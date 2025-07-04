ПМЭФ: экономика ждет прогрева

Петербургский международный экономический форум вновь подтвердил свой статус ключевого события экономического сезона. Несмотря на глобальную повестку о многополярном мире, настоящая интрига разворачивалась вокруг обсуждений внутренней экономики России. Какие процессы формируют её настоящее и будущее, какие прогнозы эксперты дают на ближайший год? Мы погрузились в атмосферу форума, изучили диалоги на его площадках и в кулуарах, чтобы выделить самые важные тезисы ПМЭФ.

Фото материала: Росконгресс

Страсти по ставке – за рост или против инфляции?

Тема ключевой ставки и ее влияния на экономические процессы стала одной из главных на Петербургском международном экономическом форуме. Центробанк впервые почти за три года опустил ключевую ставку – с 21% до 20% годовых, но бизнес отмечает: это «не то снижение, которое существенно влияет на экономику». Более того, экономический блок правительства РФ разделяет эти взгляды.

Вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ указал, что текущие индикаторы свидетельствуют о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки и перехода от управляемого охлаждения экономики к ее «нагреву» и важно «не пропустить тот момент, когда это нужно сделать».

– У нас уже и инфляция за последние семь недель, если брать в годовом исчислении, на уровне 2,6%, это ниже уровня таргета Центрального банка (4% в год – ред.). Поэтому, на мой взгляд, просто нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед, – резюмировал он.

Он обратил внимание, что ключевая ставка велика не столько в абсолютном исчислении, сколько в реальном выражении – разница между текущей инфляцией и ставкой ЦБ колеблется в диапазоне от 10 до 14%.

А министр экономического развития Максим Решетников на одной из первых панельных сессий ПМЭФ прямо заявил, что экономика не просто в стадии охлаждения, а «на грани перехода в рецессию», и попросил Центробанк не доходить до крайностей:

– Помимо веры в инфляцию в 4%, можно немного любви к экономике?

Впрочем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина осталась непреклонна: банк России будет снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции. При этом, по ее словам, ставки по вкладам в банках останутся привлекательными. А значит, спешить регулятор не будет.

– Снижение инфляции важно. Важно для людей, потому что при высокой инфляции обесцениваются доходы и сбережения. Важно для бизнеса, потому что мы хотим, чтобы рост был не просто высокий в какие-то годы, мы хотим, чтобы он был устойчивый. <…> Поэтому мы добивались и будем добиваться снижения инфляции к цели, – подчеркнула она

Руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган в свою очередь в рамках дискуссий ПМЭФ пояснил, что в текущих условиях, когда физические ресурсы расширения производства (кадры, мощности и т.п.) «значимо ограничены», быстрое снижение ключевой ставки «вряд ли что-то в моменте сильно изменит».

Бизнес сворачивает планы и ждет определенности

Пока Минфин, Минэкономразвития и ЦБ спорили о климате в экономике: считать ли ее текущее состояние выходом из перегрева, охлаждением или заморозкой – банки и бизнес говорили о сворачивании инвестиционных программ.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, возглавляемый им банк, на долю которого обычно приходится 60–65% объемов финансирования инвестиционных проектов в стране, с начала этого года не профинансировал ни одного нового проекта.

– Бизнес меняет свои планы, откладывает свои инвестиции, и это несет угрозу экономическому росту в перспективе 2-3 лет, – сообщил он.

Фото материала: Росконгресс

Министр экономического развития Максим Решетников подтвердил, что в 2023-2024 годах средний рост объемов инвестиций в экономику составлял 8%, а в этом, по прогнозу министерства, динамика сократится до 1,7%. При этом ведомство фиксирует большой приток средств на депозиты юридических лиц.

– А большая доля инвестиций – это всегда собственные средства предприятий. Мы понимаем: текущий уровень процентных ставок не только не дает компаниям заходить в новые проекты с кредитными ресурсами, но и серьезно демотивирует и свои средства вкладывать, – заметил он.

Алексей Репик, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», указал, что есть и иные рычаги, помимо ДКП Банка России, эти средства вернуть в экономику.

– Мы видели в последние семь-восемь лет революционный рост маркетплейсов. А почему? В значительной степени потому, что совпали по времени наличие технологий и отсутствие регулирования. Если бы правительство [и контролирующие органы] обратили [на этот сектор] внимание раньше, я боюсь, мы бы такого результата не получили. Поэтому – «раскручивать» регулирование, больше экспериментов, больше легкости. И тогда мы увидим рост в тех секторах, где можно использовать собственные средства, а не долговое финансирование, – отметил он.

В целом он подчеркнул, что инвестиционный рост в последние пару лет во многом был экстенсивным, сейчас эти возможности почти исчерпаны: везде, где можно было зайти в ниши уходящих зарубежных компаний, все уже более-менее занято. А для новых проектов требуются долгие инвестиции, с серьезным горизонтом планирования.

Недвижимость: кризиса нет, но риски копятся

В строительной отрасли тоже копятся риски: в моменте растет затоваренность на рынке новостроек, но новых проектов появляется крайне мало, и в перспективе 2-3 лет избыток предложения сменится дефицитом. Банки заверяют, что волны банкротств и обманутых дольщиков не будет, но признаются, что даже в самых смелых стресс-тестах не предполагали, что заградительные ставки продержатся больше года.

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заверил, что в отрасли кризиса нет. Однако риски, связанные с финансированием и высокой ставкой по ипотеке, высоки.

– Пока запаса прочности компаний на рынке жилья хватает для удержания стабильности, но если ситуация в финансовой сфере не изменится, то последствия могут быть значительно хуже, – заявил он в ходе круглого стола.

Фото материала: Росконгресс

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин добавил, что помимо текущих рисков, связанных с дороговизной финансирования, в отрасли накапливаются и отложенные проблемы. В частности, застройщики откладывают выход на новые площадки.

– Мы видим, что за пять месяцев этого года объем выданных разрешений на строительство составляет минус 22% – такого снижения по динамике выданных разрешений на строительство не было никогда. Большая просадка будет в 2027 году не только по жилищному строительству, а в целом по строительству, которое сопровождается большими ставками, – отметил замглавы Минстроя России.

Сокращение предложения в перспективе приведет к дальнейшему росту стоимости жилья в новостройках.

Председатель правления банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич в свою очередь оптимистично предположил, что дороговизна заемных средств заставит строительный бизнес обратить внимание на другие инструменты.

– В свое время появилось проектное финансирование; ипотека – ещё 5 лет назад в структуре продаж она занимала 20% в строящихся домах, а сейчас доходит до 90%. Надо развивать и другие инструменты: облигации, выпуск акций застройщиками, коллективные инвестиции, инструменты, привязанные к индексу квадратного метра – различные способы привлечь профессиональных инвесторов в отрасль. Это лет через 5-10 поменяет облик отрасли, как ее поменяло проектное финансирование, – выразил он убежденность.

Бюджет штормит, но налоги расти не будут

Министерство финансов заявило о разбалансировке бюджетных процессов с текущей денежно-кредитной политикой Центробанка и пообещало более рачительно подойти к государственным доходам и расходам.

Антон Силуанов, министр финансов РФ, заявил, что «в бюджете штормит серьезно». (Недавние поправки в федеральный бюджет допускают увеличение дефицита до 3,8 трлн рублей. – ред.) Однако он заверил, что менять налоговую политику правительство пока не будет, потому что это «инструмент предсказуемости нашей политики».

По словам Антона Силуанова, есть другие способы обеспечить финансовую стабильность. Первый – надо «абсолютно точно быть скромнее в желаниях», второй – бюджетную политику необходимо координировать с денежно-кредитной политикой. Третье – снижать «процентные риски».

– Одно дело – льготная ипотека, а другое – субсидирование процентных ставок [для предприятий промышленности]. От этого надо уходить. Надо за те же деньги стимулировать компании выходить на IPO, – сообщил министр финансов. – И наконец, нужно возобновлять практику хеджирования внешних рисков, в первую очередь, связанных с ценами на энергоносители.

Фото материала: Росконгресс

Днем ранее он сообщил, что ведомство будет переформатировать подход к налоговым льготам: министерство, например, настаивает на стопроцентном эффекте от инвестиционных льгот: «на рубль бюджетных – рубль частных». Социальные льготы, особо отметил Антон Силуанов, нельзя отменять, но необходимо распределять «более адресно».

По мнению Германа Грефа, свой вклад в напряженность бюджета внес чрезмерно крепкий рубль, курс которого, как считает глава Сбера, далек от равновесного.

– Равновесным является курс рубля 100+ по отношению к доллару. Мы имеем 77-78 рублей за доллар – и это ощущают на себе все экспортные отрасли и бюджет, который формируется с повышенным дефицитом. В конце года Минфин столкнется с необходимостью его покрытия за счет рыночных заимствований, – предположил он.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров, также в ходе ПМЭФ заявил, что оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров составляет около 100 рублей за доллар, а «поддержание оптимального баланса между рублем и долларом важно для стабильной работы экономики и сохранения конкурентоспособности отечественного бизнеса на внешних рынках». Укрепление же рубля негативно сказывается на экспорте ключевых отраслей.

Фото материала: Росконгресс

«Доступность капитала близка к нулю»

Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин:

«Снижение ставки до 20% – это «скорее психологическая история, которая дает сигнал инвесторам, что можно готовиться к каким-то большим инвестиционным проектам. Я думаю, что 10-15% – это комфортный для бизнеса уровень ставки, 12-15% – это максимальный. <…> Все, что выше, конечно, это огромнейшая нагрузка». (РИА Новости)

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин:

«Наш «барометр» говорит не об охлаждении, а о заморозке. <…> Снижение ключевой ставки Центробанка на 1 п.п. для нас – это в районе 3 млрд руб. экономии на выплатах в год. Это делает нагрузку существенно ниже, но принципиально уже ничего не меняет. Для того чтобы развиваться, капитал должен быть доступен. Его доступность в нашей стране сегодня близка к нулю». (РБК)

«Не исключена остановка некоторых производств»

Старший вице-президент – руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Дмитрий Средин:

«Массовых банкротств мы не видим, неплатежеспособные заемщики находятся в нормальных предельных значениях для банковской системы, есть ряд заемщиков, которые уже начинают испытывать сложности с обслуживанием своих долгов. У тех компаний, у которых были денежные запасы, мы видим по их квартальной отчетности, что эта денежная подушка постепенно сходит на нет, и они в будущем будут испытывать сложности, если ставки сохранятся на текущих уровнях. Мы видим явное замедление инвестиционных процессов. В основном компании тратят деньги на поддерживающие капексы. Какие-то длинные инвестиционные проекты либо заморожены, либо отложены на неопределенный срок». (Бизнес FM)

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев:

«Не исключена, на мой взгляд, остановка даже некоторых производств металлургических в Российской Федерации для того, чтобы сбалансировать предложение. Надеюсь, до этого не дойдет, и вовремя мы успеем немножко, так сказать, ослабить жесткую хватку денежно-кредитной политики, но пока все идет к тому, что мы можем столкнуться с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью». («Россия 24»)

«Банкротств застройщиков не будет»

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко:

«Распроданность на вводе новостроек снижается и приблизилась к пороговому уровню 70%. В случае, если этот уровень будет «пробит», некоторые застройщики могут столкнуться с трудностями в погашении задолженности по проектному финансированию, но угрозы банкротств мы не видим. В том виде, как это было в предыдущие годы – банкротства, появление обманутых дольщиков ипотеке – это невозможно. В 2019 году мы провели реформу в жилищном строительстве (введены счета эскроу) – сегодня фундамент заложен другой». (ТАСС)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин:

«Решение о распространении льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет включительно временно отложено. Сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке – это огромные бюджетные расходы. И пока Минфин нас здесь не поддерживает в этом вопросе. <…> Пока мы это решение отложили с расчетом, что, может, все-таки ставка снизится и мы к этому вопросу еще раз вернемся». (РБК)

«90-100 – это было бы хорошо»

Глава ВТБ Андрей Костин:

«Курс рубля укрепился слишком сильно, нужно «отруливать» его к более фундаментальным значениям. Я считаю, что 90+ – это было бы хорошо. По-моему, в районе 100 у нас и с бюджетом было бы получше». («Известия»)

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган:

«Равновесным является тот курс, который мы наблюдаем. Он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями. То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом». («Интерфакс»)