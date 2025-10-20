Игорь Льгов: Шесть банкротов в минуту. И это еще не предел

По данным Сбера, каждую минуту в России подают на банкротство шесть человек. Количество граждан, заявляющих о своей финансовой несостоятельности растет из года в год. Можно ли сохранить при этом имущество и какое? О каких подводных камнях надо помнить? И почему обращаться к специалисту надо не тогда, когда уже все плохо, а гораздо раньше? Об этом нам рассказал финансовый управляющий Игорь Льгов – эксперт, за плечами которого более 400 дел о банкротстве.

«Приходят и удивляются: «А что, так можно?»

Игорь, по статистике, за первую половину 2025 года число граждан, подающих на банкротство, выросло на треть, по сравнению с тем же периодом 2024-го. Чувствуете ли вы этот рост в своей практике?

– Да, причем физически. Сообщений в мессенджерах стало больше на порядок. Еще летом я не работал по субботам, а теперь и это не спасает. Мы с каждым годом банкротим все больше и больше, и предел пока не достигнут.

Кто сейчас чаще всего входит в процедуру банкротства?

– Помимо традиционных категорий: предприниматели, декретницы, продавцы на маркетплейсах, – появились две новые. Первая – вчерашние школьники, молодежь по 18-20 лет, которые по наивности становятся жертвами примитивных мошеннических схем, вроде звонка от «оператора», который предлагает «продлить сим-карту». Они даже приходят с родителями, потому что сами не имеют ни денег на процедуру, ни понимания, как это устроено.

Вторая категория – полная противоположность: «прожженные» ребята из 90-х, которые привыкли, что долги надо возвращать любой ценой. Приходят и удивляются: «А что, так можно? И ноги не сломают? И машину мне не сожгут?». Хотя закон о банкротстве физлиц действует вот уже 10 лет, только в моей практике более 400 завершенных дел – и никому ничего не сломали.

«Мало, кто считает платежи на берегу»

Банки утверждают, что растет число банкротов-ипотечников. Вы с этим согласны?

– Я это предвидел еще года два назад. Люди покупали новостройки по льготным программам со ставкой 7% годовых, но при этом на первоначальный взнос, а это 20-30% от стоимости жилья, тоже брали кредит, только уже потребительский, под совсем другие проценты. На ремонт – снова потребительский кредит. К тому же, пока дом строится, нужно где-то жить, платить аренду… Мало кто просчитывал все это на берегу. Действовали по принципу «бери, пока дают, там разберемся».

А теперь к нам обращаются даже такие ипотечники, которые буквально 2−3 месяца назад приобрели квартиру, ещё не заехали, а уже не справляются с платежами, потому что их душат параллельные потребительские кредиты.

И если раньше такое жилье при банкротстве включалось в конкурсную массу и продавалось с молотка, наравне с прочими активами, то сейчас закон позволяет его сохранить, заключив мировое соглашение с банком. Главное, аккуратно вносить платежи по ипотеке. Поэтому таких банкротов стало больше.

Однако здесь есть свои подводные камни. И чаще я отговариваю таких клиентов от банкротства.

Почему, если закон позволяет?

– Потому что соглашение – это не обязанность банка, а лишь возможность. Банк может пойти навстречу заемщику, а может и не пойти.

На сегодня только у Сбера отлажена процедура мировых соглашений в рамках банкротства. Есть отдел, который этим занимается, и четкий перечень документов для заключения соглашения. С другими банками такой определенности нет. Как я могу звать человека с ипотекой под условные 7% в банкротство, где он может потерять жилье?

Более того, от коллег я знаю, что некоторые банки начали хитрить. Предлагают сначала закрыть потребительский кредит, а потом поговорить про ипотечное жилье. Или предлагают пересчитать ипотеку по действующей коммерческой ставке: вы сохраните квартиру, но при этом платеж у вас может вырасти в 2-3 раза.

«Берут миллионы в ипотеку и отдают непонятным бригадам»

Ипотеку сегодня можно взять и под ИЖС. Есть ли какие-то особенности банкротства такой категории заемщиков?

– В сфере ИЖС набирает обороты другая схема. Люди берут ипотечные кредиты на строительство индивидуального жилья, и передают их непонятным бригадам – каким-то ИП, физлицам – под расписку. А те ничего не строят и спустя какое-то время или «растворяются», или предлагают взыскивать с них деньги в порядке гражданского иска. Причем, заведомо понятно, что взыскать там что-то нереально.

Что поражает в этой ситуации – это легкость, с которой люди расстаются с огромными суммами. Взять 6-10 миллионов и отдать их непонятно кому с риском остаться без денег и жилья, вместо того чтобы сначала заплатить 5 тысяч рублей специалисту за проверку и узнать, насколько застройщик надежен. У нас были случаи, когда клиенты передавали деньги компаниям, которые на момент сделки уже были в процедуре банкротства! Хотя это можно проверить за 5 минут, зайдя в картотеку арбитражных дел.

Получается, банкротства по кредитам – это в основном следствие беспечности и недостаточной финансовой грамотности?

– В целом, да. Иногда, конечно, есть объективные причины. В нашей практике был такой случай: клиенты вложились в инвестиционное жилье в Сочи, рассчитывая покрывать ипотечный платеж за счет сдачи квартиры в аренду. Дом готов, но его не могут ввести в эксплуатацию из-за каких-то изменений в законодательстве. Люди оказались в ловушке: они обязаны платить 70 тысяч рублей в месяц по ипотеке, но ни сдать, ни продать квартиры не могут. В такой ситуации единственным выходом для многих становится банкротство и списание долгов.

«Единственное жилье не отберут. Но есть нюанс»

Этим летом Верховный суд РФ (ВС) опубликовал обзор практики по потребительскому банкротству. Есть ли в нем какие-то моменты, которые напрямую касаются рядовых граждан?

– Самое главное – единственное жилье пока не трогают. То есть, условную «двушку» или домик с участком, если другой жилой недвижимости у вас нет, не отберут. Однако, на роскошное жилье это правило не распространяется. Нюанс в том, что четких критериев, что считать роскошью, Верховный суд не озвучил.

И тут многое зависит от судебной практики. Яркий пример: у одного из клиентов в качестве единственного жилья фигурировал дом на 20 сотках. По Земельному кодексу, дом, надворные постройки и земля под ними – это единый объект, неделимый. Но кредитор подал иск с требованием выделить часть участка для погашения долга. Два года тяжбы, три судебных экспертизы – и в итоге суд постановил отрезать от участка 7 соток. Сейчас я занимаюсь их продажей. Понятно, что, если бы дом стоял чуть-чуть иначе, если бы постройки были бы по-другому расположены, такое решение было бы невозможно. Но в данном случае суд поступил так. И к этому надо быть готовым.

«Риски надо держать в уме»

Можете назвать еще пункты, на которые следует обратить внимание?

– Еще один важный момент – брачный договор. Верховный суд прямо указал, что это способ ухода от кредиторов. Надеяться на такой инструмент раздела имущества больше нельзя. В нашей практике, например, недавно суд отменил договор аж с 2016 года. Ситуация была классической: жена – домохозяйка без собственных источников доходов, а муж – успешный предприниматель. И вот, он уходит в банкротство, а активы при этом оказались на жене.

Практика сегодня такова, что, если по брачному договору интересы одного из супругов ущемлены (скажем, один получает 1% имущества, другой – 99%), суд может признать его недействительным.

Кроме того, Верховный суд определил, что можно оставлять машину для нужд семьи. Но есть обязательные условия. Во-первых, разумная стоимость – никто не оставит вам автомобиль за 2 миллиона рублей. Во-вторых, транспорт необходим для заработка. Скажем, муж или жена работает в такси или мерчендайзером, которому нужно ездить по торговым точкам, раскладывать товар. Либо вы живете далеко от остановок общественного транспорта, и машина необходима, чтобы добираться на работу, возить детей в школу. Также ВС рекомендует оставлять машину, если она используется для перевозки детей-инвалидов.

Но бывали случаи, когда суды принимали иное решение. Так что, повторюсь, риски, что с имуществом придется расстаться, всегда надо держать в уме.

Есть ощущение, что граждане не всегда это понимают…

– Вы правы. За десять лет действия закона о банкротстве физлиц отношение к этой процедуре стало намного проще. Я бы даже сказал, потребительским. Порой приходят с установкой: «Я тебе плачу, спиши мне долги». Приходится объяснять, что долги списывает суд. И что гарантировать стопроцентное списание не может никто – кстати, теперь, давать такие гарантии и по закону запрещено.

Процедура банкротства работает легко, только когда у тебя ничего нет. А если есть жилье, активы, совместное имущество – тут уже нужны серьезная подготовка, консультация специалиста и готовность к тому, что как минимум часть имущества можно потерять.

«Не ждите, когда на горизонте сгустятся тучи»

В одном из наших прошлых интервью, вы упоминали, что даже развод не защищает семейные активы от претензий кредиторов, если имущество не разделено по суду. Теперь, как мы выяснили, и брачный договор – не панацея. Что же делать, как сохранить активы?

– Самые надежные способы сейчас – это приобретение имущества до брака и раздел его по суду. Подчеркну, не развод, а именно раздел. Делить имущество можно и состоя в браке, а уж расторгая его, сделать это необходимо. Причем не через нотариуса (такое соглашение признается сделкой, и значит, может быть отменено), а именно идем в суд и доказываем, что вот эта машина куплена на деньги жены и принадлежит только ей, а вот этот снегоход – на деньги мужа и является только его собственностью. Решение суда отменить невозможно.

А как часто к вам обращаются люди не за банкротством, а того, чтобы грамотно сохранить семейное имущество?

– Такие клиенты у нас тоже есть. Но обычно приходят, когда уже все плохо. Кредитные юристы в этом плане чем-то похожи на стоматологов – человек со здоровыми зубами, вряд ли будет каждые полгода навещать зубного врача. Идут, когда болит.

Хотя я рекомендую не ждать, когда на горизонте сгустятся тучи и грянет гром. Лучше приходить, пока все хорошо. Например, предпринимателям, которые по определению находятся в зоне риска. Тем, чьи бывшие супруги собираются войти в процедуру банкротства, а тем более, если уже находятся в ней. В этом случае необходимо вместе со специалистов изучить свои активы, оценить риски и разработать законные схемы, как защитить имущество.

Екатерина Дементьева

