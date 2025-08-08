Универсальный платежный QR-код и оборот цифровых рублей: важные новшества прошли третье чтение

С 1 сентября 2026 года планируется внедрить универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг. Намечены сроки, когда банки должны дать клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями. То же касается обязанности бизнеса принимать ими оплату от потребителей, которые захотят так рассчитаться.

Внедрение универсального платежного кода

Кредитные организации станут предоставлять клиентам цифровые реквизиты перевода или ссылку на них только через универсальный платежный код. Полагаем, это означает, что с помощью банковских приложений можно будет сканировать для безналичных расчетов лишь такие QR-коды.

Тем, кто реализует товары, работы или услуги, кредитные организации обеспечат возможность отображать универсальный QR-код на кассах, в терминалах и т.п.

Правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и коснутся также филиалов иностранных банков. Новшества не будут применяться к трансграничным денежным переводам.

Напомним, когда потребитель отсканирует универсальный QR-код, то сможет выбрать удобный способ оплаты: через СБП, сервис банка или с помощью цифровых рублей. Технология полезна и бизнесу: она исключит затраты на работу с разными системами платежных QR-кодов и пр.

Ввод цифровых рублей в широкий оборот

Кредитные организации, которые предоставляют электронные средства платежа, должны дать клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями. Срок появления обязанности зависит от категории финкомпании:

- с 1 сентября 2026 года – у значимых (по мнению ЦБ РФ) участников рынка платежных услуг и системно значимых банков;

- с 1 сентября 2027 года – у банков с универсальной лицензией;

- с 1 сентября 2028 года – у остальных кредитных организаций.

Прием оплаты цифровыми рублями

Владельцы маркетплейсов, исполнители и продавцы будут принимать цифровые рубли, если потребитель захочет ими рассчитаться. Дата, с которой у бизнеса возникнет эта обязанность, сначала будет зависеть от соблюдения сразу двух условий:

- выручка компании или ИП за предыдущий календарный год от реализации товаров, работ либо услуг выше предусмотренной суммы;

- кредитная организация, в которой на 1 января 2026 года обслуживается компания или ИП по договору о приеме электронных средств платежа, относится к определенной категории.

Затем останется одно условие.

Дата возникновения обязанности Условие 1 сентября 2026 года Выручка более 120 млн руб. Обслуживание у значимого (по мнению ЦБ РФ) участника рынка платежных услуг либо у системно значимого банка 1 сентября 2027 года Выручка более 30 млн руб. Обслуживание у значимого (по мнению ЦБ РФ) участника рынка платежных услуг, у системно значимого банка либо банка с универсальной лицензией 1 сентября 2028 года Выручка более 20 млн руб.

Обязанности принимать цифровые рубли не будет в местах оплаты, где нет мобильной связи или интернета. То же касается торговых объектов, выручка от реализации товаров в которых за предыдущий календарный год менее 5 млн руб.

По общему правилу физлица будут расплачиваться с компаниями и ИП цифровыми рублями по универсальному QR-коду. Это затронет и переводы тем, кто занимается частной практикой (некоторым нотариусам, адвокатам и пр.), а также самозанятым.

Пока цифровые рубли используют в пилотном режиме.

Есть и другие новшества.

