«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом

Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», создатель организованной застройки «Светлый Яр» Иван Конев объясняет, что такое энергоэффективный дом и как утеплить жилище без затрат.

Фото: Андрей Фёдоров

Утепление на любой кошелек

– Деревянные дома надо грамотно эксплуатировать и обслуживать, но не все оказываются к этому готовы. Бывает, что дом построен более-менее нормально, но меняется со временем. Банально – птички вытащили паклю, перекоробило древесину, развалились материалы и утеплитель. Дом становится холодным, промерзает, не держит тепло.

Способы решения проблемы есть разные, в том числе по бюджету. Основной вариант – установка вентилируемых утепленных фасадов с минеральной плитой. Это затратно. Для среднестатистического дома обойдется примерно в полмиллиона рублей.

Есть и бюджетные варианты, способные хоть и не кардинально, но улучшить ситуацию. Это конопатка щелей, проверка состояния утеплителя. Опилки не лучший утеплитель, но стоят дешево и могут быть использованы в отсутствие других вариантов. Главное – чтобы они были сухими и создавали слой хотя бы в 20 см. Обязательно нужно проверять состояние «продухов» – вентиляционных отверстий в ленточном фундаменте. Летом они должны быть открыты, зимой закрыты.

Бетонную часть можно утеплить грунтом, сделать так называемую обваловку, или, как говорили в старину, завалинку. Бетон под завалинкой преет и разрушается, поэтому предварительно нужно уложить изоляцию, подойдет обычный гудрон. Оставлять завалинку надолго нельзя, но пережить одну зиму она поможет.

Иван Конев.

Фото: Андрей Фёдоров

Печку в каждый дом

– В современном загородном доме обязательно должен быть альтернативный источник получения тепла. Категория энергоснабжения большинства домов предусматривает возможность отключения света на период до 24 часов. За это время замерзает сантехника, комнатные цветы, страдают домашние животные.

Я уверен, что каждый, кто провел сутки в доме без электричества, захочет установить, как минимум, печку или твердотопливный котел. Если позволяет бюджет, то электростанцию на дизельном топливе, которая подхватит дом в момент отключения электричества.

Кстати, чем выше энергоэффективность дома, тем лучше он сохраняет тепло. В энергоэффективном доме за сутки без света температура в среднем понизится с +24 до +11 градусов.

Фото: Андрей Фёдоров

100-летний дом – лучший пример

– Энергоэффективный дом – это в первую очередь дом, построенный качественно. Хороший пример – дома в центре Иркутска, которые стоят больше 100 лет. С ними никто ничего не делал, а на холод и промерзание жители в этих домах жалуются очень редко. Почему? Они изначально построены качественно. Высокий бюджет, большие диаметры бревен, брус толщиной до 30 сантиметров.

У нас почему-то деревянное строительство ассоциируется с чем-то недорогим. Застройщики пытаются попасть в рынок, сделать так, чтобы у них купили. Строят деревянные коробки из 18-го бруса, утепляя чердачное перекрытие 10 сантиметрами опилок. Иногда строят вообще без утеплителя – получается дом-решето.

Надо понимать, что купить дом в черте города по цене дешевле квартиры практически нереально. Хороший дом не может быть дешевым. И, конечно, его надо уметь содержать. Вне зависимости от стоимости, деревянный дом требует постоянного внимания.

Проект «Глобальное утепление» Эн+ стартовал в сентябре и продлится до конца года. Энергетики утепляют 12 домов в Иркутском районе и подробно рассказывают о ходе работ и нюансах энергоэффективности. В повышении комфорта и уровня жизни людей компания, основанная Олегом Дерипаска, видит реализацию своей миссии. Следить за ходом проекта можно в телеграм-канале «Глобальное утепление».