В отпуск с ручной кладью. Как собрать «капсулу» для отдыха

Чтобы отлично выглядеть в отпуске, женщине совсем не обязательно везти с собой огромный чемодан вещей. Капсульный подход позволяет обойтись ручной кладью, оставаясь при этом верной себе и своему индивидуальному стилю, говорит имиджмейкер-психолог Лора Кузнецова. О тонкостях летнего гардероба – в авторской колонке эксперта.

Три базовых принципа

По словам Лоры, капсульный подход к летнему гардеробу помогает упростить выбор одежды, экономит время и деньги, позволяет персонализировать стиль. Имея такую «капсулу» для отдыха, можно смело отправляться в путешествие налегке – с ручной кладью.

– Это очень удобно. Мы с мужем, например, недавно путешествовали по Японии. 17 дней в пути, постоянные переезды, перелеты. Брать огромный чемодан – не вариант. Нужна компактная – капсульная – история.

Создавая «капсулу» для отдыха, эксперт рекомендует следовать трем ключевым принципам:

1. Универсальность и сочетаемость

«Капсула», напоминает Лора, – это коллекция сочетающихся между собой вещей, собранная под конкретный сезон или занятие: для работы, отдыха, встреч с друзьями и пр. Слово «капсульный» используется в значении «маленький и компактный».

– По сути, «капсула» – это небольшое количество вещей, которые дают максимальное количество сочетаний. Имея такой универсальный набор одежды и аксессуаров, например, для отпуска, путешествия, мы максимально упрощаем себе ежедневный выбор. В результате – получаем удовольствие от отдыха, не расходуя энергию и время зря.

2. Осознание собственного стиля

Важно, чтобы «капсула» для отпуска – как, впрочем, и любая другая – отражала ваш индивидуальный стиль. Как убедиться в этом? Лора предлагает воспользоваться метафорой, которую привела однажды ее учитель, имиджмейкер и художник Светлана Чертова.

– Представьте, что у всех пассажиров – одинаковые чемоданы, и на ленте выдачи багажа они перепутались. Можно ли по содержимому вашего чемодана понять, что вещи принадлежат именно вам? В чемодане Ренаты Литвиновой, например, точно найдутся костюмы с широкими плечами, большие очки, красная помада. Есть некие знаковые, ключевые элементы, которые определяют «ДНК стиля» каждого человека. Ткани, фактуры, цвета многое говорят о нас невербально, подсознательно, смыслово. Задумайтесь: ваша одежда, аксессуары вас отражают? Каким образом? Можно ли мы по вашему гардеробу понять, что вы за человек, как вы себя ощущаете, что для вас важно?

3. Качество вместо количества

Лора убеждена: если вы знаете, что каждая вещь в гардеробе говорит о вас, какие смыслы несет, у вас не будет лишних и случайных предметов одежды, аксессуаров. И вечного вопроса «Что надеть?» – тоже. По мнению эксперта, формирование универсального гардероба, когда всё в нем максимально сочетается со всем, – это всегда про экологическую осознанность и качество.

– «Лучше меньше, да лучше» – главный принцип. Качество – особенно с возрастом – должно быть «перфектным», все вещи – достойными вашего величия. Когда хочется сэкономить, не экономьте, пожалуйста. Ваш гардероб, ваш стиль – это ваш ресурс. Когда вы берете какую-то вещь, вы должны чувствовать радость, удовольствие, спокойствие и уверенность, а не тревогу или раздражение. Когда ваш гардероб отражает вас, соответствует вам, дает энергию, тогда каждая вещь в нем не случайна и наполнена смыслом. Напряжение от выбора одежды сменяется уверенностью. И не нужно гнаться за трендами. Когда меня спрашивают: «Что сейчас модно?», я отвечаю: «Модно быть стильным и аутентичным».

Формула летней «капсулы»

По словам Лоры, женщинам, собираясь на отдых, можно взять с собой в ручную кладь такой набор одежды и аксессуаров:

6 верхов (майка, рубашка, тельняшка, 2 футболки, бомбер);

4 низа (брюки, джинсы, шорты, юбка);

1 платье;

1 кафтан / накидка;

3 пары обуви (кеды, балетки, сандалии);

2 сумки (Лора берет 2 сумки кросс-боди и 1 сумку-шоппер, она же пляжная);

3-4 купальника;

3 головных убора (кепка, шляпа, косынка);

1 парео;

1 пляжная туника;

2 пары очков;

платок (его можно его использовать как топ, как пояс, как повязку на брюки);

украшения – сколько вам будет угодно.

Несколько лайфхаков от эксперта:

Создайте «капсулу» у себя на кровати. Проверьте, что вещи действительно сочетаются между собой по цвету, стилю, принтам. Для этого разложите на кровати брюки, джинсы, шорты, юбку. Прикладывайте к ним все верха, а также обувь и украшения. Погладьте одежду и складывайте ее в чемодан по максимальной длине изделия – чтобы было меньше складок. Так вещи доедут максимально аккуратно и, как показывает практика, не будут нуждаться в глажке. Выбирайте немнущиеся или мало мнущиеся ткани. Шелковый бомбер или кафтан – must have. Он согревает, когда прохладно, и охлаждает, когда жарко.

Главное, резюмирует эксперт, чтобы все предметы сочетались между собой, отражали вас, ваше «ДНК стиля».

– Такая «капсула» может дать более 30 различных сочетаний, – говорит Лора. – Весь отпуск вам будет удобно и легко. Вы будете выглядеть стильно, красиво и каждый день по-разному.

