Решение задач с Центром «Мой Бизнес»: 4 кейса успешного роста

Развитие бизнеса – это многогранный процесс, требующий не только новаторских идей и упорства, но и доступа к финансированию. Кредиты, лизинг, банковские гарантии – все эти инструменты становятся критически важными для масштабирования, модернизации и повышения конкурентоспособности. Однако, начинающие предприниматели часто сталкиваются с проблемой недостатка залогового обеспечения, что затрудняет получение необходимых финансовых ресурсов.

Центр «Мой Бизнес» предлагает эффективное решение этой проблемы – гарантийную поддержку через поручительство c залогом до 70% от необходимой суммы займа до 42 млн рублей. Данный механизм позволяет предпринимателям получить доступ к финансированию, даже если у них не хватает собственного залога. Выступая поручителем, центр «Мой Бизнес» берет на себя часть риска перед кредитной организацией, тем самым повышая шансы предпринимателя на получение финансирования.

Давайте рассмотрим, какие задачи удается решать предпринимателям, развивая свой бизнес с помощью гарантийной поддержки и других услуг Центра «Мой бизнес».

Задача 1

Как увеличить мощности и объемы производства, если здесь и сейчас нет доступного финансирования на переоснащение производства?

ООО «Источник Талая» – производитель минеральной питьевой воды, функционирующий в Казачинско-Ленском районе с 2003 года. Компания обратилась в Центр «Мой Бизнес» по подбору льготного финансирования. Благодаря финансированию Фонда развития промышленности Иркутской области с поручительством Центра «Мой Бизнес», компания планирует реализовать проект модернизации производства артезианской воды в поселке Улькан Иркутской области. Также Центр «Мой бизнес» разработал для компании новый брендбук и этикетки для готовой продукции.

Ключевая цель финансирования проекта – увеличение объемов производства минеральной артезианской бутилированной воды в различных форматах, от 1,5 до 5,0 литров. Модернизация включает в себя внедрение автоматизированной линии розлива с производительностью до 1000 бутылок в час (для объема 1,5 литра).

Внедрение новой линии розлива позволит заменить устаревшее оборудование, существенно увеличить производительность завода, оптимизировать производственный процесс и сократить зависимость от ручного труда.

Задача 2

Как компании укрепить свои позиции, сохраняя качество и увеличивая объемы производства, за счет пополнения оборотных средств?

Компания ООО «Урожай» специализируется на растениеводстве и животноводстве, производя пшеницу, ячмень, рапс, горох, семена, а также занимаясь выращиванием племенного крупного рогатого скота для последующей реализации крупным предприятиям Иркутской области.

Получение займа на пополнение оборотных средств с гарантийной поддержкой Центра «Мой Бизнес» позволило компании своевременно обеспечить ключевые этапы производства необходимыми ресурсами. Это, в свою очередь, гарантирует сохранение объемов производства и качества продукции, что критически важно для удержания позиций на рынке, обеспечивает непрерывность производственного цикла. Своевременное внесение удобрений и защита растений от вредителей и болезней напрямую влияют на урожайность и качество зерновых культур. Наличие качественного семенного материала является основой для получения высоких урожаев в будущем.

Выступление Центра «Мой Бизнес» в качестве гаранта по кредитной сделке позволило компании получить доступ к финансированию на выгодных условиях, а регулярная консультационная поддержка в рамках сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров помогает компании внедрять современные агротехнологии и оптимизировать производственные процессы.

Задача 3

Как создавать модный продукт, отражающий культурный код региона, с господдержкой?

ООО «Айхал» изготавливает традиционную обувь народов крайнего севера – унтов из камуса оленя, изюбря и сохатого. Компания получила финансирование в марте 2025 года. Целью привлечения средств являлось пополнение оборотных средств компании. Обеспечением кредитной сделки выступило поручительство, предоставленное Центром «Мой Бизнес». Услуга по финансированию помогла компании дополнительно набрать производственные обороты и решить административные вопросы. Также Центр оказал услугу по цифровизации производственных процессов в качестве установки программного обеспечения 1С. Внедрение 1С позволило предприятию автоматизировать ключевые бизнес-процессы, включая бухгалтерский учет, управление складом и взаимоотношения с клиентами.

ООО «Айхал» располагает собственным производством и развитой сетью фирменных магазинов, что позволяет компании контролировать качество продукции и обеспечивать ее доступность для потребителей. Помимо унтов, компания предлагает широкий ассортимент сопутствующих товаров, включая шапки, варежки, свитера, тапочки, ремни и сувениры, ориентированные на поддержание традиционного стиля и использование натуральных материалов.

Фокус на традиционном производстве и партнерство с Центром «Мой Бизнес» демонстрируют стремление компании к устойчивому развитию и сохранению культурного наследия народов Севера.

Задача 4

Как повысить доверие потребителей к продукту, выйти на международные рынки и при этом расширять производство с помощью Центра «Мой Бизнес»?

В 2009 году ООО «Натуральные напитки» начали процесс построения производства полного цикла по розливу безалкогольных напитков в г. Братске на основе высококачественного натурального сырья. Начиная с 2013 года компания является единственным в Сибири изготовителем компотов и морсов методом варки.

Благодаря комплексным услугам Центра «Мой Бизнес» компания ООО «Натуральные напитки» внедрила систему маркировки «Честный Знак», наладила экспортные поставки и получила доступ к льготному финансированию.

В 2021 году компания получила экспертную консультацию по внедрению системы «Честный Знак» и подтвердила качество выпускаемой продукции декларациями соответствия, что способствовало повышению уровню доверия потребителей. Также Центр «Мой бизнес» неоднократно оказывал компании услугу по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции.

В период с 2022 по 2023 год ООО «Натуральные напитки» активно участвовало в международных выставках в Монголии, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Участие, организованное при поддержке Центра «Мой Бизнес», позволило заключить контракты с партнерами из Казахстана и Узбекистана, значительно расширив географию сбыта продукции.

В 2024 году, при содействии Центра «Мой Бизнес», был разработан бизнес-план для получения займа в Фонде развития промышленности Иркутской области на сумму 6,2 млн рублей. Цель займа – расширение производства и запуск новой линейки продукции «Aloe Vera», изготовленной по корейской технологии горячего розлива, а также внедрение системы «Честный Знак».

Напомним, Центр «Мой Бизнес» осуществляет свою деятельность в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который ставит перед собой задачу повышать конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечить устойчивый экономический рост. Гарантийная поддержка и другие комплексные услуги Центра «Мой бизнес» являются одними из ключевых инструментов для достижения этих целей, предоставляя предпринимателям необходимые ресурсы для реализации их бизнес-идей и внесения вклада в развитие экономики страны.