Иркутская область на ПМЭФ-2025

По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Из них на Иркутскую область приходится 28 соглашений, в том числе 15 инвестиционных. Общий объём инвестиций составит 37,2 млрд рублей. Мы выбрали самые значимые:

• Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) построит логистический центр площадью 150 тысяч квадратных метров на территории Ангарского городского округа. Когда объект откроется, покупатели смогут получать заказы быстрее, а продавцы получат дополнительные возможности для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику.

• ВЭБ.РФ и «Азимут Хотелс Компани» построят в Байкальске на территории бывшего БЦБК гостиницы категории 4 и 5 звёзд. Отели планируют открыть в первом квартале 2030 года. Каждый из них будет иметь 180 номеров.

• ООО «Элит» до конца 2029 года построит в Иркутской области малотоннажный завод по производству древесной химико-термомеханической массы (технической целлюлозы) за 3 млрд рублей. Мощность производства составит до 100 тыс. тонн продукции в год. На нем будет трудоустроено 250 человек.

• СХАО «Белореченское» инвестирует 700 млн рублей в строительство фермы на 1000 голов коров, а совместно с «Межрегиональной энергетической компанией» еще 400 млн рублей – в очистные сооружения. Также заключено соглашение с Иркутским масложиркомбинатом о создании фермы на 3000 коров с инвестициями 2,2 млрд рублей.

• Эн+, Рослесхоз и правительство Иркутской области на ПМЭФ-2025 договорились о создании системы видеонаблюдения для своевременного обнаружения и предотвращения лесных пожаров и реализации других климатических проектов. Для Эн+ это важный элемент реализации климатических обязательств.