налогоплательщика, столкнулся с такой ситуацией. Предприятие нуждалось в услугах уборщицы и заключило договор оказания услуг с физическим лицом. Это был далеко не первый подобный договор, но Социальный фонд почему-то посчитал эти отношения трудовыми и решил привлечь компанию к ответственности за неправильное исчисление и уплату страховых взносов.

Имущественные последствия для предприятия были незначительными - менее двухсот рублей. Но руководство посчитало это тревожным прецедентом, бросающим тень на репутацию, и настояло на том, чтобы отменить решение. Судебная практика по таким делам в целом складывается не в пользу работодателей. Но если правильно собрать доказательства, то можно выиграть дело. Команда нашего адвокатского бюро отстояла доброе имя доверителя.

В досудебном порядке решить спор с СФР не удалось, однако арбитражный суд первой инстанции согласился с нашими доводами и в упрощенном порядке признал решение фонда незаконным, а апелляционный суд – подтвердил нашу позицию даже после перехода к рассмотрению дела по общим правилам с вызовом сторон.

3. Какие факты могут доказать нетрудовой характер отношений?

В данном деле наша позиция заключалась в том числе в следующем:

- Исполнитель не подчинялся внутреннему распорядку, ему не устанавливали рабочее время;

- договор с уборщицей был заключен на определенный срок, а оплату она получала не дважды в месяц, а по факту исполнения и с иным назначением платежа, нежели у работников;

- исполнитель сам решал, как убирать: предприятию был важен исключительно результат оказания услуг, а процесс – в каком порядке уборщица моет полы и протирает пыль – никого не интересовал;

- исполнителю ни разу не предоставлялись отпуска/больничные, за него не уплачивались обязательные взносы, предусмотренные для работников;

- с учетом численности работников и безупречной репутации, предприятие не имело ни единой причины «прикрывать» трудовые отношения гражданско-правовыми;

- сама уборщица не считала отношения трудовыми и не требовала их таковыми признать.

Безусловно, приведенные доводы не универсальны – перечень будет зависеть от обстоятельств конкретного дела. Надо учитывать, что российские суды при рассмотрении соответствующих дел в основном руководствуются постановлением пленума Верховного суда от 29 мая 2018 г., где обозначены признаки трудового договора. Но практика его применения весьма неоднозначна.

Возможно, ситуация станет более определенной после того, как будут приняты поправки в Трудовой кодекс, предложенные Минтруда РФ. В них ведомство называет восемь конкретных признаков трудового договора.

Пока же бизнесу следует тщательно взвешивать за и против в выборе формы отношений с исполнителями. А если понадобится профессиональное сопровождение, чтобы принять правильное решение или отстоять правоту, команда нашего бюро готова помочь.