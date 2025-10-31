PROЗрение: В Иркутске прошла первая масштабная выставка-форум, посвящённая здоровью глаз

Бесплатная диагностика зрения для взрослых и детей, консультации с ведущими офтальмологами, знакомство с новейшими технологиями коррекции зрения, подбор очков от эксклюзивных российских брендов. Всё это можно было сделать в один день и в одном месте – на первой городской выставке-форуме PROЗрение, которую организовала сеть клиник и оптик «Центр зрения» и оптика Ocularia. Мероприятие вызвало огромный интерес у горожан – его посетили 2,5 тысячи человек, причём некоторые из них не были у окулиста много лет. Наше издание подготовило дайджест по ключевым моментам выставки.

«Слушать и слышать людей»

Как рассказал Газете Дело генеральный директор сети клиник и оптик «Центр Зрения» и оптики Ocularia Антон Гарбарчук, который является идейным вдохновителем выставки-форума PROЗрение, её смысл заключался в популяризации среди иркутян разного возраста здорового отношения к глазам.

– Нам поступали запросы от горожан на проведение мероприятия семейного формата, где можно пройти экспресс-диагностику зрения, получить исчерпывающую информацию по болезням глаз, коррекции зрения, проконсультироваться у ведущих специалистов клиники. А так как наш приоритет – всегда слушать и слышать людей, мы организовали выставку, которая отвечает всем этим запросам.

На реализацию проекта – от идеи до воплощения – команде «Центра зрения» потребовалось полгода, из которых три месяца было отдано на оформление выставочной площадки в СибЭкспоЦентре.

– Мы продумали здесь каждый сантиметр, чтобы не было ничего случайного и посетители выставки чувствовали себя комфортно: выделили зону для проверки зрения у детей, причём специально для выставки приобрели прибор, с помощью которого можно посмотреть глазки даже у двухмесячного младенца. Для взрослого населения предоставили необходимый минимум скрининговых экспресс-процедур, которые позволяли определить близорукость и дальнозоркость, а также выявить катаракту и измерить внутриглазное давление, – прокомментировал Антон.

Кроме практических услуг организаторы подготовили для гостей выставки «образовательную» программу-лекторий с выступлениями ведущих врачей-офтальмологов клиники «Центр зрения». Они поделились своими знаниями и опытом по разным направлениям, в частности, рассказали о таких актуальных темах, как: что такое полная диагностика зрения, чем она отличается от проверки в оптике или поликлинике, что такое катаракта и как она появляется, подробно рассказали о принципах лазерной коррекции зрения.

А ещё для гостей выставки приготовили большое количество разнообразных призов и главный розыгрыш, победители которого смогут сделать бесплатные лазерную коррекцию близорукости по новой технологии SMILE Pro и операцию по лечению катаракты.

«Новая эра офтальмологии»

Одним из самых важных событий на выставке стала презентация инновационной технологии SMILE Pro, которую провела менеджер по развитию бизнеса рефракционной хирургии компании Carl Zeiss Марина Ковалькова. Она рассказала, что технология SMILE, является третьим поколением рефракционной хирургии и проверена более чем десятилетней практикой. За это время, по данным компании Carl Zeiss, в 80-и странах установлено больше 2 тысяч лазеров, сертифицировано более 3 тысяч хирургов и прооперировано свыше 12 миллионов глаз. При этом технология остаётся очень востребованной, так как только 5% людей с близорукостью получают высокотехнологичную помощь по коррекции зрения.

– Метод SMILE Pro – это усовершенствованная версия технологии SMILE, и её можно назвать «новой эрой» в сфере рефракционной хирургии. Очень важным моментом здесь является изменение скорости операции: сейчас она длится 10 секунд вместо 30-и. Лазер, на котором проводят операции по технологии SMILE Pro, оснащён искусственным интеллектом, удобный интуитивный интерфейс позволяет хирургу быстрее ориентироваться в данных пациента, а все настройки, которые раньше врач делал вручную, сейчас происходят автоматически – это повышает точность операции и улучшает результат. Кроме того, оборудование стало более эргономичным, что позволяет пациенту чувствовать себя комфортно во время операции, – пояснила Марина Ковалькова.

Она также отметила, что её впечатлило количество людей, пришедших на выставку, причём ещё до начала её работы.

– Принимать участие в мероприятии такого формата и масштаба как выставка-форум PROЗрение – знаковое событие для компании Carl Zeiss, – подчеркнула Марина Ковалькова.

«Передовые технологии для иркутян»

Антон Гарбарчук, продолжая презентацию инновационного метода лазерной коррекции зрения, уточнил, что «Центр Зрения» внедряет его в свою практику одним из первых в стране.

– В январе 2024 года технология SMILE Pro получила регистрационное удостоверение в России, в сентябре прошлого года в Москве была сделана первая операция. Сейчас в нашей стране всего семь таких лазеров, и Иркутск стал первым городом за Уралом, где будет применяться этот метод коррекции близорукости и астигматизма. При этом стоимость операции будет ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Более подробно обо всех ключевых аспектах, показаниях и противопоказаниях операции по новой технологии рассказала врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук, один из ведущих рефракционных хирургов России Олеся Писаревская, на счету которой более 35 тысяч прооперированных пациентов.

– Острота зрения даёт нам 80-90% информации об окружающем мире, поэтому так важно заботиться о своих глазах. Каждый человек, у которого есть проблемы со зрением, имеет выбор: оставить всё так, как есть, либо что-то сделать и изменить качество своей жизни. Мы, со своей стороны, стремимся предоставить иркутянам передовые методы лечения и работаем сегодня на аппаратах, о которых ещё несколько месяцев назад только мечтали, – подчеркнула Олеся Писаревская.

«Катаракта – это не приговор»

Ещё одна актуальная тема, о которой шла речь на выставке, – катаракта. Об этом возрастном явлении, с которым рано или поздно сталкивается каждый человек, очень доступно рассказал заведующий иркутским филиалом «Центра Зрения» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Михаил Тяжев. Опыт его работы в офтальмологии – 35 лет, из них восемь лет он работает в «Центре Зрения» и является ведущим катарактальным хирургом: сделал более 30 тысяч операций, из них по катаракте – более 18 тысяч.

– Согласно медицинской статистике, катаракта встречается у каждого второго 40-летнего человека, а в 80 лет она есть у каждого, и число людей с этим заболеванием растёт во всём мире, так как население планеты стареет, – подчеркнул врач.

При этом он сделал акцент на том, что катаракта – это не приговор, и от неё можно избавиться хирургическим путём. В клинике «Центр Зрения» такие операции выполняются в больших объёмах, при любой стадии заболевания.

– Об этом надо рассказывать, потому что до сих пор бытует мнение, что пока глаз видит – даже плохо – на операцию идти не надо. Люди боятся этой манипуляции, но это естественно, когда человек плохо информирован. И выставка PROЗрение, и моя лекция были посвящены тому, что не надо ждать полной слепоты, потому что чем дольше люди ждут, тем плотнее становится хрусталик и тем сложнее его оперировать. Я всегда говорю, что катаракта – это не груша, не надо ждать, пока она созреет. Уверен, что посетители выставки, которые прослушали лекцию, задумаются над этим вопросом, тем более, что с катарактой сталкиваются не только в пожилом, но во вполне работоспособном возрасте, – прокомментировал Михаил Тяжев.

«Очки – отражение нашей индивидуальности»

Изюминкой выставки директор по развитию сети клиник и оптик «Центр Зрения» и оптики Ocularia Мария Гарбарчук назвала выступление эксперта по стилю и оптике, специалиста по созданию оптического гардероба, бизнес-тренера и психолога Марии Петрухиной.

– Она более 20 лет является экспертом оптической индустрии, автор курса «Оптический стилист Люнетье». Обучает новой профессии люнетье консультантов оптик и оптометристов по всей стране. Кроме этого, работает с персоналом над тем, как общаться с клиентами, как улаживать различные сложные ситуации, – представила Мария гостью из Москвы, которая рассказала о том, что такое оптический гардероб, как его подбирать, зачем он нужен и нужен ли вообще.

– Очки помогают нам управлять впечатлением о себе, но практически никто об этом не задумывается. А в своей работе я часто сталкивалась с тем, что у людей разных профессий и социального статуса – директоров компаний, бухгалтеров, преподавателей, домохозяек – после того, как они подобрали себе другие очки, решались

какие-то важные коммуникационные вопросы и проблемы, потому что окружающие стали по-другому смотреть на них, – рассказала Мария Петрухина.

Она также убеждена, что если сложно передать настроение и отношение к миру через одежду, то через очки это сделать очень просто – их можно менять в течение дня, у женщины и мужчины может быть несколько очков не только дома, но и на работе, в машине, в сумочке или портфеле. И не обязательно это должны быть мега-дорогие или брендовые модели: очки могут быть абсолютно разными, и они будут создавать человеку разное настроение.

Как пройти элегантный путь от одной оправы к продуманной коллекции, где каждая пара очков не только корректирует зрение, а точно отвечает на вызовы жизни и подчёркивает статус их носителя, Мария Петрухина продемонстрировала на практике. Помогла ей Мария Гарбарчук, которая уверена, что очки – это не только средство коррекции зрения, это – отражение нашей индивидуальности.

– Мы видим мир через линзы очков, а нас видят через оправу. И оправа очень многое говорит окружающим о нас и о том, как мы воспринимаем сами себя, – считает Мария Гарбарчук.

На двух моделях из зала две Марии показали, как разные оправы – для повседневных и деловых задач, отдыха, праздника и спорта – могут кардинально менять и внешность человека, и его восприятие окружающими.

– Очки занимают очень важное место в моей жизни, меня увлекает оптическая мода, стиль, подбор оправ, и я с удовольствием делюсь своим опытом люнетье. Из наших оптик «Центр Зрения» и Ocularia невозможно уйти без очков, но наша цель – не продать, а помочь человеку подсветить свою личность, презентовать себя, рассказать о своих предпочтениях, эмоциях. Наш главный принцип работы – сделать наших клиентов более счастливыми, – подытожила Мария Гарбарчук.

Наталия Яськова

Мнения посетителей выставки

Эльвира Шагдарон, основательница туристической компании «География Байкала»:

– Выставка PROЗрение, я считаю, очень полезная. Узнала о ней из электронной рассылки, кроме этого, член нашего бизнес-клуба «Я деловая» Мария Гарбарчук рассказала о мероприятии, о том, что здесь будет, какие обследования можно пройти. Конечно, мы с мужем решили воспользоваться возможностью проверить зрение, выяснить, есть ли какие-то проблемы, чтобы потом пойти в клинику «Центр Зрения» и там пройти более основательное и детальное обследование. Тем более, лично я давно не была у окулиста, а на выставке можно не только зрение проверить, но и сразу же подобрать себе очки, причём с хорошей скидкой, а также получить ответы от специалистов на некоторые вопросы, например, по поводу катаракты. Зрение – это же одно из главных чувств человека, и к нему надо относиться очень внимательно.

Полина Земскова, предприниматель ивент-сферы:

– Несмотря на то, что наша семья является пациентами клиники «Центр Зрения», я приехала на выставку с дочкой, чтобы проверить её зрение, проанализировать динамику заболевания, при необходимости получить актуальный рецепт на новые очки и сэкономить на диагностике, которую нам рекомендовано проходить каждые полгода.

Мы провели на выставке не один час, ребёнок был занят в детской зоне, я спокойно слушала лекции спикеров, задавала вопросы, которые меня очень волнуют, причём не только о зрении. Мне очень интересны сами Антон и Мария Гарбарчук – как бизнесмены и основатели компании, которые очень мощно развивают свой личный бренд. Это хороший пример для других предпринимателей, как быть рядом со своим бизнесом и успешно продвигать его.

Руфия Крохалёва, пенсионер:

– Я пришла на выставку проверить глаза, потому что узнала, что здесь будут работать окулисты и офтальмологи высшей категории. Меня внимательно осмотрели, в том числе на наличие катаракты, выписали капли, рассказали, как ими пользоваться. В последнее время зрение стало падать, но очки я покупала готовые – по ощущениям: комфортно мне в них читать или нет. Но врачи говорят, что очки должен выписывать врач и готовые лучше не покупать. А вообще последний раз я была у окулиста почти 25 лет назад и, если бы не выставка, я, наверное, не скоро собралась сходить в поликлинику. Мне понравилась организация выставки, конечно, очереди на проверку зрения были, потому что многие хотели получить качественную услугу тем более, что она была бесплатной и проходила в выходной день.

«Я удивлён масштабом мероприятия»

– Артём Коровин, учредитель и директор бренда Brevno:

На выставке PROЗрение было представлено семь российских брендов очков, так как Антон и Мария Гарбарчук поддерживают отечественных производителей. Более того, они сами являются авторами собственного бренда очков Окулария.

Одна из компаний, которая не первый год сотрудничает с Окуларией, делает оправы из натурального дерева и переработанного сырья под брендом Brevno (Красноярск). Как рассказал учредитель и директор бренда Артём Коровин, компания работает на российском и зарубежных рынках уже более 10 лет.

– Антон Гарбарчук и его команда всегда делают очень качественные мероприятия, поэтому я не удивлён уровнем организации выставки PROЗрение. Я удивлён масштабом мероприятия, и рад, что нахожусь здесь. Для меня это возможность не только лично представить свой бренд, но и встретиться с партнёрами, и даже в какой-то степени повысить колоритность мероприятия. Мы всегда готовы к такой форме сотрудничества.

«Такие выставки надо масштабировать»

Андрей Модестов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области:

– Выставка-форум PROЗрение показала, что наши офтальмологические клиники конкурентоспособны с медучреждениями из других регионов РФ. При этом на сегодняшний день в Иркутской области в очереди на операции по катаракте по полису ОМС стоит 7 тысяч человек. Цифры наглядно показывают, какая востребованность у населения Приангарья в здоровье глаз. Поэтому мы приветствуем любые предложения со стороны партнёров государственного здравоохранения, в том числе их готовность участвовать в программе госгарантий и за счёт этого делать бесплатные операции для жителей региона.

Кроме того, мы видим востребованность диагностики зрения, поэтому такие мероприятия, как выставка-форум PROЗрение надо маштабировать. Я предложил делать их ежегодно и проводить не один, а два дня в бесплатном формате.

«Здорово, что «Центр Зрения» провёл благотворительную акцию»

Владимир Шпрах, главный невролог Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор, ректор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования:

– Есть народная мудрость: береги платье снову, а честь смолоду. А медицинская мудрость гласит: береги здоровье смолоду и до старости. И сейчас есть очень хороший вариант, как следить за своим здоровьем, – диспансеризация. Это важно, потому что при диспансеризации можно обнаружить какую-то патологию на самых ранних этапах и заняться её лечением. Речь идёт об очень многих заболеваниях, в том числе и о проблемах со зрением. К сожалению, не все проходят диспансеризацию, и поэтому здорово, что «Центр Зрения» провёл благотворительную акцию, которая дала возможность пройти диагностику и получить первичную консультацию различных специалистов-офтальмологов. И очень важно, чтобы такое мероприятие не было разовым, а имело продолжение.