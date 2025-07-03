О каких изменениях законодательства нужно знать гражданам в III квартале 2025 года

С 1 июля заработает закон о социальных счетах и вкладах. С 1 августа можно потребовать от операторов связи прекратить СМС-рассылки, а с 1 сентября – массовые и автоматические вызовы. Начнут действовать правила о периоде «охлаждения» по потребкредитам. Подробнее об этих и других изменениях читайте в обзоре.

С 1 июля

Социальные счета и вклады

Открывать социальные счета и вклады с 1 июля будут системно значимые банки. Это станут делать через Госуслуги по запросам граждан - адресатов мер соцподдержки. Последние перечислит правительство. В проект их списка включили, например, ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка.

По социальному счету разрешат проводить только рублевые операции. Банки не смогут брать комиссию:

- за открытие, обслуживание и пополнение счета;

- выдачу и использование карты «Мир», которая привязана к этому счету;

- переводы денег со счета в размере не более 20 тыс. руб. в месяц.

Ставка ежедневного начисления процентов по счету зависит от количества денег на нем:

- если остаток не более 50 тыс. руб., то ставка – минимум 1/2 от актуальной на дату начисления процентов ключевой ставки;

- если свыше этой суммы, то ставка договорная без ограничений.

На социальный вклад позволят разместить максимум 50 тыс. руб. Ставка равна максимальной ставке по обычным вкладам физлиц в конкретном банке сроком до года включительно (есть исключения). Выплачивать проценты будут ежемесячно.

Срок вклада – год с возможностью продления на тот же период, если физлицо по-прежнему получает соцподдержку. Гражданин вправе бесплатно и без снижения ставки, например, частично снять или перевести деньги.

Документ: Федеральный закон от 22.07.2024 № 202-ФЗ

Ипотека

Банкам запретят взимать с заемщиков-физлиц вознаграждение за пониженную ставку по ипотеке. Это не касается, например, кредитов на ИЖС.

Документ: Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков

С 1 августа

Отказ от СМС-рассылок

Абонент сможет отказаться от рассылки в порядке, который утвердит правительство. В этом случае оператор связи прекратит ее.

Планируют, что отказ можно будет выразить, например, лично, через мобильное приложение оператора или его сайт. Оператор по общему правилу остановит рассылку на следующий календарный день после подачи заявления.

Документ: Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ

С 1 сентября

Меры против мошенников в области связи и финансов

Абоненты смогут отказаться от многих массовых и автоматических вызовов. Операторы связи станут передавать на устройства пользователей данные о том, кто им звонит. Речь идет об определении бизнес-номеров. Кредитные организации начнут выявлять признаки снятия денег через банкоматы без добровольного согласия клиента. При обнаружении такого индикатора можно будет снять не более 50 тыс. руб. Подробнее в нашем обзоре.

Минимальный период «охлаждения» (срок между согласованием индивидуальных условий и выдачей денег) для получения потребкредита зависит от суммы:

- от 50 тыс. до 200 тыс. руб. включительно – 4 ч;

- более 200 тыс. руб. – 48 ч.

В это время гражданин сможет отказаться от получения средств полностью или частично, если уведомит контрагента. Подробнее в нашем обзоре.

Документы: Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ

Федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ

Защита от навязывания допуслуг

Закрепят право потребителя не оплачивать навязанный дополнительный товар, работу или услугу. Если деньги внесены, то можно потребовать от продавца, исполнителя или владельца маркетплейса их вернуть. То же коснется и случаев, когда физлицу без его согласия реализовали дополнительный продукт. Срок на возврат – 3 календарных дня с даты предъявления требования.

Документ: Федеральный закон от 07.04.2025 № 69-ФЗ

Ограничение снижения премий по ТК РФ

Уточнят, что работодатель может с учетом мнения первичной профсоюзной организации предусмотреть в локальном акте о премиях их снижение из-за проступков работников. Уменьшать выплаты допускается только за тот месяц, в котором вынесли дисциплинарное взыскание, и не более чем на 20% от месячной зарплаты.

Документ: Федеральный закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ

Земельные участки

Вступят в силу признаки неиспользования, например, садовых или огородных земель:

- более половины площади участка захламлена предметами, которые не связаны с его целевым назначением и разрешенным использованием. То же относится к твердым коммунальным отходам и т.п.;

- более половины площади участка занята определенными сорняками высотой свыше 1 м либо деревьями и кустарниками. В расчет не берут насаждения из числа элементов благоустройства и озеленения.

Условие – в течение года и более со дня выявления таких обстоятельств землю не очищали.

Новшества начнут применять по истечении срока на освоение участка. Однако критерии не будут учитывать при аресте земли, невозможности ее целевого использования из-за стихийных бедствий и т.п.

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.05.2025 № 826

О других изменениях читайте в Правовом календаре на III квартал 2025 года.