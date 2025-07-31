«Байкал – прекрасная площадка для мероприятий, но надо всегда иметь план «Б»

Летом деловая активность вовсе не идет на спад. Многие компании планируют на это время крупные корпоративные события и проводят их не в офисе, а совмещают решение бизнес-вопросов с возможностью посмотреть страну. Об особенностях таких мероприятий на Байкале в нашей экспертной рубрике рассказывает Наталья Борисенко, руководитель направления кейтеринга компании «Аврора Кейтеринг».

Насколько организация деловых мероприятий с элементами отдыха на природе сейчас популярна на Байкале?

– Последнее время границы между сугубо деловым мероприятием и развлекательным несколько стерлись. Многие компании хотят предоставить своим партнерам или своим сотрудникам, топ-менеджменту с различных уголков России возможность и поработать, и провести, допустим, тимбилдинг, и заодно отдохнуть в одном месте. И Байкал отвечает на все эти запросы сразу. Тут и место силы, и потрясающая природа – это мировая жемчужина, и все возможности для того, чтобы проводить деловые мероприятия.

Фото из архива компании

Поэтому летний сезон – самый актуальный для делового туризма. Зимних баз, которые могут обеспечить прием большого (и даже не очень большого) количества гостей не так много, да и добраться до некоторых без спецтехники сложно. Летом и подходящих площадок на Байкале открывается гораздо больше, и логистика упрощается. Сегодня мероприятия на Байкал переносят не только иногородние компании, но и местные, иркутские.

Фото из архива компании

Какие нюансы вы рекомендуете учитывать при организации деловых мероприятий на природе?

– Байкал большой – есть возможность выбрать площадки разной удаленности, разного качества, разного наполнения и обеспечения. От того, какая компания, с какой целью едет на Байкал, зависит и подход к организации. Что стоит учитывать обязательно? Во-первых, логистику. На Байкале она не всегда простая, может преподносить сюрпризы. Во-вторых, погодные условия. Все интернет ресурсы могут показывать солнце, а в реальности задувает шквальный ветер, срывает все установки, баннеры и рушит мебель, которую выставили для деловой конференции. Поэтому, чтобы беспроигрышно организовать мероприятие на Байкале, нужно всегда иметь план «Б».

Фото из архива компании

В-третьих, нюансы связи и энергообеспечения. Если деловая часть связана с работой в приложении, с онлайн-спикером, нужно заранее позаботиться об усилителях сигнала, чтобы интернет был стабильным. Если все завязано на оборудовании, нужно иметь с собой генераторы – электричество на Байкале есть не везде, а там, где есть, не везде оно стабильно.

Наконец, важно количество участников мероприятия. Я уже говорила, что на Байкале, к сожалению, не так много площадок, которые могут обеспечить комфортное пребывание с ночлегом для большого числа гостей. Поэтому чем раньше вы бронируете размещение, тем больше вероятность, что группу поселят с максимальным комфортом.

Фото из архива компании

Как вам удается обслуживать одновременно несколько десятков, а то и сотен гостей?

– Для больших групп мы предлагаем гибридный набор услуг с несколькими гастрономическими станциями (станция с супами, станция с салатами, гриль), с несколькими линиями питания. Мы возводим шатры разного размера, разной площади, зонируя площадку и разводя потоки гостей, отделяя деловую часть от той, где люди обедают или наслаждаются отдыхом, устраиваем зоны тишины, где можно просто поваляться на травке, на мешке, полюбоваться Байкалом. Это позволяет избегать ажиотажа и подарить гостям только приятные эмоции.

Фото из архива компании

За какой срок до события нужно обращаться в вашу компанию?

– Чем больше участников, чем продолжительнее и насыщеннее мероприятие, тем сложнее подготовка, тем больше времени на нее требуется. Камерный ужин на 5-6 человек, можно подготовить и за 3 дня. Трехдневное событие на 300 человек, часть из которых уходит в горы, часть – в плавание, остальные проводят деловые встречи, и всем нужно обеспечить питание, горячие и холодные напитки, перекусы, ланч-боксы (есть у нас и такой опыт) потребует на подготовку не менее месяца.

avroracatering.ru

+7 914 899-45-59