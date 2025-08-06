Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»

С охлаждением спроса на жилье застройщики стали внимательно изучать альтернативные сегменты строительства: загородную, офисную, гостиничную, складскую недвижимость. И логичным шагом кажется выход на рынок социальных объектов: потребность в школах и больницах не исчезает, заказчик – государство, куда надежнее. Тихая гавань в условиях идеального шторма. На самом деле в ней так много подводных камней, отмечает Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой», что редкий застройщик рискует заходить на этот рынок. Только самые опытные и устойчивые компании.

«Надо идти туда, где есть финансирование»

За более чем тридцать лет работы «ВостСибСтрой» выработал правило: идти туда, где есть финансирование, а не где привычно. Подрядный опыт компании включает и коммерческие, и бюджетные стройки, в том числе школы и детские сады в Иркутске и Иркутском районе.

– Однако сегодня мы сталкиваемся с тем, что федеральное финансирование социальных объектов, сведено к минимуму. И это касается не только Иркутской области – мы ведем стройки и в других регионах Сибири и Дальнего Востока, и видим, что такая картина характерна для большинства территорий. Почему так происходит – понятно. Непонятно, когда все изменится, – отмечается Виктор Ильичев.

«Возвести школу за свой счет у нас ни один девелопер не сможет»

В западных регионах страны есть примеры, когда девелоперы берут на себя строительство социальной инфраструктуры, включающей школы и детские сады, в рамках комплексного развития территорий и затем передают ее муниципалитету. Однако в Сибири, по словам Виктора Ильичева, такие проекты «не летают» – нет таких крупных компаний с большим объемом собственных средств и высокой маржой, и объемы жилья не те, и себестоимость квадратного метра иная.

– Максимум, на что у нас застройщик сегодня может пойти без ущерба для рентабельности проекта – это передача муниципалитету земельного участка под соцобъект с выполненной проектно-сметной документацией, прошедшей Госэкспертизу. Даже ДОМ. РФ, когда разыгрывает участки, прописывает в договорах право застройщика не строить соцобъекты за свой счет, – говорит основатель «ВостСибСтроя».

И компании, и региональные власти, безусловно, ищут выход, но это, скорее, напоминает притчу о том, как сшить семь шапок из одной шкуры. Поскольку перед областью встает необходимость и завершить начатое строительство, в том числе проблемных объектов, и запланировать капитальные ремонты существующих школ, садиков, больниц.

«Любая стройка в сложившемся квартале вызывает возмущение»

Не упрощают застройщикам жизнь и сами граждане. Практически каждая точечная застройка – а немало социальных объектов в Иркутске запланированы в уже сложившейся структуре городских кварталов – вызывает возмущение местных жителей.

– Уже сложилось такое понятие: общественный терроризм. Что бы ни строили: жильё, детский сад, как мы на Нижней Лисихе, – жалобы будут. Сегодня люди знают, как действовать, куда писать: легко собрать подписи под жалобой и направить ее главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину или Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, – констатирует Виктор Ильичев. – Проект школы в Хрустальном Парке, например, из-за жалоб и требований жителей пришлось приостановить.

«Застройщики – по определению оптимисты»

Есть и другие сложности – далеко не все подрядчики оправились от предыдущих потрясений строительного рынка. Много вопросов к качеству тех проектов, которые заказчик в лице города или области передает застройщикам. Далеко не всегда муниципалитеты в состоянии грамотно содержать и обслуживать уже построенные и переданные им объекты, что приводит к выходу из строя инженерных систем – и застройщик в рамках гарантийных обязательств вынужден эти поломки устранять, хотя его вины в них нет.

Поэтому очереди из хороших, сильных компаний, на которые регион мог бы положиться, на строительство бюджетных объектов по факту нет. Это хлопотно, это нерентабельно.

– Но мы – одни из немногих. Диалог между участниками рынка и властями идет, мы все вместе стараемся найти решение – и это хорошо, это внушает оптимизм. Застройщики вообще оптимисты, поэтому мы с надеждой смотрим в завтра, и верим, что всё наладится, – резюмирует Виктор Ильичев.