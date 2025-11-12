Предметный дизайн без ограничений: «100 вещей в интерьере» глазами их создателей

Выставка «100 вещей в интерьере» – это 33 дизайнера, 44 производителя и творческих мастерских, 200 работ: от осветительных арт-объектов до миниатюрных ваз, многообразие материалов и техник. Самую большую коллекцию представили постоянные участники проекта и соучредители Ассоциации промышленного и предметного дизайна Сергей Шергин и Алексей Долин. Чем экспозиция этого года запомнилась организаторам, участникам и гостям – читайте в нашем обзоре.

«Симбиоз понятных предметов интерьера с более декоративными»

Как рассказала Газете Дело председатель Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров, а также неизменный гид выставочного проекта Зульфия Даева, в этом году экскурсия по экспозиции была самой продолжительной по времени и занимала целых два часа – настолько она была внушительной и интересной.

– Если говорить о концепции выставки, то в этом году мы не задавали определенную тематику, как было ранее: в 2023 году «Art-Line» – предметы на грани дизайна и искусства, в 2024-м – «Простые вещи» – понятные и готовые к серийному производству предметы интерьера. В этот раз было решено не ограничивать участников какими-то рамками и создать экспозицию как некий симбиоз сдержанных и понятных предметов интерьера с более декоративными. Тем самым мы показали нашим гостям, как гармонично можно сочетать, к примеру, красное декоративное панно в этническом стиле из Улан-Удэ и коллекцию стильных и сдержанных предметов Екатерины Плотниковой из коллекции «Попутчики».

Кроме этого, пространство SIBEXPO HALL позволило нам устроить в рамках выставки «Design-Market»: мы выставили предметы прошлых выставок, свободные к приобретению и со скидками.

Из новых тенденций в предметном дизайне, которые обозначила выставка, отмечу обилие изделий из натуральных материалов: дерево, камень, стекло. Также было представлено достаточно много необычных предметов, которые решают повседневные задачи пользователей. Среди них – ступени для маленьких собачек, чтобы им было удобно подниматься на диван или кровать; настенная полка для БАДов в ярком оттенке, не дающая забывать о приёме препаратов; стол-трансформер, который из журнального превращается в обеденный; миниатюрная, но функциональная лавка в маленькую прихожую; тумба для ванны, которая вообще не боится воды, и многие другие предметы. Возможно, взаимодействие объектов экспозиции с чувствами зрителей повлияло на то, что в этом году на выставке были хорошие продажи, причём значительно больше, чем раньше.

Фото - Сергей Антипин

Подводя итог прошедшего события, мы сделали один главный вывод: команда нашей Ассоциации организует и проводит важное и нужное мероприятие для Иркутска. Об этом говорят горящие глаза участников, их бесконечные благодарности. Мы получили очень тёплую обратную связь от гостей выставки. И это, безусловно, мотивирует продолжать нашу деятельность и масштабировать этот проект.

«Нас вдохновил интерес публики к работам с экоповесткой»

Дизайнеры интерьеров Татьяна Коркина и Мила Леонова участвовали в выставке второй раз и представляли коллекцию предметов интерьера, созданных под впечатлением от уникальной байкальской губки, которая очищает воды озера. Через дизайн авторы стремились рассказать о хрупкости и совершенстве природы Байкала.

– Нас особенно вдохновил интерес публики к работам с экоповесткой – мы получили большой отклик в отношении наших предметов. Также мы получили заказы на будущие изделия и сейчас активно этим занимаемся, параллельно дорабатывая идеи других предметов мебели.

Выставка даёт огромный энергетический толчок для вдохновения и дальнейшего развития. Такое событие – это возможность показать, что предметный дизайн не просто про эстетику, но и про смыслы. Мы находим здесь партнёров, которые разделяют наши ценности. Например, в этом году сотрудничали со мастерами-стеклодувами, чьё мастерство помогло воплотить сложные стеклянные элементы нашей коллекции. В целом это событие – продуктивный диалог между дизайнерами, ремесленниками и зрителями и здесь чувствуется энергия роста: стало больше смелых проектов, технологичных решений и осознанного подхода к материалам.

Фото - Сергей Антипин

Ассоциация объединяет разрозненных мастеров в сообщество, помогает выстраивать профессиональные стандарты и создаёт среду для обмена опытом. Без такой поддержки многим авторам было бы сложнее заявить о себе.

«Ценно, что многие предметы сразу нашли свой дом»

Дизайнер интерьеров Наталья Садовская в течение трёх лет наблюдала за развитием выставки, а в этом году решила принять в ней участие и получила массу удовольствия от творческого процесса и высокого уровня исполнения предметов.

– На выставке я участвовала в качестве автора двух предметов – обеденного и журнального столов, выполненных с элементами макраме, которые я сама сплела. Мне как автору удалось полностью реализовать уникальность своей идеи: обеденный стол «Мамина Любовь» создан из массива так, что скатерть практически «прошла» сквозь столешницу, а косы макраме можно переносить в любое место под столом.

Журнальный столик «Солнечное сплетение» также выполнен из массива и шпона ясеня и дополнен подсветкой, а косички макраме – съёмные, и если их покатать в руках, это расслабит мышцы и снимет напряжение.

Фото - Олег Коршун

Все дни работы выставки было приятно ощущать искренний интерес гостей, наблюдать восторженные взгляды и слышать комментарии о красоте изделий и предметов. Особенно трогало сердце, когда понимали идею и задумку авторов. Очень ценно, что многие предметы сразу нашли свой новый дом! Горжусь, что наш регион богат на таланты, и уверена, что выставочный проект получит дальнейшее мощное развитие!

«Решаем новые задачи, растём как производители»

Руководитель студии интерьерного света «Артикул», производственной компании «Энергомакс» и мастерской «Абажур» Ирина Сергеева как постоянный участник выставок предметного дизайна отметила, что качество работ иркутских производителей от года к году становится всё выше, а предметы – интереснее по дизайну и изготовлению.

– Радует, что для участия в выставке заявляются всё больше компаний, становится очень много вовлечённых дизайнеров. Также стало много производителей, которые стремятся в коллаборации с дизайнерами создавать интересные, эксклюзивные вещи – которые не купишь в магазине, или на маркетплейсе – для интерьера квартир, домов, ресторанов, отелей. А возможности для этого у нашего сообщества очень большие. Например, на нашем производстве можем сделать предметы любого размера, формы, из любого материала. Мы занимаемся светодизайном жилых помещений, а также комплектуем объекты решениями по свету – техническому, декоративному, авторскому, производим парковое освещение, работаем с европейскими фабриками и Китаем.

Участвуя в выставке предметного дизайна, и других выставочных проектах, мы стремимся расширить круг потребителей, заявить о себе, чтобы о нас узнало как можно больше людей, дизайнеров, чтобы они заказывали у нас предметы, создавали их в сотрудничестве с нами. Потому что с каждым дизайнером мы развиваемся, учимся делать что-то совершенно новое, повышаем профессиональный уровень, растём как производители. решаем новые задачи.

«Выставка – классный способ заявить о себе»

Для Алисы Щербань, основателя гончарной школы Manos, а также бренда «Явь керамика», который производит посуду для кофеен и ресторанов и керамические предметы декора для жилых и коммерческих помещений, участие в выставке «100 вещей в интерьере» стало первым опытом.

– Основная часть нашей работы, помимо мастер-классов в гончарной школе, – это изготовление дизайнерских предметов. Поэтому захотелось показать и объяснить широкой публике, что керамика и гончарное дело – это не только горшки и крынки, но и красивые функциональные вещи, которые придадут особый вид любому интерьеру. На выставке мы представляли не только декоративные предметы интерьера, но и функциональные, такие как торшеры. Акцент сделали на крупные формы, желая показать, что теперь и в Иркутске мы можем делать керамику большого размера.

Фото - Олег Коршун

Участие в выставке – это классный способ заявить о себе. Получить обратную связь от заказчиков, партнёров, дизайнеров, ценителей уникальных вещей, потенциальных покупателей, а также зарядиться идеями и найти новые партнёрства.

Выставка многим открывает глаза на то, что, объединяя производства и взаимодействуя с дизайнерами, можно делать продукт совершенно другого уровня. А Ассоциация промышленного и предметного дизайна делает большое дело, которое выводит иркутских производителей, дизайнеров и мастеров на мировой уровень.

«В каждой работе – частичка неповторимого духа региона»

Олеся Полунина, министр культуры Иркутской области:

– Выставка предметного дизайна – это всегда необычные интерьерные решения, где практически каждый экспонат несёт в себе частичку уникального духа региона, тёплые оттенки палитры природы Сибири и прозрачные цвета воды Байкала, передавая атмосферу гармонии, спокойствия и места силы.

Экологичность коллекций подчёркивают натуральные материалы, которые используют авторы в своих изделиях – дерево, камень, стекло, шерсть, текстиль, а сочетание традиционной формы и современных технологий обеспечивает удобство и эстетику предметов.

Важно, что участники выставки, местные авторы, сегодня востребованны. Их работы интересны современному человеку, ценящему индивидуальность. Авторы стремятся выразить уникальность нашего региона через искусство и дизайн, создавая оригинальные произведения. И, как результат, находят своего ценителя и покупателя.

Фото - Сергей Антипин

