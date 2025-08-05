От заброшенного завода до точки роста. Как партнерство КРИО и ЧЗМК меняет будущее моногорода

«Черемхово мой родной город», – говорит Александр Спешилов. Здесь, на месте некогда закрывшегося предприятия, он построил новое – завод металлических конструкций (ЧЗМК), который производит оцинкованные изделия для дорожных и промышленных строек, для линейных объектов энергетики, для ферм и верфей. Инициативу поддержали региональное правительство и администрация Черемхово. А ключевую роль в возрождении промышленной площадки сыграла Корпорация развития Иркутской области – благодаря ей моногород обрел новую точку роста, современное производство с перспективой масштабирования и импортозамещения. Для журналистов «Газеты Дело» Александр Михайлович лично провел экскурсию по цехам.

Александр Спешилов

Фото А.Федорова

«Опыт говорит: потребность в такой продукции велика»

История ЧЗМК началась шесть лет назад – тогда Александр Спешилов, ныне его гендиректор, искавший подходящую площадку для нового предприятия, остановил свой выбор на территории бывшего Черемховского машиностроительного завода. ЧМЗ закрылся еще в 2012 году, а в 2016-м был официально ликвидирован. Однако остались подъездные пути, цеха (точнее, их стены), а главное – электрические мощности и коммунальные сети.

– Чтобы отремонтировать цеха нужно гораздо меньше вложений, чем в строительство. Строить с нуля – это совсем неподъемные суммы, – поясняет Александр Спешилов.

Кроме того, напоминает гендиректор, в Черемхово действует режим территории опережающего развития, ТОР. А это существенные льготы: первые пять лет – нулевая ставка налогов на землю, имущество и прибыль, страховые взносы всего 7,6%, вместо 30,2%.

– Ну и наконец, Черемхово мой родной город, – добавляет Александр Спешилов.

На новом предприятии планируется выпускать оцинкованные металлические конструкции – для мостов, дорог, линий электропередач, нужд предприятий и муниципалитетов. Как поясняет Александр Спешилов, выбор направления – горячее цинкование – продиктован его личным опытом (он много лет возглавляет компанию «Энергия», которая возводит промышленные объекты по всей стране) – ни одна крупная стройка без таких конструкций не обходится.

На промплощадке отремонтировали здание заводоуправления и два цеха. В одном из них сейчас столовая для рабочих, учебные классы, комнаты отдыха. В другом – линия цинкования.

Хотя с нуля строить цеха и не пришлось, в их восстановление вложено все равно немало. Кровлю полностью поменяли. Заменили окна, утеплили стены. Переложили инженерные сети. В цехе цинкования только на укрепление пола ушло 8,5 тысяч «кубов» бетона.

Перед цехом снесли ветхую угольную котельную, про которую гендиректор говорит: «котлы горели – кочегары мерзли». Вместо нее поставили компактную автоматическую. Она тоже работает на угле, но этого не заметно: только над трубой вьется белый дымок. Освободилась огромная площадь, которую отдали под клумбы.

Фото А.Федорова

«Среди антикоррозийных покрытий горячий цинк – наиболее долговечный»

Цех цинкования – сердце завода – поражает своими масштабами. Здесь происходит полный цикл превращения металлических «исходников» в серебристые конструкции, которые прослужат не один десяток лет.

– Обратите внимание: сколько коррозии, – показывает на только что поступившие в цех заготовки Никита Кеньщак, главный технолог завода. – В таком виде металлоконструкции прибывают к нам. Мы их очищаем на участке предварительной подготовки. Потом при помощи автоматического гидроподъемника навешиваем их на специальные приспособления и отправляем на участок химической подготовки.

Химподготовка проводится в закрытом боксе – в нем установлено 11 ванн с различными реактивами и водой (предполагалось 9, но проектировщик посоветовал заложить больше – под дальнейшее развитие предприятия.) Здесь металлическая конструкция обезжиривается, проходит протравку, моется и передается в устройство для просушки. Все происходит автоматически – оператор внутрь бокса не заходит, работает с внешнего пульта, а за процессом наблюдает сквозь прозрачные стены.

Сушат металл при температуре 90-120°. Это очень ответственный этап производства: на поверхности не должно остаться ни капли влаги, иначе при соприкосновении воды с расплавленным цинком произойдет взрыв. Воздух нагревает газовая печь, топливо для которой завод покупает на АНХК.

Цинкование – пожалуй, самая эффектная операция. Конструкцию подают к ванне, полной расплавленного цинка. Звучит сигнал – и сверху опускается герметичный купол: дальше за процессом можно наблюдать только в небольшие окошки. А там деталь медленно погружается в жидкость, над поверхностью показывается белый дымок. Зрелище завораживает! Несколько секунд – и конструкцию поднимают, уже ярко-серебристую, отправляют на просушку и затем на так называемый белый стеллаж, где она дожидается проверки и отправки заказчику.

– Время, на которое изделие погружается в цинк, зависит от разных параметров: из какого металла изготовлена конструкция, его толщина, габариты и вес самой детали, наконец требуемая толщина покрытия. Мы можем делать от 100 микрон и больше. Этого достаточно, чтобы оцинкованное изделие служило до 50 лет без признаков коррозии, могло выдерживать агрессивные среды, – поясняет главный технолог. – Из всех антикоррозийных покрытий – гальваника, термодиффузия и горячее цинкование – цинк остается наиболее долговечным.

Фото А.Федорова

«Мы на голову выше в условиях труда, чем зарубежные заводы»

Контроль качества очень жесткий на каждом этапе – начиная с входного, на соответствие металлоконструкции требованиям горячего цинкования, до отгрузочного, где приемо-сдаточная комиссия оценивает визуальные параметры изделия, толщину и равномерность покрытия, адгезию (сцепление цинка с поверхностью изделия – ред.).

– У нас собственная лаборатория, которая проводит выборочную оценку готовых изделий – в том числе с помощью ультразвукового оборудования, рентгена, – отмечает гендиректор завода Александр Спешилов.

Сейчас предприятие завершает сертификацию по ГОСТам, российским аналогам системы качества ISO, чтобы подтвердить, что все процессы соответствуют и отечественным стандартам, и европейским нормам.

Это, кстати, касается и норм экологии. Благодаря современной системе вытяжки и газоочистки, в цехе и вокруг него не ощущается характерных «химических» запахов, несмотря на сложные реакции. Все выбросы фильтруются – за этим тоже следит собственная лаборатория.

– Когда я строил этот завод, внимательно изучал опыт зарубежных компаний. Побывал, наверное, на 15 аналогичных предприятиях – в Китае, в Казахстане, в Европе. Скажу так: мы на голову выше некоторых европейских производителей в условиях труда, – заявляет Александр Спешилов. – И по качеству продукции не уступим.

Фото А.Федорова

«Не надо недооценивать местные кадры»

Оборудование в цеху горячего цинкования американского и немецкого производства, которое предприятие успело приобрести еще до санкций. А вот собирали, отлаживали и запускали его уже свои, черемховские специалисты.

– У западных компаний есть такая практика, что оборудование они поставляют без программного обеспечения и шеф-монтажа. На сборку и пусконаладку – уже отдельный прайс-лист. С нас попросили миллион долларов плюс расходы на проезд и проживание инженеров. Но мы решили обойтись своими силами, – говорит Александр Спешилов.

Он особо подчеркивает: не надо недооценивать местные кадры. Квалификация собственных механиков, электриков, инженеров, программистов позволила не только собрать оборудование, но и модифицировать его – усилить конструкцию, настроить под конкретные технологические процессы, оптимизировать электронные схемы, адаптировать программное обеспечение.

– Мы можем выпускать большой объём продукции, используя отечественные запчасти вместо импортных, которые стоят очень дорого и срок поставки которых может достигать 3 месяцев, – отмечает гендиректор ЧЗМК.

Сейчас на предприятии занято 60 человек. Когда заработают все цеха и завод выйдет на плановую мощность штат расширится до 300 человек.

Фото А.Федорова

«Ближайшие конкуренты – в Новосибирске. А спрос – до Владивостока»

Открытие завода горячего цинкования – первый этап в развитии предприятия. Пока здесь работают с теми металлоконструкциями, которые направляют заказчики. На очереди – цех механической обработки, где будут изготавливать собственные. Здесь будет установлена полностью автоматическая линия, с минимальным участием человека. Несколько новых станков, по словам Александра Спешилова уже законтрактованы. Часть оборудования, кстати, российского производства, из Челябинска.

– Мы, конечно, предпочитаем отечественного производителя –- доставка быстрее, обслуживать проще. В любой момент можно обратиться за консультацией, да и привлечь к ответственности, в случае чего, своего, российского производителя легче, – говорит Александр Спешилов.

К 2027 году на заводе должны построить еще кузнечный окрасочный цех, а все предприятие выйдет на выпуск 40 тысяч тонн продукции в год. Пока мощность завода 18 тысяч тонн в год. С середины февраля, когда цех цинкования запустили в опытном режиме, черемховцы выпустили около 500 тонн продукции.

По словам гендиректора ЧЗМК, устойчивый спрос на оцинкованную продукцию есть во многих отраслях – железные и автомобильные дороги, заводские цеха и фермы. Например, сейчас в Черемхово делают станки для одного из крупнейших животноводческих предприятий региона – раньше такие закупали в Германии, черемховцы обещают сделать не хуже.

Пока заказов не так много – сказывается охлаждение экономики.

- Однако любой кризис рано или поздно заканчивается. Спрос неизбежно увеличится. Недавно я был во Владивостоке, вел переговоры с крупной судостроительной компанией, на стапелях которой сейчас строится новый российский ледокол. Они тоже заинтересованы в нашей продукции. Ведь ближайшие заводы с аналогичным ассортиментом – в Новосибирске и Новокузнецке. Наш – самый восточный, – поясняет Александр Спешилов. – В Сибири и на Дальнем Востоке сейчас разворачивается столько крупных строек, где оцинкованные металлоконструкции необходимы – спрос будет!

Фото А.Федорова

Корпорация развития Иркутской области присоединилась к проекту в качестве финансового партнера. Ее поддержка позволила приобрести необходимые ресурсы для запуска завода и профинансировать пуско-наладочные работы.

– Запуск уже готового завода с реконструированными цехами, с приобретенным и смонтированным оборудованием кажется такой малостью. Однако, как водится, подобные «малости» стоят совсем немало. А сегодня ни один другой институт развития не имеет программ поддержки на подобные цели. Есть льготные кредиты на приобретение оборудования, есть поддержка НИОКР, промышленная ипотека... Но вот запускать предприятие обычно приходится либо за свои средства, либо на дорогие банковские кредиты. КРИО же имеет возможность поддержать инвестора и на этом этапе, когда другие льготные инструменты недоступны – подчеркивает Анастасия Оборотова, гендиректор КРИО.

По ее словам, подобные проекты, помимо финансовой отдачи, помогают привлечь и закрепить квалифицированные кадры в моногородах, вроде Черемхово. Многие работники нового завода раньше трудились на черемховском заводе машиностроения, ЧЗМК вновь дал им места по специальности.

– Александр Михайлович многое сделал, чтобы эти кадры не потерять. Это очень важно для таких территорий, когда опытные, умные, квалифицированные работники остаются жить и работать в родном городе, – резюмирует она.

Вадим Семенов, мэр Черемхово:

Черемхово – это моногород, основа нашей экономики – угольная промышленность. Отрасль переживает сегодня не лучшее время, и пополнять городской бюджет, обеспечивать рабочие места только за счет угольщиков сегодня крайне сложно. Поэтому для нас важны проекты, подобные ЧЗМК, и мы с самого начала пообещали инвесторам оказывать всемерную поддержку со стороны муниципалитета. Тем более, компания собирается расширяться, а это и новые вакансии, и дополнительные поступления. Знаю, что за проектом внимательно следило правительство Иркутской области, и КРИО выполнила свою задачу на все сто, способствовав открытию нового производства в городе.