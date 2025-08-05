«Мы поддерживаем, когда другие льготные инструменты недоступны». Анастасия Оборотова – о принципах работы Корпорации развития Иркутской области

«КРИО готово подставить плечо в ситуациях, где другие институты развития не работают», – говорит Анастасия Оборотова, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области. Черемховский завод металлоконструкций – лишь один, хотя и яркий, пример этого.

Анастасия Оборотова

Фото предоставлено компанией

55 проектов за десять лет

Анастасия, Корпорация развития выступила финансовым партнером уже нескольких десятков проектов. По какому принцип идёт отбор?

– Главное, проект должен соответствовать стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Наша задача – работать на перспективу развития региона, на укрепление его экономики. Обязательно смотрим на количество рабочих мест, каковы будут условия труда. Прекрасно, если проект работает в сфере импортозамещения. Ну и конечно, он должен быть финансово эффективным, причем не только для его основателей и инвесторов, но и для бюджетов региона и муниципалитетов. То есть мы оцениваем, как возвратность вложенных КРИО средств, так и будущую налоговую отдачу.

ЧЗМК как раз стал таким проектом. Он укрепляет промышленный потенциал не только области – на сегодня это единственный завод от Новосибирска до Дальнего Востока, выпускающий оцинкованные конструкции, причем с серьезной импортозамещающей составляющей. Кроме того, он дает новые рабочие места моногороду, что тоже важно.

А сколько всего предприятий получило вашу поддержку?

Более 55. Порядка 90 процентов из них – успешные, стабильно работающие, вернувшие вложенные средства с оговоренным процентом доходности. Он невелик, мы все же институт развития, и прибыль не приоритетная наша цель, но он есть. У всех на слуху «Шелеховский гриб» – предприятие по выращиванию шампиньонов, «МедТехСервис», который производит тест-полоски и глюкометры. Из тех, кто не так известен широкому кругу, – компания «Технополимер» – тоже проект импортозамещения, выпускающий щетки для городской уборочной техники. Мы поддержали проект Восточно-Сибирского речного пароходства по строительству круизного лайнера – по сути это восстановление целой отрасли, потому что новые корабли на Байкале не строили с 1960 года. И многие другие проекты.

От гарантии до лизинга

Какие финансовые инструменты у вас на вооружении?

– Это прежде всего займы. Суммы относительно небольшие – до 500 миллионов рублей. Кроме того, мы можем войти в капитал компании с последующей продажей своей доли ее собственникам. Стоимость участия в капитале – до 200 млн рублей. В этом случае объём поддержки может достигать 700 миллионов рублей.

Однако если инвестор реализует проект на территории опережающего развития (ТОР), максимальный размер займа от Корпорации развития Иркутской области ограничен 200 миллионами рублей.

Эти средства мы предоставляем преимущественно на капитальные вложение, как это было с ЧЗМК, подставляя финансовое плечо там, где другие государственные институты развития не работают.

Понятно, что на решение о поддержке влияет и доступность лимитов. Бывает так, что все наши средства распределены по текущим проектам и мы просто физически не можем выделить новый займ.

Еще один инструмент – это независимая гарантия. Она необходима, когда имеющегося залога недостаточно или он не подходит для получения банковского кредита или помощи от других институтов развития. Скажем, собственники черемховского завода первоначально обращались к нам именно за гарантией для получения поддержки от федеральных фондов.

Также у нас в арсенале есть такая форма поддержки как лизинг. Хотя мы ею пользуемся довольно редко, поскольку отвлекать большой объем средств на длительный срок (а лизинг – это надолго) не всегда эффективно с точки зрения проектной деятельности.

Подчеркну, что мы акционерное общество, а значит, можем быть гибкими в выборе и комбинации форм поддержки. И одна вполне может перерастать в другую. Например, сначала выдали займ, а затем и вошли в капитал.

Тут, наверное, стоит уточнить – на чьи деньги КРИО поддерживает бизнес и чем ограничен их объем?

– Это не бюджетные средства, как часто ошибочно считают. Корпорация развития Иркутской области была учреждена в 2013 году за счет инвестиционного капитала, выделенного из областного бюджета в обмен на 100% ее акций, переданных региону. Благодаря этому у нас сформирован независимый финансовый ресурс, который мы направляем на поддержку проектов на возвратной основе. Каждое решение принимается с учетом строгой оценки их экономической эффективности.

Надо сказать, за прошедшие годы нам удалось обернуть наш капитал примерно три раза. За десять лет мы профинансировали проекты на общую сумму около шести миллиардов рублей. Получаемую прибыль мы реинвестируем – она идет на развитие и расширение поддержки бизнеса.

Земельный вопрос остается актуальным

Кроме финансовых инструментов, какую поддержку бизнес может получить в КРИО?

– Корпорация развития Иркутской области изначально создавалась по принципу «одного окна», чтобы, обратившись к нам, инвестор освобождал себя от лишней бюрократии и мог в одном месте получить необходимые консультации, составить дорожную карту проекта, а если нужно, то и запросить финансовую поддержку.

Одним из самых востребованных направлений является подбор земельного участка. Через КРИО инвестор может найти подходящую территорию, оформить ее без проведения торгов, воспользоваться налоговыми льготами – при условии получения статуса масштабного (МИП) или регионального (РИП) инвестиционного проекта. Мы также помогаем зайти в территории опережающего развития. В этой части мы активно сотрудничаем с муниципалитетами.

Сейчас появился прекрасный инструмент – Российская инвестиционная карта, где можно посмотреть вообще все участки и объекты, доступные к размещению проекта. А с 1 сентября на ней можно будет через Корпорацию развития либо областной минэконом размещать и частные участки, на которые их владелец хотел бы найти резидента. Ну, а поскольку далеко не все земли у нас обеспечены инфраструктурой, мы помогает искать оптимальные решения и этой проблемы.

Честно скажу, не все земли готовы к застройке, не все проекты получают поддержку. Но там, где есть потенциал и готовность работать, КРИО встает на сторону инвестора и делает так, чтобы инвестиции не просто прошли, а остались в регионе навсегда.

Екатерина Дементьева