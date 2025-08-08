ВТБ запустил продажи продуктов и услуг в 2 500 точках обслуживания Почта Банка

ВТБ завершил второй этап интеграции с Почта Банком. Теперь клиенты могут оформить продукты и сервисы ВТБ не только в клиентских центрах Почта Банка, но и более чем в 2000 отделений Почты России.

В августе начнется третий этап интеграции, который охватит еще более 20 тыс. почтовых отделений, расположенных в том числе в малых городах и отдаленных населенных пунктах.

«Интеграция Почта Банка помогает клиентам бесшовно переходить на продукты и услуги ВТБ. Мы на четверть обновили банкоматную сеть и провели ребрендинг отделений, сохраняя при этом точки обслуживания в привычных локациях. Для оформления продуктов ВТБ клиентам доступны не только привычные офисы, но и тысячи отделений на Почте России. Уже скоро воспользоваться нашей широкой продуктовой линейкой смогут и в самых отдаленных населенных пунктах с населением до одной тысячи жителей», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Процесс интеграции Почта Банка и ВТБ завершится в 2026 году, в ВТБ перейдут 5 млн клиентов Почта Банка.