Брачный договор – ваш стратегический союзник в бизнесе и жизни

В мире бизнеса мы привыкли полагаться на договоры и соглашения как на инструменты, обеспечивающие стабильность и защищенность. Но применима ли подобная стратегия и к личной жизни? Юрист Елена Попова, эксперт в области семейных и наследственных споров, рассказывает, почему брачный договор – не просто юридическая формальность, а важный инструмент, позволяющий управлять рисками и защищать активы.

Тенденции и статистика

По данным Росстата, в 2023 году в России было зарегистрировано около 900 тысяч браков и 500 тысяч разводов. Это означает, что расторгается каждый второй брак.

В контексте подобной статистики брачный договор становится важным инструментом для защиты ваших интересов. По последним данным, его популярность на территории России выросла в несколько раз (для сравнения: за весь 2014 год россияне подписали всего 28 тысяч брачных договоров, в то время как за первый квартал 2024-го их количество составило почти 23 тысячи). Это свидетельствует о том, что всё больше людей начинают осознавать важность юридической защиты своих активов и финансовых обязательств.

Вдохновляясь классиками

Писатель Лев Толстой однажды сказал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему». Это высказывание актуально и для мира бизнеса, где успех определяется способностью предвидеть и предотвращать потенциальные проблемы. Как показывает практика, лучшая стратегия – это готовность к любому сценарию.

Если вы владелец бизнеса или находитесь на пути к его созданию, подумайте о том, как брачные риски могут повлиять на вашу финансовую безопасность и активы.

Почему стоит заключить брачный договор?

1. Защита личных активов и интересов:

Независимо от того, владеете ли вы стартапом или крупной корпорацией, брачный договор поможет избежать конфликтов относительно собственности и активов в случае непредвиденных обстоятельств и разлада между супругами. Если договора нет, все вопросы решаются по общим правовым нормам. Брачный договор дает возможность более гибко регулировать имущественные отношения.

2. Минимизация судебных расходов:

По брачному договору делить имущество намного дешевле, чем в суде. Судебные разбирательства могут затянуться на месяцы и даже годы, требуя значительных финансовых затрат на адвокатов и судебные издержки.

3. Прогнозируемый результат:

При разделе имущества в суде супруги могут получить совсем не тот результат, на который рассчитывают. Суд не связан их исковыми требованиями: даже если в иске заявители просят разделить имущество по объектам, суд может разделить все в долях. Это породит между супругами новые судебные споры о порядке пользования этим имуществом, его продаже и разделе вырученных денег, принудительном выкупе друг у друга долей, а в результате обесценит и заморозит имущество на неопределенный срок. Раздел не состоится, собственность превратится из совместной в «долевую», а супруги, пожелавшие развестись, окажутся связаны друг с другом, «пока смерть не разлучит».

4. Прозрачность отношений:

Не нужно бояться обсуждать с партнёром имущественные вопросы. Брачный договор – это не про алчность и меркантильность, это возможность открыто поговорить о финансовых ожиданиях и планах. Это не акт недоверия, это по факту заявление двух человек (мужчины и женщины) о том, что они хотят играть по другим правилам, чем указано в Семейном кодексе РФ. То есть, по сути, вы создаете свои правила игры. Это не только о деньгах, но и о доверии друг к другу, о честных намерениях и прозрачных отношениях.

5. Сохранение семейных ресурсов:

Брачный договор полезен и в ситуациях, когда есть риск притязаний на имущество со стороны кредиторов, налоговых органов, приставов. Он четко определяет, какое имущество является личным, что помогает сохранить его, не допустить ареста и отчуждения при финансовых проблемах одного из супругов.

Плюсы можно перечислять бесконечно, причём, опираясь на опыт и практику, я с уверенностью могу сказать, что от наличия этого документа выигрывают все! Душевное и материальное спокойствие – это фундамент, на котором базируется крепкая семья.

Рекомендации юриста:

Не перестану настаивать на важности подготовки брачного договора до заключения брака. Все мы живые люди, со своими характерами и привычками, со своими жизненными принципами и предпочтениями, но всех нас объединяет закон и справедливость. Зачем ждать, пока проблемы появятся? Лучше заранее определить все тонкости и избежать конфликтов. Брачный договор – это своего рода «план Б» на случай, если жизнь решит подкинуть вам сюрприз.

Если брачный договор вам никогда не пригодится, значит, вам повезло: вы одна из тех трех пар из десяти, которые не развелись. Но в этом случае он может пригодиться вашим наследникам или партнерам по бизнесу – хотя это уже другая история.

Семейные и наследственные споры – очень деликатные по своей природе. Однако быть специалистом именно в данной области права – мой сознательный выбор. Данная категория споров является для меня значимой. В моменте, оказываясь на перекрестке человеческих судеб, наблюдая, как люди проходят через сложные моменты разводов, раздела имущества, споров о детях, я вижу своей главной задачей не только предоставить правовую поддержку, но и помочь пройти этот путь.

Да, это сложно. Да, порой очень эмоционально, но всегда как итог – достижение цели. Я очень эмпатичный человек. А в таких спорах для достижения результата еще и очень важно «вчувствоваться» в проблему, в запрос. Еще я убеждена, что нельзя быть профессионалом во всех областях права, поэтому моё спокойствие в судебном процессе чаще обусловлено детальным знанием нормативно-правовой базы и судебной практики в данной отрасли права.

Елена Попова, медиатор, юрист по семейным и наследственным спорам:

8 908 663-59-52

@lawyer.popova

lawyer-popova.ru

Реклама. Попова Елена Владимировна, ИНН 383703652406.erid:2VfnxvoAcLY