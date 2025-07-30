«Доктор лечит, мы – разбираемся в законах». Зачем частной клинике медицинский юрист на аутсорсинге?

Более 1000 частных медицинских учреждений официально зарегистрировано на территории Иркутской области – таковы данные на конец июня 2025 года. Открытия новых клиник фиксируются постоянно. Медицина становится более доступной, но в то же время растут и риски, связанные с некачественными услугами или несоблюдением требований к медицинским организациям. О том, как профессиональные юристы помогают докторам выполнять свою работу в соответствии с законом, Газете Дело рассказала руководитель медицинской практики компании «Бахаров и партнеры» Анна Андреева.

О специализации: «Все правовые моменты берем на себя»

С каждым годом растет число медицинских организаций, которые предпочитают действовать на опережение и выстраивать свою работу в строгом соответствии с законодательством. Медицинские юристы компании «Бахаров и партнеры» помогают клиникам в этом.

– Мы выступаем именно на стороне клиник. Миссию одного из ключевых направлений компании определили для себя так: помогать доктору быть доктором, лечить пациентов и получать от этой профессии удовольствие. Все правовые моменты мы берем на себя, – поясняет Анна. – Многие врачи подтверждают, что в университетах отсутствует такой предмет, как медицинское право. И разобраться в федеральных законах и нормативных актах бывает непросто. Мы же это делаем профессионально и с удовольствием.

О клиентах: «К нам обращаются на разных этапах»

Среди постоянных доверителей компании «Бахаров и партнеры» – медицинские клиники, их руководители и собственники. География оказания услуг, как говорит Анна Андреева, давно вышла за пределы Иркутска.

– Кто-то обращается к нам на этапе проектирования клиники – и здесь нам помогает большой опыт в сопровождении строительных объектов. Кто-то приглашает в уже действующий бизнес – на постоянное сопровождение или консультацию по документации. Не всем клиникам есть экономический смысл содержать юриста в штатном расписании. В этом случае медицинский юрист на аутсорсинге – самое эффективное решение.

О советах: «Соблюдайте требования сразу»

Эксперт убеждена: важно изначально правильно оформлять все документы при взаимодействии с пациентами, уделять внимание этическим нормам, учитывать религиозные и культурные особенности. Также следует четко определить порядок рассмотрения обращений и жалоб.

– Сроки, каналы связи, требования к ответам – всё это регулируется законом. Анализ судебной практики показывает, что даже при высоком качестве медицинских услуг ошибки в документации могут привести к решению суда в пользу пациента. Чтобы минимизировать риски, клинике необходимо строго соблюдать законодательные требования, чему способствует слаженная работа медицинских юристов и руководства.

О подходе: «Исключаем шаблонные решения»

По мнению нашей собеседницы, юрист должен разбираться в медицинской специфике на необходимом профессиональном уровне. Компания «Бахаров и партнеры» специализированно сопровождает клиники по всем вопросам медицинской документации, помогает подготовиться к проверкам контролирующих органов.

– Наш подход исключает шаблонные решения, мы тщательно анализируем специфику каждой клиники. При этом важно понимать: просто приобрести пакет документов – недостаточно для полноценной защиты. Ключевое значение имеет грамотная работа с ними – корректное заполнение, ведение журналов, понимание сути каждого процедуры. Наши юристы не только разрабатывают документацию, но и проводят обучение для персонала клиник, чтобы все процессы соответствовали правовым нормам.

Топ-3 распространенных ошибок. Какие нарушения допускают медицинские клиники

По словам Анны Андреевой, специфика у медицинских клиник может быть абсолютно разной, но ошибки при этом – почти у всех одинаковые. «Тройка» самых распространенных нарушений выглядит так:

1. Ошибки в документах

Недочеты в документации – абсолютный лидер рейтинга распространенных ошибок. «Это может быть и отсутствие записи в медицинской карте, и отсутствие добровольного согласия на ту или иную процедуру», – перечисляет Анна.

2. Недочеты в информировании

Ошибки в информировании пациента о лечении, услуги без согласования, ненадлежащим образом оформленные договоры на оказание услуг – всё это может обернуться большими штрафами, а иногда и отзывом лицензии, приостановкой деятельности.

3. Сайт с нарушениями

Сайт медицинской организации, по мнению Анны, – как маркерная лента. «Мы часто проводим мониторинг сайтов медицинских организаций по всей России. К сожалению, наблюдаем единицы клиник, у которых сайт идеален. В основном, все – с нарушениями. Законом четко определены требования к публикации информации, формулировкам. Всегда обидно за клинику, у которой сделан удобный, стильный сайт, но с нарушениями обязательных требований».

