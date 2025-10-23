Эпоха цифры и креативного обучения. В Иркутске прошёл форум «Новые технологии в образовании»

Как сделать обучение детей интересным, не скучным и современным? Какое значение в этом процессе имеют искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность и даже беспилотные авиационные системы (БАС)? Как цифровые технологии могут стать инструментом развития успешной личности? В этих вопросах на форуме «Новые технологии в образовании» разбирались эксперты, педагогическое сообщество, родители, социальные предприниматели и представители сферы креативной индустрии. Основные моменты мероприятия, которое впервые прошло в Иркутске 13-14 октября – в нашем материале.

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Своевременная идея для учителей и родителей

Как рассказала порталу SIA.RU руководитель проекта «Виртуальная энциклопедия Альтаирика» в Иркутске и Иркутской области – идейный вдохновитель и организатор форума «Новые технологии в образовании» – Татьяна Закаблуковская, несмотря на то, что цифровые технологии уже прочно присутствуют в нашей жизни, многие учителя и родители относятся к ним с некоторой опаской.

Фото: Андрей Фёдоров

– В какой-то степени это опасение возникает из-за того, что нет определённого понимания, как современные технологии работают и какое прикладное значение имеют для жизни. Отсюда и возникла идея форума, так как значение цифровизации в будущем будет только расти, но при этом развитие технологий ни в коем случае не заменит человека, в том числе педагога, а поможет лучше донести знания до детей, а также раскрыть их таланты и способности. Наша цель – прикладными инструментами показать, что новые технологии – это не угроза, а инструмент развития, который можно и нужно использовать. Например, как искусственный интеллект может помочь педагогам сократить временные затраты на выполнение рутинных задач и высвободить время для других дел.

Идею форума активно поддержали: министерство цифрового развития, министерство транспорта и министерство образования Иркутской области. Генеральным партнёром выступил Сбербанк. Конечно же, большой интерес проявили и педагоги, и родители, так как в регионе ещё не проводили мероприятия, которое бы собрало их на одной площадке для знакомства с теорией и практикой применения новых технологий в образовании. Для этого организаторы форума максимально наполнили его программу полезными мастер-классами и кейсами, креативными методиками, дискуссиями и нетворкингом.

Цифровые инструменты для интересного обучения

Фото: Андрей Фёдоров

Программа первого дня была посвящена педагогам дошкольного, школьного и высшего образования, которые познакомились с реальными примерами того, какие технологии можно применять в учебном процессе уже сегодня, чтобы сделать его интереснее. Эксперты в частности, рассказали и продемонстрировали на практике, как можно использовать в учебном процессе искусственный интеллект, как VR и AR-инструменты помогают вовлекать учеников даже в сложные темы, как развивать креативное мышление и цифровые навыки у детей, как использовать БАС в образовательном процессе – от инженерных кружков до проектных занятий. А также – где искать поддержку для собственных образовательных проектов.

Программу второго дня форума организаторы полностью подготовили для родителей дошкольников и школьников – её основная тема была посвящена тому, как помочь детям учиться эффективнее и с интересом, применяя современные технологии: VR, AR и ИИ. Кроме этого эксперты рассказали родителям, как выбрать кружок или секцию, чтобы раскрыть способности ребёнка, как занятия с беспилотниками развивают инженерное мышление и учат детей работать в команде, как игры и творчество развивают интеллект и как найти баланс между развитием и отдыхом.

– Новые технологии в образовании – это достаточно ёмкое понятие, их много, и чтобы даже поверхностно в них погрузиться требуется время. Поэтому мы планируем развиваться и делать форум «Новые технологии в образовании» как минимум на ежегодной основе. Плюс привлечь к мероприятию и детей, чтобы со всех сторон охватить эту важную тему, – отметила Татьяна Закаблуковская.

«Такие форумы, однозначно, на пользу системе образования»

Фото: Андрей Фёдоров

Максим Парфёнов, министр образования Иркутской области:

– Количество спикеров и участников форума, которые представляют самые разные органы и сферы деятельности, привносят в систему образования определённую новизну и экспертное мнение из внешней среды, и к ним, я считаю, важно прислушиваться как педагогическим работникам, так и управленцам системы образования. Система образования должна максимально взаимодействовать со всеми институтами общества, чтобы достичь главного результата – воспитать настоящего патриота и грамотного будущего взрослого гражданина нашей страны.

И когда различные люди, органы, организации, не связанные напрямую с образованием, тратят какой-то ресурс, как минимум – временной, на то, чтобы провести подобное мероприятие, это характеризует уровень гражданского общества в Иркутской области. Люди не равнодушны, их волнует развитие системы образования, и это очень важно, потому что они думают о том, кто здесь будет жить через 20-40 лет.

«У Сбера очень много разработок, которыми мы готовы делиться с преподавательским сообществом»

Фото: Андрей Фёдоров

Екатерина Болотникова, заместитель управляющего Иркутским отделением ПАО Сбербанк:

– Форум «Новые технологии в образовании» объединил несколько профессиональных сообществ, которые фокусируются на развитии ребёнка: педагогов, родителей, работодателей. Изначально развитием детей занимаются в семье, затем их поддерживают преподаватели, и в итоге они приходят в профессию. Мы, как один из крупнейших работодателей, считаем важным участвовать в таких мероприятиях. Во-первых, потому что каждый из нас на протяжении всей своей жизни очень много вкладывает в систему образования, в развитие детей. Во-вторых, мы видим, как быстро меняется рынок труда, и понимаем, насколько сегодня востребованы специалисты с современными цифровыми компетенциями. И, в-третьих, – у Сбера очень много образовательных разработок, которыми мы готовы делиться с преподавательским сообществом. Например, на форуме мы проводили мастер-класс от школы программирования «Алгоритмика» – платформы банка, которая помогает преподавателям встроить современный, интересный, качественный контент в процесс обучения.

Кроме того, форум стал для нас логичным продолжением двухнедельного марафона «Урок цифры». Для всероссийской акции благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее» разработал урок по теме «ИИ-агенты», который подходит для учеников разных возрастов. Эти две недели показали, что тема искусственного интеллекта интересна детям, они активно включались в дискуссии, думали и задавали вопросы, причём вопросы – качественные.

По итогам прошедшего форума особенно важно услышать не только впечатления детей от VR-путешествия, но и общее мнение школьников о цифровых технологиях в образовании и о том, насколько нужно и важно их использовать. Особенно – точку зрения старшеклассников, поскольку они взаимодействуют с этими технологиями активнее малышей.

«У нас появилось много идей, которые мы хотим реализовать в дальнейшем»

Фото: Андрей Фёдоров

Мария Перевозникова, руководитель АНО «Школа космонавтов», соорганизатор форума:

– Идея и цель форума «Новые технологии в образовании» очень перекликаются с деятельностью «Школы космонавтов», которая направлена на формирование личности ребёнка, поэтому мы стали соорганизаторами мероприятия. «Космонавт» – это некий идеальный образ выпускника, который обладает определёнными внутренними качествами, характеристиками, длинной волей, высокой степенью самоопределения. То есть это образ человека, который может полететь хоть в космос, в том числе с точки зрения физической подготовки, инженерного мышления.

На форуме, мы как «Школа космонавтов» знакомили участников с такой технологией, как игропрактика. В частности, презентовали свой квест «В гостях у Бабра», в который мы закладываем развитие у детей гибких навыков, связанных со взаимодействием с другими людьми и эффективностью в работе.

Форум «Новые технологии в образовании» мы проводим в первый раз, поэтому пока ещё сами многому здесь учились, но, тем не менее, у нас появилось много идей, которые мы хотим реализовать в дальнейшем.