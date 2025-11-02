Виктор Захаров, "Сервико": «Во всём нужен баланс»

«Грузоперевозки – отличный индикатор того, что происходит в экономике. Судя по тому, что обороты падают, а компании распродают машины и уходят с рынка, проблем накопилось немало», – говорит основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. Что помогает компании развиваться вопреки кризису? Не страшно ли «Сервико» начинать новый инвестпроект в условиях турбулентности? Как новый распределительный центр холдинга решит проблему дефицита складских площадей? И почему бизнесу не стоит развиваться слишком быстро и шагать широко, чтобы «не порвать штанишки»? Об этом и многом другом – в нашем интервью.

Виктор Захаров, "Сервико".

Фото: Евгений Доманов.

«Дефицит как был, так и остается»

Виктор Леонидович, последние лет пять, особенно в свете бурного развития маркетплейсов, много говорят о дефиците складских помещений. На западе страны ритейлеры уже построили для себя площадки, а у нас пока больше разговоров и планов. Как обстоят дела со складами? Меняется ситуация?

– Конкретно в нашем регионе – нет. Как был дефицит складов, так и остается.

Развитие рынка в каждом субъекте, каждом федеральном округе идет по-разному. Нельзя сравнивать Центральный федеральный округ с Сибирью, с Дальним Востоком: плотность населения слишком разная. На западе, на юге России маркетплейсы и федеральные сети развиваются более активно. А у нас далеко не везде экономически выгодно тот же супермаркет поставить.

Что касается складов, то в Иркутской области давным-давно уже не строилось ничего современного. В большинстве своем мы «перерабатываем» те складские площади, которые были построены еще в Советском Союзе. Они давно устарели – морально, физически, технологически. Не соответствуют требованиям и нормам современного хранения и логистической работы.

И так не только у нас. По дистрибьюторскому бизнесу мы работаем в шести регионах – знаем, что там происходит. В Хакасии, Тыве, Бурятии, Забайкальском крае ситуация со складами еще хуже. В Красноярском крае, Новосибирской области тоже большая потребность в складских площадях, но в этих регионах активно строят крупные распределительные центры и дефицит быстро сокращается.

Мы видели вашу недавнюю встречу с губернатором, на которой прозвучали планы «Сервико» о строительстве крупного распределительного центра в Иркутской области. Это решит проблему нехватки складских помещений?

– Не думаю. Дефицит складов в регионе я оцениваю в 250 тысяч кв. м. Наши 35 000 кв. м – это, конечно, здорово. Но надо строить еще – и строить современное.

Можете рассказать подробнее о своем проекте?

– В рамках инвестиционного проекта нам выделили 8 га земли в Ленинском округе Иркутска. Распределительный центр будет большой, более 50 000 паллетомест.

Сейчас мы находимся на стадии экологических экспертиз. Техусловия на электроэнергию, канализацию уже получили. Были проблемы с отоплением: ТЭЦ в Ново-Ленино уже полностью загружена. Поэтому решили строить свою отдельную котельную, которая будет работать на пеллетах.

Думаю, что до Нового года получим разрешение на строительство распределительного центра и весной выйдем на этот объект. Объем инвестиций составит порядка 2-2,5 млрд рублей.

Когда планируете завершить стройку?

– К 2028 году, если экономическая ситуация не ухудшится. Это будет, конечно, не какое-то ноу-хау в масштабах страны или мира, но для региона – точно шаг вперед. Складов категории «А+» – технологичных, современных, с высокой степенью автоматизации – нет ни в Иркутской области, ни в соседних субъектах.

«Нам переживать турбулентность проще»

Сейчас всё более популярным становится формат Light Industrial – гибкий формат, где комбинируются производство, склад, шоурум и магазин. Создается некий производственно-складской город. Вы уже определились с форматом вашего распределительного центра? И это будет склад только для вас или вы будете пускать на свои площади и других игроков?

– Пока не будем. Нам самим сегодня остро не хватает таких складских площадей. Планируем со всех складов, которые у нас есть в Иркутске, Ангарске, переехать в один распределительный центр. Благодаря этому, конечно, мы серьезно сократим издержки.

Транспортная компания «Сервико» тоже переедет на новую площадку, построим для этих целей производственные мощности. Мы растем – ремонтных помещений, автомоек не хватает. Наша автоколонна – это же не просто гараж, а мини-завод по производству автомобилей. Я, конечно, шучу, но разобрать тягач до болта и собрать обратно – это мы можем, и очень быстро, буквально за неделю.

Мы знаем, что Корпорация развития Иркутской области помогала вам в составлении бизнес-плана. Это серьезная поддержка. Включение проекта в перечень приоритетных – тоже хорошо. Но на стройку, как вы уже сказали, нужны миллиарды. Инвестировать будете свои?

– Частично будем кредитоваться, потому что 2,5 млрд рублей, конечно, нигде у нас не лежат. В бизнесе свободных денег не бывает – они все работают. Это нормальное явление. Как и привлечение банковского финансирования. Но есть, конечно, определенные показатели, ковенанты, это надо понимать. Не зря говорят: широко шагаешь – штанишки порвешь. Я всегда своим сотрудникам говорю: «Мы можем и 3000 машин купить, а управлять ими мы сможем? А с финансами этими сможем потом

разобраться?»

Во всем должен быть баланс. Это ключевое в бизнесе в любое время. Есть день, и есть ночь. Плохо, когда всегда день, и плохо, когда всегда ночь. Нужна золотая середина. Можно развиваться слишком быстро – а потом встретиться с «черным лебедем». Кто мог прогнозировать пандемию коронавируса? А специальную военную операцию?

Пока нам всем приходится потуже затягивать пояса и рассчитывать свои силы. Но светлый день, я верю, настанет. Надеюсь, тогда государство скажет: «Ну всё, мы все вместе это выдержали, победили. А теперь давайте будем развивать производство, сельское хозяйство, строительство, другие отрасли». Потому что, обкладывая бизнес налогами со всех сторон, это делать невозможно.

Не страшно ввязываться в новую масштабную стройку – да еще и с такими объемами инвестиций – в столь турбулентное время?

– Небольшой риск, конечно, есть. Далеко планировать сегодня трудно. Но обнадеживает то, что ставка рефинансирования снижается. Если такая динамика сохранится, и мы выйдем к следующему лету на уровень 12-13%, это будет очень хорошо.

Нашему холдингу переживать турбулентность немного проще: у нас несколько бизнесов и есть диверсификация. И если транспортное направление просело по оборотам, то коммерческая недвижимость, например, работает стабильно, а в дистрибьюции мы вообще растем. Приходят новые большие контракты, есть хороший прирост по выручке.

За счет чего?

– Многие транспортные компании – наши конкуренты – были закредитованы. Они не выдержали высоких процентных ставок, падения грузоперевозок и других сложностей на рынке, которые сейчас существуют. Сегодня мы видим определенную консолидацию рынка. Кроме того, меняются сами подходы и технологии. Я еще лет 5-10 назад говорил, что не будет чистой дистрибьюции и чистой логистики. Этот гибрид мы сегодня и наблюдаем. Кто в свое время не перестроился – уходят с рынка.

Крупные контракты переходят к нам, мы зарабатываем – сложно, но появляется прибыль. Это дает возможность развивать бизнес, увеличивать рабочие места. Важно и то, что мы в большей степени дистрибьюторы продуктов питания. А это та категория, которая в сложные времена хоть и подвержена падению потребления, но не так, как металлургия, строительство да практически любая другая отрасль.

Фото: Евгений Доманов.

«В экономике грандиозные проблемы»

Логистика – всегда хороший индикатор того, что происходит с экономикой. Вот смотрим на погрузку РЖД: она падает уже больше года, причем весьма существенно. А что на вашем рынке – с грузопотоками, ставками, оборотами? Маркетплейсы по-прежнему генерируют трафик?

– Маркетплейсы растут, но той динамики, которая была два года назад, конечно, уже нет. Потребление у людей серьезно снизилось. Что бы мы ни говорили, зарплаты у большинства людей растут не так быстро, как цены. Все однозначно тратят в рублях больше, чем тратили год-два назад.

У нас направление грузоперевозок просело по оборотам процентов на 30. И это действительно как лакмусовая бумажка. Смотришь – и четко понимаешь, что происходит. Но есть, кстати, и плюс.

Какой?

– Теперь нет никаких проблем с водителями. Очень много банкротств среди транспортных компаний – кадры высвобождаются, выходят на рынок.

Официальных банкротств вроде не так много.

– Если вы не видите их, это не значит, что их нет. Просто всё прячется за некими менеджерскими цифрами. И это не только в нашей отрасли. Возьмите то же строительство. Компания не может возвести дом – она не рассчитывается с подрядчиками. А те набрали кредитов – не могут их погасить. У банка возникает проблема. Чтобы не показывать просроченную задолженность, не банкротить предприятия, они рефинансируют кредиты. Но проблема-то не решается.

Этот замкнутый круг еще не разорвался. Но если так будет продолжаться и дальше, это случится. Многие предприятия уже в той стадии, когда физически не зарабатывают деньги. Если говорить про транспортную отрасль, то я знаю множество таких – они уже не гасят кредиты, не платят налоги, не оплачивают «Платон».

Предприятия рассчитывали, что будет такой-то тариф, такая-то ставка по лизингу. А всё изменилось. Когда в автомобильном парке транспортной компании 80% находится в лизинге, выжить на сегодняшний день невозможно. Они пытаются выйти из ситуации, начинают продавать машины. Рынок автомобилей сейчас такой, что тягачи дешевле себестоимости продаются. Перевозки падают, куча лишних автомобилей на рынке, тарифы снижаются, люди остаются без работы.

И нельзя сказать, что эти компании сами виноваты, потому что не рассчитали свои силы. В стабильные времена это был бы правильный, нормальный бизнес. Росло потребление – росли перевозки. А сейчас в экономике грандиозные проблемы. В любой отрасли. Просто транспортная – это действительно лакмусовая бумажка.

Вы свои тягачи не сдавали? Хватало работы парку?

– Не сдавали. Но и не покупали новые. Если в предыдущие годы мы постоянно расширяли парк, то в течение 2025-го не купили ни одной новой машины. Во-первых, ставки высокие, во-вторых, нет смысла, потому что прибыли ты не зарабатываешь – работаешь в ноль, содержишь коллектив. Но у нас все-таки холдинг, мы можем помочь себе из других бизнесов. Компаниям без диверсификации гораздо труднее.

Мы, конечно, понимаем, почему всё это происходит, почему налоги повышают. Вариантов нет. И бизнесу надо перестать жить в иллюзиях. Строить планы о том, что мы будем сильно развиваться, строить активно новые производства, не стоит. Мы находимся в стадии специальной военной операции. У нашего государства нет обратного пути. Надо воспринимать это с пониманием. Главное – чтобы потом, когда день наступит, маятник качнулся в обратную сторону и были какие-то послабления для бизнеса, потому что без инвестиций нет развития экономики.

«Выгребем, сможем, всё получится»

В прошлый раз вы говорили о том, что компания «Сервико» пошла в цифровизацию. Вы разработали мобильное приложение, онлайн-сервис для работы со складской логистикой. Сейчас, в эпоху турбулентности, это дает какие-то плоды?

– Конечно. У нас растут обороты, но не растет штат. Например, в дистрибьюции у нас сейчас приходят новые контракты. Кроме того, появилась такая система, как «Честный знак». Это очень большой объем администрирования. Если бы мы не пошли по пути цифровизации, то штат за два года должен был бы вырасти в два раза. А он у нас практически не изменился.

Понятно, что, если мы покупаем дополнительный парк автомобилей, мы не можем не увеличить число водителей. Но мы не наращиваем при этом количество диспетчеров и других людей, которые этих водителей «обрабатывают»: бухгалтеров, операторов и так далее.

Вы довольно метко формулируете вызовы, которые стоят перед бизнесом. Так, в 2023 году вы сказали, что проблема номер один – люди. Так и было: все мы помним ту гонку за кадрами, гонку зарплат.

– Сейчас этой проблемы вообще нет. Хотя многие соискатели все еще мысленно живут в 2023-м, когда за ними очередь стояла. Сегодня ситуация обратная – в любой отрасли. Проекты сворачиваются, люди выходят на рынок труда. Где были вакансии – их быстро закрыли.

Если еще год назад нам приходилось на какие-то моменты закрывать глаза, потому что с кадрами была беда, то сегодня дисциплина – на первом месте. Хотя многие работники до сих пор живут в иллюзиях, что за ними будут бегать. Раньше было как? Не пришел человек на работу, говорит: «Мне картошку надо копать. Хотите – увольняйте». И нам некуда было деться – ставили машину, он неделю копал свою картошку, потом выходил и ехал заново. А сейчас мы отвечаем: «Копай. Но сначала напиши заявление на увольнение. Мы найдем замену».

Фото: Евгений Доманов.

Хорошо, с кадрами проблем нет. А с чем есть? Какие вызовы сейчас стоят перед бизнесом?

– Я бы выделил два основных – падение потребления и недоступность дешевого финансирования. Раз нет доступных кредитов, все начинают использовать основные средства, которые были наработаны в предыдущие периоды. Это как в девяностые, когда мы использовали то, что построил Советский Союз. Но к чему мы пришли в итоге?

Если так будет продолжаться, мы придем к чему-то подобному. Будут разрушаться дороги, производства. Ведь чтобы сделать производство эффективным, надо купить современный станок. А как? Деньги стоят 25%, налоги подняли, спрос снижается – прибыль стала гораздо меньше. Тут не до развития, сохранить бы то, что есть.

Хотелось бы завершить разговор на позитивной ноте. Что-то хорошее вы сегодня видите?

– Мне нравится настрой бизнеса. Я смотрю на многие компании, которым тяжело приходится, – все верят в лучшее. Я тоже в это верю. «Ночь» не может длиться вечно, когда-то наступит белая полоса. Большинство предпринимателей говорят: «Ничего, выгребем, сможем, всё получится».

Иван Рудых

Скоро вам 55, из них более 30 вы руководите компанией «Сервико». Ваш стиль управления изменился?

– Не знаю, какой у меня стиль, но сам я точно не изменился. Я был и остаюсь сторонником того, чтобы у нас в компании не было строгих мер: увольнений, наказаний, если человек ошибся. Считаю: если твой подчинённый делает что-то не так, значит, ты его не научил. А уволить того, кто ошибся, значит лишиться ценнейшего сотрудника, который второй раз на те же грабли не наступит. Надо дорожить командой, теми людьми, которые тебя окружают. Это всё свои – они дороже, чем чужие. Ты же своего ребенка не выгоняешь из дома, если он что-то сделал неправильно.

Где вы черпаете вдохновение, чтобы хватало запала для развития?

– В первую очередь из семьи. Мы в принципе-то ради этого все и работаем, чтобы у каждого дома всё было хорошо. 30 сентября, в день рождения «Сервико», у меня внук родился. Счастье? Еще какое счастье! Коллектив тоже вдохновляет: он у нас шикарный. Все друг друга поддерживают, помогают. Даже если сегодня есть какие-то сложности, завтра всё уже будет нормально. Походим, подумаем – и всё решим.

Какой ваш основной девиз в бизнесе?

– Нет никакого девиза, есть люди. И это самое главное – относиться к другим по-человечески, так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И не только к тем, кто работает в компании, а ко всем – к контрагентам, партнерам. Ты же не хочешь, чтобы тебя обманывали – значит, и сам будь честным. И всё будет хорошо.

«Не гараж, а целое производство»

Масштабы иркутской автоколонны «Сервико» впечатляют! Это не просто гараж транспортной компании, а настоящее производство. «Мы можем разобрать здесь любой тягач до болта, до гаечки – и собрать обратно», – говорит Виктор Захаров. Об автопарке компании, ценных кадрах и вдохновляющих планах мы поговорили во время небольшой экскурсии.

Фото: Евгений Доманов.

О парке: «В 2025-м новые тягачи не покупали»

Сейчас у «Сервико» 480 машин. Работают две автоколонны – в Иркутске и Екатеринбурге. Парк достаточно новый: средний возраст автомобилей – около 3,5-4 лет.

– Если ранее каждый год обновляли парк понемногу, то в 2025-м не инвестировали в этот бизнес совсем. С трудом могли пристроить тот автопарк, что есть. Последние три-четыре месяца стало лучше. Многие конкуренты ушли с рынка, тарифы начали расти, – говорит Виктор Захаров. – То, что у нас есть основные средства, которые находятся в хорошем состоянии, позволяет нам делать свою работу качественно, наращивать обороты.

О ремонтах: «Можем сделать всё»

Работы на площадке иркутской автоколонны «Сервико» идут ежедневно. Здесь трудятся и мотористы, и электрики, и токари – можно сделать с автомобилями всё, что нужно: от планового ТО до ремонта любой сложности.

– Тут меняют колеса, резину. Работают шиномонтажные аппараты. Иногда приходится разбирать тягачи целиком, менять кабины, рамы, делать капитальные ремонты двигателей, – поясняет основатель «Сервико». – За рабочую смену – а она длится 12 часов – через ремонтные боксы проходит до восьми сцепок: три-четыре тягача обслуживают до обеда, еще три-четыре – после.

О кадрах: «Уникальные спецы – всегда в цене»

Крутые специалисты в компании «Сервико» – на вес золота. Если с водителями на сегодняшний день проблем нет, то люди некоторых других профессий всегда, в любое время, пользуются особым спросом.

– В нашем случае это мотористы-агрегатчики, автоэлектрики, специалисты по холодильному оборудованию, которые обслуживают установки на полуприцепах. Особые люди, уникальные, их единицы, – говорит Виктор Захаров. – Мы их выращиваем, обучаем. Многие у нас десятилетиями работают. И уровень зарплат у таких специалистов высокий.

О планах: «Будет масштабно и современно»

Транспортная компания – с гаражами, ремонтными боксами, станциями техобслуживания – как и дистрибьюторский бизнес, в 2028 году переедет на территорию нового распределительного центра «Сервико».

– Это будет объект класса А+, так что производство, которое вы видите здесь, на новой площадке станет более масштабным и современным, – делится наш собеседник. – Сделаем больше ремонтных боксов, автомоек. Всего под транспортную компанию планируем выделить порядка 6000 кв. м.

«Уникальные объекты работают стабильно»

Почему коммерческая недвижимость «Сервико» не боится кризиса

Еще одно направление в холдинге «Сервико», наряду с грузоперевозками, логистикой и дистрибьюцией, – коммерческая недвижимость. У компании несколько объектов, и все они успешно работают, несмотря на кризис. Как говорит Виктор Захаров, все дело – в уникальности, «штучности» этой недвижимости.

– Первый арендный дом «ВЭЛКО» демонстрирует стабильность. Но это уникальный объект. Если вы возьмете другие примеры арендной недвижимости, массовые объекты – то увидите, что они сильно страдают из-за кризиса. С бизнес-центром Silver – та же история, это «штучный» объект. Его состояние, категория (А), расположение, наполнение позволяют чувствовать себя уверенно. При этом есть масса подобных объектов в менее удачных местах, которые не генерируют прежний трафик, морально и физически устаревают.

Недвижимость в 130 квартале – еще один пример. Да, она требует вложений, внимания, ремонта. Но она постоянно занята, она востребованна, рыночная цена хорошая, высокая. Это позволяет ее обслуживать, содержать и зарабатывать при этом. Можно сказать, что этот комплекс «уникальностей» – места, бизнеса – позволяет компании «Сервико» не испытывать проблем в коммерческой недвижимости, с которыми сегодня сталкиваются многие игроки этого рынка.