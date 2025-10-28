Цена ошибки в премиальных интерьерах. Елена Березина – о создании идеальных домов без досадных потерь

Уже больше 30 лет компания S-Classic создает премиальные интерьеры в России и за рубежом. Основатель и владелец бренда Елена Березина убеждена: делать по-настоящему особенные проекты – функциональные, эстетичные, с характером и душой – невозможно без тщательного планирования, профессионализма команды и большой насмотренности. Как создаются интерьеры класса «люкс»? Могут ли они стать инвестицией? Что важно для премиальных клиентов? И почему роскошь сегодня – это далеко не только про внешние атрибуты. Об этом она рассказала Газете Дело.

«Понятие роскоши меняется»

Елена, вы работаете на премиальном и luxury* рынках уже 30 лет. За это время появились новые технологии, материалы, не раз менялись модные тренды в интерьерах, даже само представление о том, каким может и должен быть современный дом. А изменилось ли понятие роскоши?

– Безусловно. Если раньше элитное жилье ассоциировалось с масштабами и показным богатством отделок, то теперь приоритет отдается безупречному качеству материалов, бескомпромиссному удобству и элегантности стиля. Тренды сегодняшнего дня показывают, что премиальные проекты становятся все более сдержанными в декоре, в оформлении, но более инновационными и комфортными.

Покупатели ищут не только внешней изысканности, но и передовых технологических решений для жизни. Сегодня мы в своих проектах используем системы «умный дом», сложное климатическое оборудование – с очисткой воздуха, с поддержанием оптимальной влажности, высокотехнологичную сантехнику, эксклюзивную бытовую технику, разноплановое освещение, прогрессивные мебельные и дверные системы.

Насколько востребовано сейчас такое направление в Сибири?

– Иркутский рынок, конечно, не такой масштабный, как московский, но и здесь спрос на проекты премиального уровня был всегда. Мы видим, что в Иркутске строятся и сдаются жилые комплексы более высокого класса, чем еще несколько лет назад. Люди готовы инвестировать в качественное жилье, в качественные, особенные интерьеры, предъявляют высокие требования к дизайну, технологиям и, конечно, сервису.

Однако создание интерьера – это большой и нелегкий этап практически для любого человека. Выбор материалов, инженерии, текстиля, посуды, мебели огромен. Без опыта и проводника в нем легко потеряться. К тому же наши заказчики – люди занятые, и часто не могут позволить себе тратить время на самостоятельные закупки, контроль поставок и рабочих. Они хотят получить красивый и качественный интерьер без забот и нервов. Им нужен высококачественный сервис. Именно этим и занимается S-Classic.

Среди наших клиентов есть те, кто покупает мебель, материалы, посуду, а есть те, кто уже в третий раз отдает нам ключи от новых квартир в уверенности, что получит свой идеальный Дом, продуманный до каждой детали, где все будет говорить о хорошем вкусе и статусе хозяев.

«Наши клиенты хотят лучшего»

Чем принципиально отличается работа с премиальными клиентами?

– Взаимодействие с взыскательной аудиторией требует не только высочайшего профессионализма, но и тонкой настройки, умения слушать между строк, предугадывать желания и при этом управлять процессом, чтобы в результате создавать нечто по-настоящему исключительное. Здесь каждая деталь, каждое слово и каждое решение имеют значение.

Важно точно понимать образ жизни своих клиентов, их увлечения и предыдущий опыт. Интересоваться, что они видели в отелях, ресторанах, что им нравится больше и понять, почему.

Зачастую наши заказчики уже живут в хороших интерьерах и хотят получить лучшее. Наша задача – не только предложить готовые решения, но и рассказать об инновациях, о модных трендах в дизайне, помочь разобраться в огромном ассортименте. Помочь сделать правильный выбор не только эстетически, но с точки зрения грамотной инвестиции в недвижимость.

Ваши заказчики – это в основном люди бизнеса. А значит, им ближе язык цифр?

– Любой заказчик, особенно тот, кто умеет планировать свою жизнь и свои расходы, хочет знать заранее будущие затраты и понимать график оплат, в который входит все: проектирование, ремонт, комплектация, декорирование. Наши клиенты умеют отлично анализировать цены, сравнивать, хотят получать выгодные условия и отличный сервис.

Всем своим комплексным клиентам мы предоставляем грамотное финансовое сопровождение и кристально прозрачную систему расчетов. Бюджет на комплектацию объектов мы рассчитываем и согласовываем заранее. Клиент должен знать свои затраты еще в начальной стадии проектирования, иначе проект останется нереализованным, или его придется переделывать множество раз.

«Цена просчета может исчисляться миллионами рублей»

Надо полагать, что цена ошибки в премиальном сегменте высока – во всех смыслах?

– В сегменте премиальных интерьеров цена ошибки и переделки может исчисляться сотнями тысяч и даже миллионами рублей. Ведь в наших проектах множество индивидуальных решений, технически сложных узлов, не говоря уже о стоимости материалов.

Чем роскошнее интерьер, тем больше ответственности, и эта ответственность распространяется на все: на качество, сроки поставок, сервисное обслуживание.

В вашей практике были проблемные ситуации? Чему вас они научили?

– Конечно, были. Но мы всегда исправляли ошибки за свой счет. Главное, чему этот опыт научил команду, – следовать правилу «семь раз отмерь, один раз отрежь». И это важно во всем, не только в проектных размерах, но и в сервисной работе. Предметы интерьера имеют разный вес, габариты, особенности хранения и транспортировки. Мы продумываем все: от того, в какое время года будет доставлен груз, до того, как мы его будем поднимать и заносить в квартиру.

Мы доставляли товары на Крайний Север, поднимали крупногабаритные материалы на крыши домов, работали с проектами в башнях «Москва-Сити», где приходилось часами ждать грузовой лифт, краном подавали комоды 4 метра длиной в окна квартир, смотрящих на Кремль, потому что другого пути не было. Сложностей и рисков всегда много, но именно наш опыт позволяет все учесть и продумать заранее.

Как можно свести риск просчетов и переделок к минимуму?

– Во-первых, дизайн-проект должен быть полностью завершен. Нельзя начинать ремонт с незакрытыми вопросами. Пока не готовы все чертежи и ведомости, нельзя переходить на этап строительства, отделки и закупать материалы.

Причем проект должен быть продуман до мельчайших деталей – и это не про красивые фотореалистичные визуализации, а про качественную проработку всех инженерных решений, вентиляции, сантехники, освещения, мебельных и дверных систем. Мы никогда не откладываем на потом выбор светильников, ковров или текстиля. Все должно быть определено в проекте.

Во-вторых, должна быть слаженная работа всей команды, ответственность каждого звена: архитекторов, менеджеров по поставкам, инженеров, прорабов, службы сервиса и обслуживания.

Только глубокие знания, огромный опыт и четко выстроенные процессы в работе с проектами помогут избежать критических промахов.

«Мы по-настоящему влюблены в свое дело»

Бренд S-Classic стал синонимом утонченного вкуса и глубокой экспертности в вопросах дизайна. Сложно поддерживать эту планку?

– Вся моя жизнь посвящена созданию роскошных интерьеров с хорошим вкусом, где соблюден идеальный баланс между эстетикой и функциональностью, где использованы самые качественные и прогрессивные материалы, стильные предметы мебели, декора, искусства. Я много летаю по миру, исследую, тестирую.

С моей командой мы ведем бесконечный поиск нового: изучаем инновационные продукты, тренды, плюсы и минусы ассортимента ведущих производителей, отбираем лучшие коллекции для своих шоу-румов и проектов. Совершенствуем знания в каждом из направлений нашей работы. Например, чтобы точно подобрать в проект смеситель, мы должны знать тысячи моделей разных производителей, понимать в чем их особенности, отличия. Только так можно в итоге выбрать тот самый, который идеально подойдет по всем параметрам. И так во всем – в мебели, тканях, паркете, предметах декора... Мы прекрасно понимаем, что нашим клиентам можем предлагать только тот продукт, в котором уверены на все 110 процентов.

Для этого и был создан бренд S-Classic. Мы по-настоящему влюблены в свое дело и помогаем создавать особенные интерьеры. Мы охватываем самые разные интерьерные направления и остаемся одним из крупнейших поставщиков, надежным партнером для тех, кто мечтает об идеальном доме.

Елена Березина:

•Эксперт в интерьерном дизайне (профессионально занимается дизайном и его продвижением с 1993 года)

•Основатель S-Classic - крупнейшего интерьерного бренда России (4 место в рейтинге Лучших мебельных салонов России журнала L’Officiel А+Д в 2024 г. и 2025 г.), Премия «Выбор года» ELLE Decoration в номинации «Лучшая интерьерная компания России»)

•Входит в ТОП-80 лучших дизайнеров России по версии Gold Edition журнала INTERIOR+DESIGN

•Член жюри PREMIUM LIVING Professional Design Award

•Интервью и проекты публикуются в лучших российских и европейских интерьерных журналах: ELLE DECORATION, MY DECOR, INTERIOR+DESIGN, SALON и других

•Ведет семинары и лекции, посвященные дизайну

•Автор видеообзоров международных выставок, которые размещены в свободном доступе на канале YouTube

Советы Елены Березиной для тех, кто планирует заказать премиальный интерьер

1. Обдумайте свою будущую жизнь в интерьере максимально детально, зафиксируйте свои пожелания и донесите их до своего дизайнера. Чем больше внимания уделите подготовке, тем меньше проблем будет в процессе.

2. Спланируйте бюджет затрат на весь проект, включая ремонт и комплектацию.

3. Не экономьте на качестве материалов и стоимости самого ремонта: это ключ к долговечности и эстетике.

4. Работайте с профессионалами в каждой области: будь то проектирование и монтаж инженерных систем, дизайн или декорирование. Все специалисты должны иметь опыт работы с премиальными интерьерами и четко понимать, в чем его особенности.

5. Наполняйте обстановку особенными предметами и искусством. Это сделает ваш интерьер индивидуальным, раскроет вашу личность, расскажет о вас.

*лакшери

