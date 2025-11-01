«Мы попали в запрос покупателей». Антон Кондратьев – о старте продаж в «Ново-Ямском» и самых частых вопросах покупателей

Компания «ВСС Дом» в этом году приступила к строительству проекта «Ново-Ямской» в Пивоварихе. Концепция «Село 2.0», предложенная малоэтажным девелопером, пришлась покупателям по душе: в первой очереди строительства забронировано уже больше трети участков. О спросе, уникальном продукте, вопросах и сомнениях, с которыми приходится сталкиваться команде «ВСС Дом», мы поговорили с девелопером проекта Антоном Кондратьевым.

Концепция «Село 2.0»

Пригородный район «Ново-Ямской» команда «ВСС Дом» возводит на землях ДОМ.РФ в Пивоварихе. Участок для комплексного освоения территории девелопер выиграл на аукционе осенью прошлого года.

В основе проекта – концепция «Село 2.0»: в «Ново-Ямском» планируется сохранить историческую идентичность места, но при этом создать современное и комфортное для жизни пространство – с центральными инженерными сетями, управляющей компанией, благоустройством и целым комплексом социальных и коммерческих объектов.

– Летом мы приступили к строительству первой очереди, – рассказал Антон Кондратьев. – Получили техусловия по электричеству и водоснабжению, пробили дороги, начали прокладку сетей водоснабжения. В ноябре планируем выйти на строительство первой улицы домов.

Спрос на локацию и на продукт

Несмотря на отсутствие масштабной рекламной кампании, интерес к проекту – очень высокий: из 140 участков в первой очереди забронировано уже более 50. Причина, по мнению Антона, в большом отложенном спросе.

– Многие люди ждали возможности купить или построить дом именно в Пивоварихе. Есть настоящие адепты этой локации: у кого-то здесь живут родители, кто-то вырос в поселке и теперь – уже со своей семьей – хочет вернуться из Иркутска на родную землю.

Отложенный спрос, по словам девелопера, сформировался за последние годы не только на локацию, но и на продукт: в среднем и комфорт-классе не было подобных предложений организованного и комплексного загородного строительства.

– Наша команда раньше занималась загородной недвижимостью бизнес-класса. В проекте «Ново-Ямской» мы все фишки этого сегмента: организованность, концептуальность, подходы к благоустройству – «приземлили» в сегмент «комфорт». Такого продукта на рынке не было. Либо дома в организованных поселках – но за десятки миллионов рублей. Либо жилье, доступное по цене, – но в СНТ или «диком» ИЖС. Посередине – вакуум. Именно эту нишу мы и заняли.

Организованность – в тренде

В «Ново-Ямском» девелопер предлагает покупателям на выбор разные продукты: земельные участки, землю с подрядом («ВСС Дом» работает с несколькими аккредитованными застройщиками – профессионалами в разных технологиях строительства), а также готовые дома.

– Большинство покупателей предпочитают третий вариант: люди не готовы ждать, жить «на стройке» – хочется как можно быстрее сделать ремонт и переехать, – поясняет Антон. – Будущие загородные жители рублем голосуют за продуманные решения, организованность и комплексный подход к развитию территории. Многие уже пожили в стихийной застройке, в СНТ, и теперь хотят жить по-другому – в пригороде, но с городским комфортом.

Продажи в новом проекте «ВСС Дом» стартовали совсем недавно. И, хотя спрос на уникальный продукт девелопера высок, без сомнений и вопросов всё же не обходится. Мы попросили Антона Кондратьева прокомментировать основные возражения, с которыми его команде приходится сталкиваться в общении с потенциальными покупателями. Далее

