«100 вещей в интерьере»: не просто выставка, а модное арт-событие. Как предметный дизайн меняет креативную среду Иркутска

«Я в восторге», – это, наверное, самый популярный отзыв о четвёртой выставке предметного дизайна «100 вещей в интерьере», которая прошла в Иркутске в октябре. Причём как от участников экспозиции, так и от гостей мероприятия. Традиционно яркий и креативный интерьерный вернисаж от иркутской Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров в этом году стал по-настоящему модным арт-событием. В чём его принципиальное отличие от предыдущих лет и как оно влияет на творческую среду, нашему изданию рассказала руководитель региональной экспертной группы по развитию креативных индустрий в Иркутской области Ксения Пономарёва.

«Новая площадка – новый уровень события»

Традиционно выставки предметного дизайна проходили на площадках в центре Иркутска, в этом году экспозиция «100 вещей в интерьере» была организована в SIBEXPO HALL, что сразу изменило масштаб события, отметила Ксения.

– Главные преимущества нового пространства – простор и функциональность. Это добавило высоты, воздуха и объёма, позволило по-новому выстроить композицию экспозиции и создать ощущение большой профессиональной площадки. В SIBEXPO HALL мы смогли разместить не только экспозицию, но и полноценные зоны – партнёрскую, кафе, коммуникационную, что сделало пребывание гостей комфортным и насыщенным. Появилось ощущение единого живого пространства, где дизайн становится не просто выставкой, а событием.

Также Ксения отметила удобную парковку и профессиональную команду выставочного комплекса, которая помогала оперативно решать организационные задачи – это огромная поддержка для мероприятий подобного формата.

– Да, локация находилась дальше от центра, но взамен мы получили абсолютно другой уровень инфраструктуры и качества взаимодействия с аудиторией, – подчеркнула Ксения.

«Внимание к выставке растёт с каждым годом»

В этом году к выставочному проекту Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров присоединились новые регионы – Красноярский край и Республика Бурятия, что придало ему межрегиональный статус.

– Для кого-то из участников, как, к примеру, для Евгении Дугаровой и Алексея Григорьева из Улан-Удэ, выставка в Иркутске стала прекрасной возможность расширить свои границы: познакомиться со многими творческими людьми, наметить возможные коллаборации. А для Анастасии Жуковой – интерьерного декоратора из Красноярска – участие в мероприятии дало хороший старт её личной выставочной истории, – рассказала Ксения.

Кроме того, в выставке «100 вещей в интерьере» приняли участие более 20 новых участников, причём, по словам Ксении, многие из них до этого несколько лет внимательно наблюдали, как развивается и растёт проект. Среди них – интерьерный дизайнер Екатерина Плотникова, которая представила на выставку одну из самых больших коллекций предметов, объединённых в двух разных по духу и смыслам проектах.

– Интерес к предметному дизайну и внимание к выставке растёт с каждым годом, и для нас это очень позитивный сигнал, который подтверждает, что мы всё делаем правильно, – прокомментировала Ксения.

«Команда проекта готова к масштабированию»

Главный вывод, который организаторы сделали по итогам прошедшей выставки: «глаза боятся, а руки делают», отметила Ксения.

– Сибэкспоцентр стал для нас новой вершиной – и мы её взяли. Это доказало, что команда проекта готова к масштабированию, а сама выставка — к переходу на новый уровень. У нас уже есть стратегические партнёры, готовые поддержать следующий сезон. В 2026 году мы планируем пригласить участников не только из российских регионов, но и из других стран. Это позволит взглянуть на предметный дизайн Сибири и Байкальского региона с международной перспективы.

Отдельное направление, над которым работает Ассоциация, – реализация идеи постоянного шоурума, где будут представлены предметы с выставки.

– Мы хотим, чтобы гости и туристы могли приобрести локальные дизайнерские вещи – такой «новый мерч региона», отражающий нашу идентичность и вкус. Ещё одно важное направление – образовательные проекты. Уже весной мы запланировали серию совместных программ с Британской Высшей Школой Дизайна по предметному и фэшн-дизайну, причём в офлайн формате. Это станет для нас серьёзным шагом в развитии профессионального сообщества, потому что образование – основа роста всей отрасли, – поделилась Ксения ближайшими планами Ассоциации.

«Нас знают на западе страны и с нами хотят сотрудничать»

Анализируя развитие креативной индустрии в Иркутске в целом, Ксения отметила, что главный итог трёх лет, прошедших с момента создания Ассоциации промышленного и предметного дизайна, заключается в том, что Иркутская область прочно закрепила за собой статус региона, где проходит одна из крупнейших выставок предметного дизайна в Сибири.

– Не так много территорий в России выбрали дизайн как приоритетное направление в развитии креативных индустрий, и именно поэтому у Иркутска есть все шансы стать флагманом этого направления: если системно и профессионально подходить к развитию отрасли, можно добиться действительно ощутимых результатов, – уверена Ксения. – За это время мы видим заметные изменения: появляются новые мастерские и студии, растёт количество молодых дизайнеров и ремесленников, многие участники прошлых сезонов вышли на всероссийский уровень, участвуют в крупных выставках и получают признание. Мы стали хорошо известны на западе страны. Нас знают на таких крупных московских выставочных площадках как Cosmoscow, Blazar, наши предметы очень высоко ценят, с нами хотят сотрудничать.

Кстати, для Ассоциации стало значимым достижением, что информационным партнёром выставки «100 вещей в интерьере» выступило популярное федеральное издание «Интерьер+Дизайн».

«Стратегическая цель – международный уровень»

Следующий важный этап в деятельности Ассоциации промышленного и предметного дизайна, который Ксения Пономарёва называет стратегической целью, – развитие серийного производства предметного дизайна, что позволит не только формировать профессиональное сообщество, но и создавать устойчивую локальную экономику дизайна.

– В перспективе мы планируем выйти на международный уровень и представить Иркутск на Index Dubai – одной из крупнейших выставок интерьерного и предметного дизайна на Ближнем Востоке. Это станет важным шагом к тому, чтобы показать региональные бренды и дизайнеров в мировом контексте. А ещё я хочу, чтобы в каждом нашем доме интерьер украшали предметы, созданные иркутскими дизайнерами, – подытожила Ксения Пономарёва.