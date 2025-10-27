Газета Дело

Выставочный проект иркутской Галереи Бронштейна вошел в шорт-лист премии SCAN AWARDS

Выставочный проект «Видимо-невидимо» иркутской Галереи Виктора Бронштейна вошел в шорт-лист ежегодной премии современного искусства SCAN AWARDS. Экспозиция, посвященная фольклору и мифологии, работала в Иркутске с февраля по июнь 2025 года и собрала более 19 тыс. посетителей.

«Этот проект можно считать знаковым для галереи. Тема фольклора оказалась живой и актуальной для современных авторов со всей страны: объявляя опен-колл, мы даже не представляли, что получим около 500 заявок», – поделилась директор галереи Ольга Бронштейн.

В выставке участвовали художники из Иркутска, Якутска, Улан-Удэ, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга. Экспозиция включала видеоперформанс, арт-объекты, фотографии, инсталляции и графику, разделенные на тематические блоки «Традиции», «Духи», «Обереги», «Обряды» и «Дом».


