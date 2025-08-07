Оскар Хартманн и методика Адизеса в Иркутске: обучение бизнесу мирового уровня

28-29 ноября в Иркутске впервые состоится двухдневный бизнес-курс мирового уровня «Моя эффективная компания». В его программе – выступление глобального инвестора, «охотника за единорогами» и удивительного человека Оскара Хартманна и обучающий курс от всемирно признанной компании «Адизес Бизнес Консалтинг». О подробностях мероприятия Газете Дело рассказала его организатор Анна Соснина.

Анна, как появилась идея бизнес-курса?

– Так как я сама предприниматель и считаю, что бизнесмены – это люди, которые реально меняют мир, то у меня возникла идея организовать для иркутского бизнеса мероприятие из разряда «недосягаемого». Например, пригласить в наш город известного предпринимателя с мировым именем Оскара Хартманна, который входит в ТОП-18 бизнес-ангелов мира, является глобальным инвестором, серийным предпринимателем и вдохновляет людей на раскрытие своего потенциала через изменение мышления и действий.

А что лично вас впечатляет в этом человеке?

– Первый раз я, как многие, услышала об Оскаре Хартманне в социальных сетях – это были мотивирующие нарезки, которые стали толчком к тому, что я стала смотреть в интернете его видео с разборами различного бизнеса. Кроме этого, прочитала две книги, которые написал Оскар: «Просто делай! Делай просто!» и «Альтернейт».

Это очень целеустремлённый, трудолюбивый, активный и позитивный человек. В его жизни было много сложных ситуаций, но если кто-то в них застревает и остаётся, то он смог всё преодолеть и пойти дальше. И мне в первую очередь отзывается то, что он – человек действия. Без этого невозможно построить никакой бизнес: ни маленький, ни средний, ни большой.

Судя по тому, что Оскар Хартманн будет выступать в Иркутске в рамках бизнес курса «Моя эффективная компания», у вас всё получилось?

– Конечно. Сначала мне говорили, что это нереальная задача, но я люблю вызовы, сложные проекты, когда мне говорят, что осуществить задуманное просто невозможно. В итоге многочисленных и интересных переговоров, выступление Оскара на очень актуальную тему – как строить бизнес в экстремальных условиях – состоится в Иркутске 28 ноября 2025 года.

Расскажите подробнее о второй части курса от компании «Адизес Бизнес Консалтинг»

– Моя главная цель заключается в том, чтобы предприниматели, посетившие этот курс, получили практические инструменты, которые можно применить в работе и увидеть результат. Чтобы это была не просто тусовка. Поэтому я подумала, что помимо яркой и мотивирующей встречи с Оскаром, программу нужно дополнить глубоким практическим модулем от компании «Адизес Бизнес Консалтинг», которая представит свой двухдневный учебный курс для руководителей и собственников малого и среднего бизнеса «Моя эффективная компания: Как наладить систему менеджмента». Компания «Адизес Бизнес Консалтинг» – эксперт международного уровня в области построения и внедрения систем управления, которая сопровождает крупнейшие мировые бизнесы, включая банк Америки или наши Сбербанк, МТС и многие другие.

Кто будет спикером этой части?

– Ведущий эксперт – Антон Толмаков, генеральный директор и собственник бизнеса с 20-летним опытом, обладатель MBA, сертифицированный ассоциат Адизеса. Антон является основателем компании «1С – Архитектор Бизнеса», входящей в тройку крупнейших компаний в России, разрабатывающих и внедряющих IT-решения на платформе 1С: Предприятия. Он сотрудничает с «Адизес Бизнес Консалтинг» с 2013 года, а также преподаёт в Высшей школе бизнеса МГУ.

В чём заключается ценность курса?

– Его структура и содержание состоит из трёх направлений, формирующих целостный взгляд на управление организацией:

• Стратегический цикл управления;

• Цикл постоянных улучшений;

• Операционный цикл управления.

Это полноценный обучающий бизнес-курс, включающий и теорию, и практическую часть, главная цель которого повышение эффективности работы компании через развитие компетенций управленческого звена. Это - база, целостная система ведения бизнеса, от которой потом зависит всё.

Кроме того, компании с оборотом от 500 миллионов рублей получат персональную консультацию от экспертов Адизеса по внедрению полученных знаний в бизнес-процессы. Обычно, один час такой консультации стоит 150 тысяч рублей. Для наших предпринимателей это будет включено в программу, благодаря спонсорам и партнёрам.

На ваш взгляд, такие мероприятия имеют реальный результат для предпринимателей?

– Безусловно. Если собственник хочет расти и развиваться, что-то делать на перспективу, то знания, полученные на курсе, помогут ему 100-процентно.

Кроме того, очень многие предприниматели стремятся к тому, чтобы пообщаться с людьми, которые сделали в жизни что-то грандиозное – как Оскар Хартманн или ведущие эксперты «Адизес Бизнес Консалтинг». В частности, 28 ноября пройдёт закрытый бизнес-ужин с Оскаром, на котором с ним можно будет пообщаться и поговорить абсолютно на любые темы, почувствовать его энергетику, обменяться опытом вживую.

На ужин ещё есть несколько билетов.

О чём пожалеют те, кто не пойдёт на этот обучающий курс?

– Об очередной упущенной возможности для дальнейшего развития и себя, и своего бизнеса. Конечно, на выступления Оскара можно съездить в Москву, или даже в Красноярск, где он выступит в рамках своего стендап-тура. Но наш формат курса уникален тем, что это будет реальная учёба. Кроме того, в Иркутске выступление Оскара впервые пройдёт совместно с полноценным двухдневным обучающим курсом от «Адизес Бизнес Консалтинг». Это эксклюзив, моя идея и реализация. Считаю, это действительно уникальная возможность – компактно, за два дня пройти очень сильную программу, не выезжая из Иркутска, лично пообщаться с сильнейшими гуру бизнеса, обсудить услышанное с коллегами.

Подробности на сайте: baikalmedrost.ru

и по телефону: +7914 883-91-39

Для участников бизнес-курса «Моя эффективная компания» предусмотрены четыре пакета участия:

«Онлайн»: все материалы курса и онлайн-трансляция.

«Стандарт»: два дня обучения, рассадка с пятого ряда, питание.

«Бизнес»: рассадка со второго по четвёртый ряд, специальные условия питания и проживания, консультация с экспертами «Адизес Бизнес Консалтинг».

«Премиум»: персональная рассадка в первом ряду, первая очередь на консультацию с экспертами «Адизес Бизнес Консалтинг», специальные условия питания и проживания. Кроме этого пакет включает ужин с Оскаром Хартманном.

Для предпринимателей, оплативших пакеты «Премиум» и «Бизнес» дополнительно организован нетворкинг в рамках бизнес-завтрака, где они могут познакомиться друг с другом и пообщаться.

Мероприятие пройдёт на площадке отеля «Irkutsk City Center».

Генеральный спонсор – Смартаменты на Ширямова.

Партнёры – «IRKUTSK CITY CENTER», Модельная школа SISTERS

