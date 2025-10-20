Четыре критерия долголетия. Елена Геевская, бьюти-холдинг «АРТ», – о красоте, здоровье и качестве жизни

Какая связь между бьюти-процедурами и активным долголетием? Основатель и владелец бьюти-холдинга «АРТ» Елена Геевская уверена: самая прямая. Забота о себе – это часть осознанного отношения к своему телу и своему ментальному состоянию. Экспертным мнением, что нужно делать для сохранения ресурсного состояния на долгие годы, как в этом готов помочь «АРТ», она поделилась на круглом столе «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», организованном SIA.RU и Газетой Дело.

1. Комплексный подход к здоровью

Как отметила Елена Геевская, сейчас особое значение для активного долголетия приобретает забота не только о своём физиологическом, но и ментальном здоровье, поскольку их невозможно отделить одно от другого. Человек не может отлично себя чувствовать и хорошо выглядеть, если у него отсутствует гармония внутреннего состояния и образа жизни в целом.

– Если раньше мы могли чётко спланировать свою рабочую неделю, то сейчас ситуация меняется практически ежедневно: мы испытываем чрезмерную информационную нагрузку, постоянно сталкиваемся с новыми вводными, в связи с чем возникает необходимость оперативно перестраивать даже краткосрочные планы. Это, безусловно, существенно влияет и на наше физическое состояние, и на способность противостоять негативным факторам, – прокомментировала Елена Геевская.

Она также особо подчеркнула, что начинать заботиться о ментальном и физическом здоровье необходимо не просто с раннего возраста, а с момента подготовки будущих родителей к рождению детей. Именно от родителей во многом зависит, получит ли ребёнок потенциал дожить до 100 или даже 150 лет.

Елена Геевская. Фото: А. Фёдоров

2. Осознанность и самоанализ

Важное значение для долголетия, по мнению Елены Геевской, в современных условиях приобретает позитивное восприятие мира, выраженное через осознанный самоанализ собственного самочувствия.

– Сейчас наблюдается тренд на слишком сильные определения того, что с нами происходит. Даже молодёжь жалуется на депрессию и выгорание. Однако порой такие жалобы связаны не с глубокими расстройствами, требующими врачебного вмешательства, а скорее с временными трудностями, усталостью, осенней хандрой, которые можно снять комплексом оздоровительных процедур, походом в СПА, прогулками на природе, – считает эксперт.

Осознанное отношения к собственному самочувствию как раз и помогает, во-первых, понять, что с тобой происходит, и осмыслить, с чем это связано, во-вторых, составить программу необходимого комплекса мер для оптимизации работы организма для улучшения здоровья.

Елена Геевская. Фото: А. Фёдоров

Правильно составленные программы здоровья от специалистов АРТ: лечебные массажи, чередующиеся с обертываниями во флоатинге, массажами LPG, гидрованной дают возможность отвлечься от повседневных проблем, переключиться и восстановить силы на эмоциональном уровне, поднять настроение. Помогают настроить связь между сознанием и телом, позволяя лучше понимать свои реакции и свои потребности. Фактически это курорт одного дня, полное обновление. И конечно, хороший внешний вид и хорошее самочувствие придают уверенности в себе. Находясь в гармонии с собой, легче справиться с жизненными трудностями.

– Такой подход – один из главных элементов здорового образа жизни, и если он будет в приоритете, особенно у молодых людей, то это поможет им сохранить ресурсное состояние организма на долгие годы. – Например, для меня лучший лайфхак – очень чёткое распределение времени между работой и отдыхом. Это помогает мне решать больше бизнес-задач и сохранять интерес к моему делу, – поделилась Елена Геевская.

3. Счастливые глаза и сияющая кожа

Отвечая на вопрос, какую роль в сохранении здоровья играет бьюти-сфера, Елена Геевская отметила, что современные тенденции ухода за собой ориентированы не на какие-то стандартные критерии красоты, а на естественность, ухоженный внешний вид, счастливые глаза, сияющую кожу.

Именно эти тренды лежат в основе деятельности бьюти-холдинга АРТ, который почти 30 лет предлагает клиентам любого возраста разнообразные оздоровительные программы. Одно из направлений деятельности холдинга – центр эстетической косметологии, цель которого подчеркнуть естественную красоту и индивидуальность как женщин, так и мужчин, используя современные эффективные и безопасные методики. И второе направление – центр СПА кулуарного, семейного формата.

– Мне очень нравится, что к нам приходят клиенты нескольких поколений – пожилые женщины, их дочери, внучки и даже правнучки, чтобы в приватной обстановке получить комплекс оздоравливающих процедур. Для самых маленьких клиентов – это душ впечатлений и солевая комната, для более старшего поколения – хамам, для молодёжи – финская баня, различные обёртывания, талассотерапия. И общее чаепитие. Я считаю, это очень важным направлением, так как основы здорового образа жизни и привычка ухаживать за собой закладываются именно в семье, – рассказала Елена Геевская.

Фото: А. Фёдоров

4. Точечная диагностика и индивидуальная фармацевтика

Будущее индустрии здоровья Елена Геевская видит в активном развитии рынка очень точной и точечной диагностирующей аппаратуры, в развитии фармацевтики в сторону большей персонализации (подбор лекарства в зависимости от генетических особенностей пациента – ред.), а также в создании больших оздоровительных клиник. Кроме этого, набирающий популярность тренд на здоровый образ жизни должен сделать оздоровительную инфраструктуру более доступной, считает эксперт.

– И конечно, концепция здоровой и активной жизни распространяется далеко за пределы понятий «красота» и «идеальная внешность». Она включает экологичность пространства, качество питьевой воды, наличие зелёных насаждений и рекреационных зон, так как эти факторы напрямую способствуют поддержанию общего благополучия жителей и влияют на достижение желаемого уровня долголетия, – подытожила Елена Геевская.