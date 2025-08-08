Prostor Group: качество превыше всего! Андрей Ефимов – о тенденциях в остеклении, новых проектах и перспективах ГК Prostor Group

Стекла в архитектуре все больше. Эффектные светопрозрачные конструкции сегодня украшают здания, становятся визитной карточкой городов, превращаясь в неотъемлемый инструмент продвижения недвижимости. «Вперед выходят компании, которые умеют воплощать такие сложные проекты», – убежден генеральный директор группы компаний Prostor Group Андрей Ефимов.

Уникальные проекты – это сложно, но интересно

Андрей Арнольдович, говорят, вы принципиально выбираете непростые объекты, требующие новаторства и нестандартного подхода, – это правда?

– Компания Prostor Group изначально создавалась с идеей исполнять проекты высокой сложности, с современным архитектурным обликом, с применением передовых технологий и материалов. Мы создаем объекты не только красивые, но и, что важно, энергоэффективные и эксплуатационно надежные.

Нам уже не так интересно массовое, поточное производство – хотя и здесь мы готовы предложить интересные решения. Мы специализируемся на крупноформатном остеклении, требующем особых подходов, детального проектирования, расчетов и особого энергоэффективного монтажа.

Вся система в компании настроена на вдумчивую реализацию неординарных, даже эксклюзивных объектов. Представьте, что для решения архитектурной задачи нужно применить нестандартный профиль, с особой окраской, или необычную фурнитуру, или очень теплый и сложный стеклопакет. Сроки поставки некоторых позиций могут превышать и полгода. В логике поточного производства, масс-маркета это абсолютно неприемлемо. В наших проектах – это обычная ситуация.

Мы исходим из потребностей заказчика, не упрощая решение до имеющихся в быстром доступе деталей и технических возможностей. Наоборот, мы готовы искать необходимые технологии и материалы, чтобы реализовать уникальный замысел, и даже предложить больше, интереснее, чем изначально предусматривается проектом. Это, как правило, и происходит в совместной работе с архитектором.

Расскажите о новых объектах, на которых ГК Prostor Group работала в последнее время? Какие из них вы бы выделили?

– Прежде всего отмечу новый терминал прилета иркутского аэропорта. Вы, наверное, помните, что в базовом проекте он выглядел, как бы сказать помягче, не слишком современно. Но благодаря инициативе генерального подрядчика, который, в том числе и с нашей помощью, переработал проект, получился весьма эффектный объект. Здесь мы применили крупноформатное остекление – размеры стеклопакетов достигают 1,6 на 3,8 метра! Очень много «стекла» внутри: дверей, тамбуров, разных перегородок, разделяющих зону прибытия, транзита и выхода в город. И все это сделано в очень сжатые сроки: вся стройка с оснащением терминала заняла всего около 8 месяцев!

Очень красивым получился многофункциональный центр на улице Трилиссера. Здание небольшое, но у него очень необычная архитектура, много эркеров, сложных сопряжений витражей с тепловым контуром фасада. Мы подобрали стекло и формулу стеклопакета, устранили все возможные мостики холода, изготовили нестандартные светопрозрачные конструкции и качественно выполнили монтаж.

Также стоит вспомнить офисный центр на Октябрьской Революции – стильный и инновационный. Сложный проект с применением современных, передовых решений: верхнеподвесные окна, «стеклянные углы» на витражах, панорамное остекление, высокие двери.

Интересный объект мы сдали на берегу Байкала – базу отдыха в Большом Голоустном. На этапе проработки проекта с архитектором нам удалось найти уникальное технологическое решение по остеклению А-фреймов. В итоге мы обеспечили и возможность наслаждаться видами Байкала через панорамное остекление, и легкий выход на террасу, и проветривание через вентиляционную створку, и, конечно, энергоэффективный монтаж.

Фото предоставлено компанией

Индивидуальному дому – индивидуальный подход

У вас ведь немало проектов и в индивидуальном домостроении, в его премиальном сегменте?

– Это одна из наших основных специализаций. Компания наработала колоссальный опыт в исполнении панорамного остекления в различных конструктивах домов – из клеёного бруса, бревна, с деревянными и железобетонными каркасами с различным заполнением, монолитного железобетона, кирпича. Для каждого коттеджа необходим индивидуальный подход, буквально авторское проектирование изделий и узлов примыкания.

Один из недавних примеров – дом по Байкальскому тракту, со стеклопакетом 3х6 метров, с большими портальными конструкциями, со спецрешением вентиляционной створки высотой 3,6 метра, высокими витражами со стеклянными углами. Здесь потребовались и особое мастерство монтажников, и специальные решения по укрытию монтажного шва.

Еще один непростой, можно сказать, уникальный объект, выполненный нами, – оранжерея для тропических растений. С рекордными показателями по теплотехнике, погодной автоматикой, с продуманным энергоэффективным монтажом.

Энергоэффективность – это новые технологии плюс профессиональный монтаж

После введения дифтарифа и пересмотра диапазонов потребления электричества владельцы коттеджей задумались о теплосбережении, Вы ощущаете рост спроса на энергоэффективные окна?

– Да, конечно. Необходимость движения в сторону энергоэффективности окон мне была понятна еще 20 лет назад. Это мировой тренд. У нас в стране ситуация тоже подталкивает домовладельцев переходить в режим рачительного использования ресурсов – тепла, электричества, воды.

Но, говоря про энергосбережение, нельзя упускать, что это не только максимально теплые окна, витражи, двери, но и обязательно энергоэффективный монтаж, специальные технологии и «правильные» материалы, гарантирующие качественный конечный результат. Иначе это не работает!

В своей работе мы применяем принципы «пассивного дома», убираем еще на этапе проектирования, а затем и исполнения точки возможных теплопотерь. И, конечно, предлагаем своим заказчикам, пожалуй, лучшее, что сегодня есть в мировой строительной индустрии.

Двухкамерные стеклопакеты давно стали стандартом; применение инертного газа и теплоотражающего напыления тоже никого не удивляет. Появились ли новые энергосберегающие технологии в вашей отрасли?

– Производители стекла на сегодня сделали очень многое в этом направлении. Современные стеклопакеты способны не только не выпускать тепло из дома, но и отражать тепловое излучение солнца, не давая нагреваться помещению, без потерь в прозрачности. Сейчас одна из важных, даже необходимых компетенций компаний, занимающихся остеклением, – способность свободно ориентироваться в многообразии представленных на рынке решений, чтобы грамотно подбирать нужные, сочетающиеся с профильными системами, с общей конструкцией окна или витражи и при этом отвечающие задачам заказчика.

Из предложений, появившихся сравнительно недавно, я бы упомянул подогрев внутреннего стекла в стеклопакете или управление его прозрачностью. А из проверенных временем – установку «теплой» рамки в стеклопакет.

Конечно, возможны революционные разработки, которые изменят наше представление об окнах. Например, отдельные зарубежные производители пытаются вывести на широкий потребительский рынок «вакуумный» стеклопакет. В нем расстояние между стеклами не превышает 1 мм, и воздуха в этом пространстве нет. Его энергоэффективность превышает показатели сегодняшних «теплых» стеклопакетов более чем в два раза (R 0 >2,0 м²•°С/Вт). На выставке в Китае я такие уже видел. Но к нам, скорее всего, они придут нескоро. Это очень дорогая технология, к тому же переход на такие стеклопакеты потребует поменять всю концепцию оконных систем.

Давайте не забывать и про профильные системы. Они также становятся все более теплыми. Важно, как компания решает проектную задачу энергоэффективности, подбирая то или иное решение.

Не последнюю роль в энергоэффективности окон играет монтаж. Какие ноу-хау предлагает рынок здесь?

– С монтажом изделий все не так просто. Конструкции домов, материалы, из которых они сделаны, могут быть самыми разными, и универсального для всех решения пока не придумали. Но есть технологии, которые упрощают задачу. Например, Prostor Group более 6 лет назад, одной из первых в стране, начала выполнять установку светопрозрачных конструкций в зону утеплителя (выносной монтаж) по технологии немецкой компании Meesenburg с применением материала TRIOTERM+. Это метод, позволяющий гарантированно избежать утечек тепла в местах примыкания светопрозрачных конструкций к утеплителю или стене здания.

Умение добиваться максимальной энергоэффективности светопрозрачных конструкций на объекте – одна из ключевых компетенций компании Prostor Group.

Тренд – на прогрессивные решения

Вы работаете на рынке ИЖС и с коммерческими объектами – чем отличаются заказчики?

– В ИЖС заказчик и конечный потребитель – это один и тот же человек, строящий свой дом. С ним и его архитектором мы проговариваем все нюансы. Здесь легко аргументировать выбор того или иного решения, объяснить, почему стоимость разных конструкций может серьезно отличаться. Например, разница в цене портала (отъезжающей прозрачной стены) и глухого окна значительная, но и функции у этих конструкций разные.

На многоэтажном доме вся работа строится с проектировщиками, архитектором и застройщиком. Прямого контакта с потенциальным покупателем жилья, конечно, нет. А у застройщика, как правило, в приоритете оптимизация затрат и, как следствие, упрощение проекта! Хотя в последнее время есть и примеры включения в проекты дорогих и визуально красивых решений в остеклении.

Тем не менее иркутский рынок недвижимости в целом сдвинулся в сторону объектов «комфорт +», «бизнес» и «премиум», где требования выше, чем в массовом сегменте. Чувствуете ли вы это в своей работе с заказчиками? Можно ли сказать, что вечный выбор между «дешевле» и «лучше» сдвигается в сторону «лучше»?

Оптимизация проекта – это неотъемлемая часть рабочего процесса. Важно найти баланс между затратами и конечным результатом. Подход «надо дешевле» никуда не делся, но в целом тренд на качественное строительство присутствует. Тем более, что законодатель системно ужесточает требования для строительного рынка, в том числе и по энергоэффективности окон.

Да и потребитель транслирует запрос на современность и эстетику зданий. Ему хочется жить в красивом и комфортном доме. Поэтому крупноформатное и сложное остекление, большие двери, качественный монтаж – это уже необходимые акценты современной архитектуры.

Важно осознавать, что любой объект строится на многие десятилетия и не должен устареть уже через несколько лет. Поэтому мы рекомендуем применять в проектах самые прогрессивные решения – самое теплое, самое красивое, самое надежное. Весь мир так и делает. И мы за такой подход!

Возможности растут с каждым новым проектом

Растущие запросы со стороны заказчиков требуют от вас соответствующего роста технических возможностей. Компания планирует расширить свои производственные мощности?

– Компания Prostor Group имеет полный комплекс профессионального немецкого оборудования компании Schuco, который позволяет выполнять задачи любого уровня сложности, с высочайшим качеством в том числе и для заказчиков премиум сегмента. И наш парк оборудования постоянно расширяется. При внедрении в производство каждого нового изделия требуется специальная и очень недешевая оснастка. И чем больше неординарных проектов в портфеле компании, тем шире ассортимент ее продукции и тем больше необходимо оснастки.

Prostor Group постоянно растет, увеличивая ассортимент своей продукции, и, конечно, уже в ближайшей перспективе появится новейшее технологическое оборудование. Мы уже ведем переговоры о его покупке, так что наши возможности, и без того очень серьезные, скоро будут еще усилены.

Вы ставите приоритет на инновациях, стремитесь работать на опережение. Как вам это удается сегодня в условиях санкций, когда связи с европейским рынком предельно затруднены?

– Да, есть понятные трудности с европейским рынком. Но, несмотря на все препятствия, наши возможности расширяются.

Компания активно работает с профильными системами Schuco и Alutech, это дает возможность решить задачи по остеклению любого объекта как в высотном, так и в индивидуальном строительстве. Мы регулярно посещаем выставки: недавно были на выставках в Москве и Шанхае. Находим и настраиваем работу с новыми партнерами. Внедряем в свои проекты новые технологии, изделия и материалы. Решаем непростые логистические задачи. Так что если вы где-то за границей увидели увидели необычные светопрозрачные конструкции и вам они понравились, скорее всего, у нас это уже есть в доступе. А если нет, то мы решим и эту задачу.

Качество может быть доступным

Девиз Prostor Group: «Качество превыше всего!» Почему для вас это важно?

– Потребитель всегда смотрит на цену, но в конечном итоге ему нужно именно качество: ведь он, возводя дом или деловой центр, рассчитывает на годы его эксплуатации. А любое здание – это сложная система, один элемент которой может повлиять на надежность и безопасность всего остального. Например, ошибка при изготовлении окна или его неправильном монтаже может обернуться скрытыми проблемами. Постоянная сырость на откосе способствует образованию плесени. А небольшой сквозняк со временем будет только усугубляться.

Мы стремимся сделать качество доступным. Это очень непростая задача, но мы пытаемся ее решить. Для этого нужны продуманные технические и технологические решения, правильный подбор материалов и грамотное исполнение проекта. Наше оборудование гарантирует высокое качество изделий, наши сотрудники имеют громадный опыт работы с различными профильными системами и продолжают обучаться. Заказчикам в ИЖС мы даем до 10 лет гарантии на нашу работу, будучи полностью уверенными в том, что мы делаем.

Мы в хорошем смысле слова – фанаты качества. Многие годы толкаем региональный рынок заказчиков и застройщиков в сторону качественных решений. Это наша миссия.

И надо сказать, мы во многом опережаем рынок. Этой весной на выставке MosBuild отечественные компании-лидеры показывали самую современную технологию монтажа окон – а мы так монтируем уже с 2019 года!!!

В каком направлении, на ваш взгляд, будет развиваться индустрия светопрозрачных конструкций?

– Сложный вопрос. Стекла в строительстве сейчас все больше. Оно становится все более крупноформатным и инновационным. Этот тренд сохранится, но думаю, индустрия будет сдвигаться в сторону все более сложной архитектуры проектов, их энергоэффективности и эксплуатационной надежности. В свою очередь это потребует развития смежных технологий, например климатического оборудования, его глубокой автоматизации. Наша компания системно отслеживает мировые новинки и по возможности внедряет их на своих объектах. Мы всегда готовы вместе со своими заказчиками, архитекторами, застройщиками двигаться вперед, задавать тренды, создавать новое качество жизни и здания, которые будут украшать наш любимый город.

Кстати, в День строителя хочу пожелать профессиональному сообществу устойчивости в непростых экономических реалиях, развития и новых масштабных проектов! Мы живем в том, что построили вокруг себя. Поэтому давайте строить красиво и современно, а PROSTOR GROUP вам всегда в этом поможет! С праздником!

