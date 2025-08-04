«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости

В 2025 году застройщики ожидали, что на рынок недвижимости придут инвесторы – держатели вкладов, которые будут реинвестировать средства. Оправдались ли эти прогнозы? Наблюдается ли приток депозитных денег в стройку? И появились ли у девелоперов новые инструменты для покупателей недвижимости, способные облегчить им вход в сделку? Своим мнением по этой теме с порталом SIA.RU поделился Евгений Балабанов – директор по маркетингу и продажам жилых комплексов «Лотос», «ZENITH» и авторского дома «Аквамарин».

Евгений Балабанов. Фото А. Федорова

«Вложения растут, как этажи дома»

Комментируя ситуацию с реинвестированием депозитов, Евгений Балабанов отметил, что по большому счёту, не принципиально, какая ключевая ставка сегодня, или какой она будет завтра. Люди, которые сейчас размещают средства на депозитах, всегда могут сделать выбор в пользу недвижимости, понимая как будет расти ее стоимость через год, два. И, как показывает опыт, довольно часто они принимают именно такое решение.

– Очень многое в этом вопросе зависит от стратегии взаимоотношений девелопера с покупателями. У нас стратегия достаточно простая и понятная: вложения в недвижимость, сделанные сейчас, будут расти – так же, как растёт дом. Поэтому для покупателей мы всегда делаем акцент на том, что, в какой бы момент они не зашли в наши проекты, какой бы не выбрали жилой комплекс, стоимость квартиры в нем всегда растёт.

Этот тезис Евгений подкрепил примером из истории развития проекта ЖК «ZENITH» в Ленинском районе, первая очередь которого стартовала в 2022 году: продажи двух следующих очередей жилого комплекса начинались с конечной цены предыдущих блок-секций. Люди видели, как вместе с проектом развивалась и его стоимость.

Евгений также отметил, что в стратегии работы с клиентами имеет значение и принципиальная позиция против политики заградительных цен – когда объект сразу выставляют на рынок по максимальной цене, например, из-за уникальной локации.

– Мы считаем, что важно обеспечить и показать плавный рост ценности недвижимости по аналогии с ростом этажей стройки. Наша стратегия сконцентрирована на развитии жизненного цикла продукта. Причём речь идет, как о его качественном изменении, наполнении новыми “фишками”, благоустройством и активностями, так и о его инвестиционном потенциале. Это понимание важно для людей. Особенно, если они выбирают, на что сделать ставку – на вклады или “фундаментальные” вложения в недвижимость.

«Мы даём вишенку на торте»

Рассуждая о том, что многие девелоперы, пытаются найти дополнительные инструменты чтобы облегчить покупателям вход в сделку при покупке недвижимости, Евгений отметил:

– На самом деле, здесь сложно придумать что-то необычное. Мы все работаем с одними и теми же инструментами, все следим за ситуацией на рынке, и если появляется какое-то окно возможностей, конечно, его используем.

По мнению эксперта, гораздо важнее, чтобы эти инструменты были понятны людям, которые покупают недвижимость.

– Нужно разговаривать с покупателем на одном языке, правильно раскрывать ему информацию – как в маркетинговых коммуникациях, так и в непосредственном общении с клиентами в отделах продаж. Причём делая акцент на аудиторию, релевантную каждому конкретному жилому комплексу.

По словам Евгения, это часто разные люди, у них разное видение своей недвижимости. Хотя, конечно, каждому покупателю важно, чтобы она обладала всеми признаками современного дома – хорошей архитектурой, дизайнерскими парадными, закрытой территорией, продуманной квартирографией, благоустройством и другими атуальными решениями.

– Все три наших проекта – «ZENITH» в Ленинском районе, «Лотос» в Правобережном и «Аквамарин» в Октябрьском – мы позиционируем как бизнес-класс. Но в то же время каждый ЖК по своему интересен и выгодно выделяется на рынке: образно говоря, все показывают торт, а мы даём людям ту вишенку на торте, которой ни у кого нет. Миссия нашей компании – в своих проектах превосходить ожидания клиентов, и многие покупатели, видя это, сотрудничают с нами, в том числе переезжая из одного ЖК в другой и нацелены на то, чтобы и дальше улучшать свою жизнь. Более того, они рекомендуют нас своим родственникам и друзьям, – подытожил Евгений Балабанов.

Отдел продаж: Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 201

8(3952)23-09-09

ООО СЗ "Зет Хаус". ООО СЗ "Метрополис". АО СЗ «Донстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф