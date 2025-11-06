«Пусть гардероб говорит о вас правду». Лора Кузнецова – о том, как найти свое направление в стиле

«Моя самая главная задача при работе со стилем – чтобы, во-первых, гардероб давал энергию, радость, удовлетворение и удовольствие. Во-вторых, чтобы женщина лучше узнавала себя. И, в-третьих, – помнила, что мода не равно стиль», – говорит имиджмейкер-психолог Лора Кузнецова. Как найти свое направление? От чего оттолкнуться? Эксперт поделилась своими рекомендациями.

– В одном из недавних интервью международный специалист по этикету Татьяна Полякова сказала: «Мода – это как супермаркет со скоропортящимися коллекциями». Представьте, что будет, если ориентироваться только на тренды: какие цвета и фасоны в моде, какую одежду и обувь носить в этом сезоне? В каком напряжении необходимо пребывать, какими бюджетами располагать, чтобы поспевать за всем этим! Но главное – как легко потерять в погоне за модными трендами саму себя!

На что же ориентироваться? Что поможет женщине понять, какая она, про что она? Пресловутая насмотренность? Конечно, не без этого. Очень важно ходить в музеи, на выставки, смотреть фильмы, листать Pinterest, путешествовать – смотреть на пропорции, соотношения цветов, фактуры, черпать вдохновение, чтобы затем переносить всё, что откликается, от чего внутри «дзынькает», в свой образ.

Но самое важное – искать ответы внутри, в самой себе. Потому что ваш стиль – это в первую очередь отражение вашего внутреннего мира, вашего характера и ценностей. Вы вообще какой человек? Что для вас важно? К чему вы больше склонны? Готовы ли вы привлекать к себе внимание? Какая эстетика вам нравится – ретро и винтаж или, наоборот, что-то из мира будущего и новых технологий? Таких вопросов, помогающих найти свое «ДНК стиля», немало (можете посмотреть полный список на моем сайте lorakuznetz.ru).

А начать можно с определения основного стилевого направления. Что вам ближе?

Направление 1. Классика

Если вы склонны к сдержанности, самоконтролю, если вам важны власть, карьера, статус, принадлежность к определенному слою общества, если вы человек аристократического мышления, поведения и стремлений, то понятие «моды» будет вам чуждо. Вы стоите особняком от этих игр и будете стремиться к классическому проявлению: деловой стиль, old money, smart-casual, шик-casual, морской и lady-like – в более классических проявлениях. Сдержанный крой, хорошие, плотные ткани, никакого излишнего украшательства и декорирования себя.

«Оверсайзы», «агли-шузы» и прочие временные тенденции будут мало вас волновать – и это нормально. Это для вас советы стилистов, которые говорят: «Выберите одну статусную сумку – на всю жизнь», это о вас – слова Коко Шанель: «Прежде чем выйти из дома, посмотрите в зеркало и снимите последнее украшение». Вы на своей волне, и с вами всё в порядке.

Направление 2. Самовыражение

Если для вас на первом месте стоит самовыражение, а слиться с какой-то прослойкой, даже если это стиль old money, – равно потерять себя, то ваша стратегия будет совсем иной. Эклектика, декорирование себя, театральность – или, наоборот, «нормкор», когда вы якобы не выделяетесь, но на самом деле именно так и проявляете свою идентичность.

Вы можете поглядывать на модные тренды – это будет вас увлекать и вдохновлять, потому что для вас одежда – это способ творческого самовыражения. Вы становитесь холстом, на котором можно писать уникальную картину. Присмотритесь к таким стилям, как экстравагантный, драма, богемный шик, этника, бохо.

Направление 3. Авангард

Это направление вне правил, когда вам не интересны ни мода, ни классика. Восточный подход к крою одежды – когда тело не акцентируется, а наоборот, как будто бережно прячется в кокон сложносочиненного образа. Авангард – это интеллектуальный крой, конструктивизм, минимализм, минимум цвета – или наоборот, насыщенные, даже кислотные оттенки. Авангард – это всегда очень дорого, но при этом вам нужно будет минимум вещей: несколько интересных предметов гардероба закроют вашу потребность быть вне правил.

Какое бы направление вы ни выбрали, помните: ваш гардероб – это ваша визитная карточка. Даже если вы думаете, что одеваетесь обычно и ничего собой не транслируете, это не так. Вы очень многое говорите о себе – через цвета, фактуры ткани, комбинаторику. И если уж ваш образ «говорит», то почему бы ему не начать говорить о вас правду?

