Фундамент для уникальной личности. Алёна Усова, основательница школы Sisters, – о том, как формируется новая модельная культура

Как рождение детей может стать отправной точкой для создания успешного бизнес-проекта? Каким образом объединить на одной площадке модельное агентство и образовательную среду? Почему моделинг может стать платформой для комплексного развития ребёнка и творческого роста взрослого человека? На эти вопросы в эксклюзивном интервью Газете Дело отвечает основатель модельной школы и агентства Sisters* Алёна Усова.

Алёна Усова. Фото: Александр Черненко

«Я была готова рисковать»

Алёна, как родилась идея проекта Sisters?

– Это был душевный порыв, продиктованный желанием создать проект, в котором мог бы разносторонне и комплексно развиваться ребёнок; совпавший с рождением моих детей, когда передо мной встали вопросы об их будущем, о том, в какой среде они должны развиваться, какие дисциплины им необходимо изучать, чтобы «не потеряться» в жизни. И я поняла, что все необходимые навыки может дать именно моделинг.

На чём основывалось это понимание? Вы сами – модель?

– Нет, но у меня уже был большой опыт работы в модельном бизнесе в качестве преподавателя, и он очень помог при организации собственного агентства. В какой-то момент стало понятно, что я чувствую время, понимаю, куда нужно идти, что и как делать. Я была готова рисковать и строить бизнес не так как другие и как принято. Восемь лет назад, в 2017 году я реализовала свои амбиции, основав модельную школу и агентство Sisters.

Ваш проект развивается в нескольких направлениях, расскажите об основных.

– Одно из направлений – это международное модельное агентство Sisters, которое обеспечивает моделей из разных городов России профессиональной работой с крупными брендами по всему миру: в России, Европе, Азии, Америке. Работу по контрактам мы предлагаем ребятам от 13 лет – при согласии родителей – на три месяца и более. За восемь лет отправили на зарубежные контракты 350 моделей.

Ещё одно направление – образовательный проект, модельная школа, в которой учатся и дети с семи лет, и подростки, а также могут развиваться взрослые люди, заинтересованные попробовать себя в качестве модели. Обучение длится 9 месяцев и завершается масштабным шоу-показом «Восход», на который в качестве зрителей мы приглашаем всех иркутян.

После выпуска ваши воспитанники отправляются в свободное плаванье?

– Нет. Мы сотрудничаем со своими студентами и дальше в различных проектах, мастер-классах, съёмках. Для нас важно, чтобы ребята оставались с нами вдолгую, и их развитие не останавливалось.

Вы работаете с детьми и взрослыми. Существуют какие-то возрастные ограничения?

– Раньше мы позиционировали себя как агентство, которое работает с подростками и молодёжью от 13 до 20 лет. Но потом стали получать заказы на работу для детей 6-8 лет – в частности, для фотопроектов российских брендов, потому что сейчас в нашей стране очень активно развивается производство одежды для разных возрастов.

Кроме того, мы стали получать заказы на моделей в возрасте 25+ и старше – без ограничений, так что у нас есть успешные модели 60+, причём и женщины, и мужчины.

С чем вы связываете воcтребованность людей зрелого возраста?

– Старшее поколение сейчас продолжает быть активным, востребованным, уделяет себе много внимания, развивается. К нам приходят женщины, чтобы попробовать что-то новое, преобразиться. И это не просто 15 человек, это сообщество состоявшихся людей совершенно разных профессий, но при этом нацеленных на то, чтобы найти в себе что-то абсолютно новое.

«Мы не равняемся на другие проекты»

Фото: Александр Черненко

Почему вы решили сфокусироваться на образовательном направлении проекта?

– Мы сейчас живём в обществе, в котором нам навязывают определённые шаблоны, и очень многие, особенно дети и подростки с неокрепшей психикой, стремятся соответствовать этим стандартам. А ведь в основе личности всегда лежит её уникальность и индивидуальность. Поэтому в нашей школе через моделинг мы «подсвечиваем» студентам их сильные стороны, которые они перестали замечать в гонке за стандартами.

Наш образовательный проект – не про фотогеничность и умение ходить по подиуму, он – про развитие личностных качеств, про уверенность, про помощь ребёнку найти опору внутри себя, построить фундамент, на который он будет опираться и транслировать себя, а не увиденную где-то картинку. Родители говорят, что у нас это хорошо получается: ребёнок становится «видимым» и понимает, что он может.

Образовательные методики, которые вы применяете, отличают вас от аналогичных проектов?

– Насколько мне известно, наша модельная школа – пока единственная в регионе, у которой есть образовательная лицензия. Это говорит о качестве наших услуг и является сильным конкурентным преимуществом.

Но самое главное, что нас отличает, это работа не только с детьми, но и с родителями, которым мы сразу говорим о необходимости быть включёнными в процесс обучения. Для нас важно вместе видеть, как усилить уже заложенные в ребёнке возможности, потому что родитель не всегда может грамотно эти возможности «подсветить». Такое взаимодействие даёт колоссальные результаты: и родители, и дети в своих отзывах в первую очередь отмечают, что они приобрели здесь уверенность, научились общаться друг с другом на новом уровне. Я думаю, это наша главная задача, даже миссия.

Как изменилась школа за последние годы?

– Серьёзный скачок был сделан в 2023 году, когда мы углубились в образовательную среду и перестроили нашу бизнес-модель, поменяв структуру школы: подключили к детской аудитории взрослую, потому что уже не могли не откликнуться на этот запрос.

Каким образом вы формируете образовательную программу?

– Образовательная программа – это не финальный результат, а постоянное движение. Она перерабатывается, дорабатывается в непрерывном режиме, в том числе на основе обратной связи. Каждый раз после трансформации мы думаем, что теперь всё просто великолепно. Но через месяц уже хочется что-то докрутить. Я думаю, это тоже наша отличительная черта: нам всегда хочется большего.

Мы никогда не ориентируемся на другие проекты, смежные с нами. У нас есть собственная методология, и наши все программы – это авторские разработки. Каждый из пятнадцати предметов, преподаваемых в школе, имеет особое значение в обучении ребёнка. Это не просто один преподаватель, который, к примеру, ведёт ораторское мастерство. Это связка всех преподавателей и предметов, сложность которых растёт за время обучения в Sisters.

А зачем в моделинге ораторское мастерство?!

– Коммуникация всегда была важна в обществе, в том числе в детском коллективе. А сейчас, когда все мы большую часть времени проводим за компьютером – особенно. Ораторское мастерство – это не только управление голосом и умение выступать на публике. Это чёткая подача информации, заявление о себе так, чтобы тебя не просто услышали, а поняли, приняли твою информацию.

Что ещё помогает обрести уверенность в себе?

– Актёрские тренинги, направленные на снятие эмоциональных и физических зажимов, работа с эмоциями, чтобы потом ребята умели проявлять их и на съёмках, и в жизни. Кроме этого, позирование, подиумный шаг, работа со стилистом. Это в целом работа над внешним видом, над отношением к себе, потому что этот мессендж ребята несут в общество.

Какие задачи ставите перед собой на перспективу?

– Наши модели работают на федеральном уровне, в Москве, поэтому в среде модельных агентств нас хорошо знают и часто спрашивают, будет ли проект Sisters реализован в других городах, в том числе в столице. И мы планируем расширять свою географию: я хочу, чтобы в будущем, к примеру, через пять лет при упоминании модельного бизнеса у людей возникала чёткая взаимосвязь с Sisters, как с мощным проектом, который охватывает территорию не только России, но и других стран.

Наталия Яськова

* - Систерс

«Наш город достоин красивых масштабных шоу»

В мае 2025 года в Иркутске состоялось второе авторское модельное шоу «Восход», организованное школой и агентством Sisters при поддержке креативного агентства Nodesign. Событие получилось настолько масштабным и зрелищным, что о нём говорят до сих пор. Наше издание выяснило, в чём кроется секрет успеха мероприятия и как оно будет развиваться дальше.

Фото: Александр Черненко

Как отметила Алёна, в Иркутске пока нет крупных модных показов, существующие обычно ограничиваются участием всего лишь 10-15 моделей. Поэтому у неё возникла мысль создать собственное событие, воплотив в нём творческую концепцию профессионально, масштабно и ярко.

– За восемь лет профессиональной деятельности в модельной школе и агентстве Sisters у меня накопилось достаточно опыта и понимания отрасли, позволяющих воплощать идеи не только в рамках образовательных программ, но и раскрывать мой собственный творческий потенциал через такой проект, как модельное шоу «Восход»: с большим количеством моделей и гостей.

Совместно с креативным агентством Nodesign модельная школа Sisters организовала уже два шоу-показа «Восход». В последнем мероприятии в мае этого года участвовало около сотни моделей, а желающих увидеть показ было настолько много, что зал не смог вместить всех зрителей.

Фото: Александр Черненко

– Мы даже не подозревали, что бренд «Восхода» настолько популярен: когда в проект Sisters приходят новички, половина из них признаётся, что узнали о нём благодаря модельному показу «Восход», и именно это шоу воодушевило и вдохновило их попробовать свои силы в моделинге, – рассказала основательница модельной школы и агентства Sisters.

И это даёт организаторам понимание, что у Иркутска есть острая потребность в культурных мероприятиях подобного формата.

– Люди приходят на них с огромным удовольствием: для них это встреча, нетворкинг, возможность увидеться и пообщаться с другими гостями шоу. В большом городе немало талантливых людей, и одна из целей «Восхода» – как раз и собрать эти таланты в одном пространстве. Речь не только о модельном бизнесе, но и о других направлениях креативной индустрии: фотоискусстве, дизайнерских брендах, ювелирном деле, – прокомментировала Алёна Усова.

Кроме этого, по словам нашей собеседницы, для организаторов важно проводить такое шоу в Иркутске, чтобы показать – наш город достоин красивых масштабных мероприятий, здесь есть все условия для развития бизнеса и необязательно для этого уезжать в «столицы».

– Мы можем делать нечто большее для того места, где родились и живём, – уверена иркутянка. – Более того, результаты предыдущих показов вдохновляют нас продолжать развивать наш проект.

Главная цель нового сезона шоу «Восход» – расширить его масштабы и тематику, организовав не просто традиционный показ коллекций, а дополнив его образовательной средой с мастер-классами, лекциями и обсуждениями, которые будут проходить не один, а несколько дней. Плюс пригласить для участия в программе известных российских дизайнеров и производителей одежды.

– Мы уже подали заявку на государственный грант, сделав акцент на значимости именно образовательной составляющей проекта «Восход» и её значимости в первую очередь для подрастающего поколения. Ведь наша задача – передать молодым истинное представление о национальной культурной самобытности, – подчеркнула Алёна Усова.