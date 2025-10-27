100 займов на 11 миллиардов. Яна Шевченко – о поддержке промышленных проектов в Иркутской области

100 промышленных проектов в различных отраслях экономики Иркутской области профинансировано региональным Фондом развития промышленности. «Юбилейным» стал проект модернизации производства кофе и фруктовых пюре компании «Атлас». В каких еще сферах поддерживает инициативы областной ФРП? Какова их общая инвестиционная стоимость? И какова отдача от инвестиций? Об этом рассказывает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Яна Алексеевна, в каких сферах Фонд поддерживает проекты сегодня?

– Первые годы мы поддерживали в основном проекты в сфере лесопереработки. Но губернатор Игорь Кобзев поставил перед региональным Фондом задачу диверсифицировать портфель. Теперь у нас 37% проектов из сферы машиностроения, 12% – фармацевтика, 10% – лесная отрасль, по 9% – пищевая и химическая промышленность… А ещё нашу поддержку получили предприятия металлургии, топливной промышленности, электроэнергетики, производства стройматериалов и даже производства музыкальных инструментов!

Палитра богатая получилась.

– Весьма. Кроме того, в первые годы иркутский ФРП, по сути, занимался сопровождением федеральных проектов. А сейчас у нас 33 федеральных займа, 21 по совместной программе и 46 – по региональной!

Каков общий объем инвестиций? И каков их эффект?

– Общая сумма займов – 11 миллиардов 128 миллионов рублей. А совокупная инвестиционная стоимость поддержанных проектов превышает ее более, чем в 2 раза, и составляет 24 миллиарда 161 миллион. Можно измерить эффект от работы в ФРП и в налогах: поступления в бюджеты всех уровней превысили 3 миллиарда рублей.

Как получилось, что Фонд развития промышленности стал уделять внимание такому широкому спектру отраслей, весьма отличных друг от друга?

– Мы всегда ориентировались на запрос со стороны производства. И к нашему мнению прислушиваются в областном Министерстве экономического развития и промышленности, в правительстве Иркутской области. В какой-то момент стало понятно, что помимо «классических» отраслей запрос есть от той же «пищевки». Все сложилось удачно благодаря плотной работе с областным Министерством сельского хозяйства: оно выделило субсидию, а Фонд стал оператором. И вот у нас уже почти десяток предприятий пищевой промышленности получили льготную господдержку.

Насколько льготная эта господдержка?

– Судите сами: займы на срок до 5 лет по ставке от 1% до 5% годовых. Несмотря на тенденцию к снижению ключевой ставки условия коммерческих кредитов смогут стать сопоставимыми с нашими в очень неопределенной перспективе... Так что займы ФРП – это возможность получить относительно длинные и дешёвые деньги на развитие производств прямо сейчас.

Что можно сказать о ваших планах на будущее?

– Мы будем и дальше придерживаться курса на поддержку проектов, нацеленных на импортозамещение и технологический суверенитет страны. И все проекты – от производителя центробежных концентраторов для золотодобычи «Сервис ТехноПром» до того же «Атласа» с его фруктовыми пюре – работают на эту цель.

Продолжим плотное сотрудничество с федеральным Фондом для активного привлечения в регион федеральных денег. Я считаю, что наша сверхзадача – объединить усилия всех институтов развития для повышения конкурентоспособности предприятий Иркутской области. Это означает больше новых рабочих мест, больше налогов, больше возможностей для покорения новых рынков. Кстати, в контексте новых рынков у нас есть успешная практика организация коллективного участия предприятий Иркутской области на крупных выставках, включая «Иннопром», который проводится под эгидой Минпромторга РФ. Эту практику, опираясь на положительные отзывы участников, хочется укрепить и расширить!