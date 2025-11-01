Топ-5 вопросов о «Ново-Ямском». Что волнует будущих жителей пригородного района

Продажи в новом проекте «ВСС Дом» стартовали совсем недавно. И, хотя спрос на уникальный продукт девелопера высок, без сомнений и вопросов всё же не обходится. Мы попросили Антона Кондратьева прокомментировать основные возражения, с которыми его команде приходится сталкиваться в общении с потенциальными покупателями.

Вопрос №1. О земле. «Почему вы предлагаете участки по договору субаренды, а не купли-продажи? Мне нужна земля в собственности!»

Формат договорных отношений «ВСС Дом» с покупателями определяется спецификой проекта: «Ново-Ямской» строится на землях ДОМ.РФ, участок передан девелоперу для комплексного освоения на правах аренды на одиннадцать лет. Институт развития жилищного строительства согласовал проект планировки, предложенный компанией, и строго следит за выполнением всех договоренностей. После ввода каждого дома участок под ним оформляется в собственность.

Антон: У нашей компании – два договора с госкорпорацией ДОМ.РФ: аренды и комплексного развития территории. Оба – очень суровые. ДОМ.РФ намеренно предоставляет земельные участки девелоперам только на правах аренды: так проще держать планку качества. Для государства это дополнительный рычаг воздействия на застройщика, гарантия того, что он выполнит все обязательства: дороги, инженерные сети, общественные территории, благоустройство.

Из этой конструкции вытекает и наше взаимодействие с покупателем. Мы заключаем договор субаренды, человек строит на участке дом, вводит его, а затем по льготной ставке выкупает у государства землю под домом и получает участок в собственность. Такой формат, на самом деле, защищает клиента. Не получится так, что застройщик продаст вам землю, получит деньги и исчезнет, оставив вас с участком, но без дорог, электричества и прочего.

Важно отметить, что договор субаренды не единственная доступная для покупателей опция в «Ново-Ямском». В этом проекте мы предлагаем разные варианты: участок для самостоятельного строительства (по договору субаренды с последующим вводом дома и выкупом земли), участок с подрядом (тогда к договору субаренды добавится договор подряда), а можно купить готовый дом с земельным участком – сразу в собственность. Мы уже сейчас запускаем строительство готовой недвижимости на продажу.

Вопрос №2. О финансовых инструментах. «Льготная ипотека на строительство дома при договоре аренды недоступна, а коммерческий кредит – не по карману. Что делать?»

При аренде земельного участка действительно невозможно получить льготную ипотеку на строительство, это ограничение прописано в законе. Но команда «ВСС Дом» предлагает альтернативы. Например, покупателям участков с подрядом и без доступны программы рассрочки: можно рассчитываться два года ежемесячно, равными платежами, а можно внести половину суммы на старте строительства и еще половину – через год. Готовые дома можно приобрести с привлечением льготной ипотеки.

Антон: Есть и еще один безопасный способ строительства с применением льготных программ – аккредитив. Благодаря этому инструменту выбрать участок и приступить к строительству можно уже сейчас, а начать платить ипотеку – уже после того, как дом будет построен и введен. С точки зрения покупателя это идеальный расклад.

Вопрос №3. Об обязательствах. «В вашем проекте всё очень красиво, но какова гарантия, что планы будут реализованы?»

Проектом «Ново-Ямского» предусмотрено не только благоустройство, создание детских и спортивных площадок, парковых территорий, но и целый комплекс коммерческих и социальных объектов. Исполнение обязательств гарантировано в первую очередь договором комплексного развития территории. КРТ – популярный сегодня инструмент, который позволяет «на берегу» договориться о том, как территория будет выглядеть, какие объекты на ней должны появиться, определить ответственных, прописать взаимные обязательства.

Антон: Все, что мы обещаем, зафиксировано в договоре КРТ. Обязательства – серьезные, мы не можем не сделать этого, причем в четко обозначенные договором сроки – до 2036 года. ДОМ.РФ следит за этим очень строго. В противном случае нас ждут штрафные санкции. А это не только финансовые, но и репутационные потери. Кроме того, путь к работе с земельными участками ДОМ.РФ будет закрыт для нас навсегда. Это не в наших интересах.

Комплексное развитие территорий – непростой для девелопера процесс. Даже на этапе подбора подрядчика, когда идет аукцион, государство выдвигает ряд строгих требований, которым нужно соответствовать. Например, в случае с территорией «Ново-Ямского» были требования по количеству введенных квадратных метров. Если у компании нет соответствующей квалификации и опыта, она просто не сможет участвовать в конкурсе. Государство таким образом «фильтрует» подрядчиков, чтобы не допустить к аукциону непрофессиональных игроков.

Второй фактор, гарантирующий исполнение обязательств, – наша репутация. Репутация команды «ВСС Дом», которая уже реализовала не один проект. Репутация группы компаний «ВостСибСтрой» – большой, финансово устойчивой, давно зарекомендовавшей себя на рынке недвижимости. Мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы все обещанное было реализовано. Все наши проекты – долгие, мы планируем заниматься малоэтажным девелопментом еще долгие годы. Если люди в первых очередях строительства будут жить счастливо, это будет продавать наши следующие проекты. Мы уже видим, как это работает: люди, живущие в поселке, построенном нашей командой, сейчас рекомендуют нас как профессионалов тем, кто покупает недвижимость в «Ново-Ямском». Репутация ответственного девелопера – наш капитал.

Именно поэтому, кстати, мы не готовы в угоду сиюминутным продажам давать несбыточные обещания и говорить, что новые соцобъекты появятся в «Ново-Ямском» в ближайшие год-два. В нынешних реалиях это невозможно. Но мы точно можем сказать: на территории КРТ они возникнут быстрее, чем на обычной территории. Во-первых, здесь другая степень контроля и ответственности со стороны государства. Во-вторых, здесь есть мы, девелоперы, кровно заинтересованные в том, чтобы детские сады, школа, поликлиника появились как можно скорее. Будем задействовать все свои ресурсы: репутационные, административные, финансовые – чтобы двигать эти вопросы.

Сейчас мы уже работаем над проектом ФОКа – будем строить спортивное сооружение и плоскостной стадион. Идет работа и над торговым центром, который станет точкой притяжения для всей Пивоварихи. Также мы взяли на себя проектирование школы и детского сада – эти проекты передадим в муниципалитет для проведения аукционов и строительства. А пока социальные объекты «Ново-Ямского» строятся, у жителей будет возможность пользоваться действующей инфраструктурой Пивоварихи. Здесь отличная новая школа (работает школьный автобус), детская школа искусств, дом культуры, хоккейный клуб. «Ново-Ямской» – проект, который возводится не в чистом поле, и в этом его безусловное преимущество.

Вопрос №4. Об архитектуре. «Ваше «Село 2.0» не превратится со временем в деревню, где каждый строит кто во что горазд?»

Нет. Для команды «ВСС Дом» соблюдение архитектурного кода в поселке – очень важная задача. При этом девелопер понимает: в этом вопросе важен баланс. С одной стороны, нельзя застроить территорию в 66 га однотипными домами: эффект «копировать – вставить» на такой площади будет удручающим. С другой – хаотичная застройка, когда каждый сам себе архитектор, тоже недопустима.

Антон: В работе над архитектурой мы исходили из того, что в проекте есть общественные территории, а есть приватные. За общественные отвечает наша команда. Мы собираем архитектуру улиц, она состоит из асфальтированной дороги, благоустройства, озеленения, единого ограждения. Коммуникации: электричество, водоснабжение, интернет – реализуем подземным способом: столбы с проводами не будут портить общую картину.

Что касается частных территорий, то здесь мы даем большую свободу для самовыражения: более лояльно относимся к формам домов, материалам, технологиям строительства. В поселке будут и деревянные дома, и кирпичные, и из сборного железобетона, одноэтажные и двухэтажные. Но при этом существуют определенные ограничения: мы прописываем цвета кровли, водосточки, оконного профиля – они едины для всех.

Кроме того, так как все покупатели согласовывают с нами посадку домов на участках, мы стремимся расположить их вдоль улиц – так, чтобы задние дворы были скрыты от посторонних глаз. На участке можно поставить баню, гараж, мастерскую. Мы понимаем, что человеку, который вырвался из городской квартиры, очень важна эта свобода и возможность реализовать свои мечты.

За счет прописанного архитектурного кода, единого стиля благоустройства улиц и общественных пространств поселок будет смотреться целостно, но при этом – живо, интересно, разнообразно. В «Ново-Ямском» нет прямых улиц: за каждым поворотом будут открываться новые фасады, разные решения. При этом – никакого разнобоя, когда с одной стороны улицы зеленый забор, а с другой – оранжевый. Мы будем строго следить за концепцией и соблюдением правил.

Вопрос №5. О сроках. «Проект долгий. Не получится так, что я куплю дом в числе первых, а потом буду годами жить на стройке?»

Не получится. Масштабную территорию поселка – а это более 600 домохозяйств – малоэтажный девелопер планирует осваивать поэтапно. Всего проектом предусмотрено четыре очереди строительства. По сути, это четыре самостоятельных закрытых мини-поселка в границах одного пригородного района – со своими общественными пространствами, парковыми территориями, отдельными въездами со шлагбаумами. Срок освоения каждого такого квартала – два-три строительных сезона. Этот подход позволит отделить жилые кварталы от тех, где еще идут работы, и не растягивать на годы «жизнь на стройке» для конкретного покупателя.

Антон: В этом году мы приступили к первой очереди, в следующем году завершим основной объем работ: дома, благоустройство, дорожные сети. В 2027-м займемся озеленением. И только потом будем переходить к следующей очереди. Строительная техника будет ездить за периметром первого квартала – жители не будут испытывать никаких неудобств.

Помимо комфорта, безопасности и приватности, такой подход обеспечит и формирование добрососедских отношений. Живя на огромной территории, человеку сложно формировать социальные связи, ведь он попросту не может запомнить всех. Квартал – это небольшая территория, 200-250 жителей – оптимальное количество, чтобы выстраивать коммуникации, чувствовать себя комфортно и безопасно.

Сколько стоит участок в «Ново-Ямском»?

При самостоятельном строительстве 6 соток земли – с учетом первоначальной стоимости, аренды участка и выкупа после завершения строительства – обойдутся покупателю в 2,87 млн рублей.

Итоговая стоимость складывается из трех блоков:

Первоначальная стоимость участка. Цена земли в проекте на 1 ноября 2025 года – 450 тысяч рублей за сотку. Участок в 6 соток будет стоить 2,7 млн рублей.

Ежемесячная аренда. Пока идет строительство, нужно будет платить государству арендную плату – 412 рублей за сотку. За участок площадью 6 соток – 2 472 рубля в месяц.

Выкуп участка. После завершения строительства и регистрации права собственности нужно выкупить участок у государства за 60% от кадастровой стоимости. Сейчас она составляет 394 рубля за кв. м. Стоимость выкупа участка в 6 соток – 141 840 рублей.

– Нередко покупатели спрашивают: «Если выкуп участка у государства стоит 140 тысяч рублей, за что я плачу еще по 450 тысяч рублей за сотку?», – говорит Антон. – На самом деле, в эту цифру «зашито» очень многое: дорожные и инженерные сети, 15 кВт электроэнергии с точкой подключения, выделенные мощности по водоснабжению, благоустройство, озеленение, ограждения, детские и спортивные площадки, обустройство парковой территории и проектирование социальных объектов.

Цены актуальны на 1 ноября 2025 года.

Меньше площади, больше функционала

Как говорит Антон Кондратьев, 85% спроса в «Ново-Ямском» приходится на одноэтажные дома площадью от 80 до 120 квадратных метров. Гигантомания и стремление к роскоши остались в прошлом: покупатели предпочитают компактные, эргономичные, продуманные решения.

– Во-первых, люди стали относиться к недвижимости по-другому. Многие пожили в загородных «дворцах» и понимают, что «семейные гнезда» никому не нужны: дети вырастают и разъезжаются, а родители остаются одни на огромных площадях. Во-вторых, стоимость строительства недвижимости, как и ее дальнейшего обслуживания – значительно выросла. Люди стремятся покупать и строить компактные дома с продуманными планировками: меньше площади – больше функционала.

