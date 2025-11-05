Эксперимент удался! «СтройПроектСервис» расширяет свое присутствие на  рынке вагон-домов и модульных конструкций

Вагон-дома и модульные конструкции для собственных нужд «СтройПроектСервис» выпускает уже давно. А примерно год назад стало понятно, что компания переросла собственные потребности и пора выходить со своей продукцией на широкий рынок. Насколько успешным оказался этот шаг? Как компания адаптируется к запросам заказчиков? И какие строит прогнозы на будущее? Об этом Газете Дело рассказала коммерческий директор ООО «СтройПроектСервис» Оксана Евстифейкина.

Оксана Евстифеи?кина. Фото А. Федорова

«Сегодня все более востребованны модульные здания»

– Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что эксперимент удался: несмотря на жесткую конкуренцию, нам удалось закрепиться, найти своего покупателя и достичь хороших показателей.

Мы увеличиваем географию поставок, расширяем ассортиментную матрицу – отрабатываем модели, которые требует сегодня потребитель. Например, к базовой линейке (вагон-склад, вагон-дом и бытовка) добавили дома-бани, вагон-душевые, офисы, вагоны-резервуары.

Гибко подходим к комплектации: скажем, по заказу лесозаготовительной компании оснастили домики печками, хотя стандартный вариант подразумевает электрическое отопление. Однако заказчик рассудил, что тратить топливо на дизель-генераторы, когда вокруг полно древесных отходов, нерационально. Для золотопромышленной компании сделали партию вагон-домов на санях – такую модификацию удобнее доставлять по зимникам. Разная отделка помещений, разное наполнение, нестандартные решения, скажем, увеличенный формат окон – мы открыты к диалогу с заказчиками.

Рынок меняется очень динамично: все чаще поступают запросы не просто на вахтовый городок из вагон-домов, а на большие блочно-модульные здания в 2-3 этажа, где в одном контуре будут и комфортабельная жилая зона, и комнаты отдыха, и душевые, и прачечная, и даже медкабинет. Причем заказчики хотят уже не просто функциональные, но и красивые и удобные объекты.

И это объяснимо. Компании продолжают конкурировать за сотрудников, и одной зарплаты уже недостаточно. Фактором привлекательности становится уровень комфорта, который работодатель готов предоставить на вахте.

К тому же вахтовым методом сегодня осваиваются не только нефтегазовые месторождения, но и рудные. А это уже другая история – при таких объектах, как правило, сразу строятся перерабатывающие предприятия, ключевые сотрудники которых могут жить и год, и три, и пять. Соответственно и требования к условиям тоже иные.

«Мы отстраиваемся от конкурентов за счет индивидуальных решений»

– Делать, как все, нам уже неинтересно. Мы ставим на новые инженерные решения, которые помогают нам отстраиваться от конкурентов.

Например, разработали модульные здания с большими пространствами: это может быть просторная столовая или офис, причем как в формате опен-спейс без лишних перемычек, так и поделенный на кабинеты. Такие конструкции намного эргономичнее, намного удобнее и экономичнее в эксплуатации.

В целом мы намерены выходить на более маржинальные рынки, на выпуск эксклюзивной продукции. Сейчас у «СтройПроектСервиса» в работе несколько штабов строительства. Это не просто офис, это очень комфортабельный офис, в которым предусмотрено не только рабочее пространство, но и зона отдыха, где, скажем, приехавшие на объект руководители могут с удобством разместиться. Производим и комплектуем конференц-залы – а это априори высокие требования к оборудованию, к слаботочным системам, потому что все переговоры на отдаленных объектах проводятся дистанционно. Связь должна быть настолько качественной, насколько это возможно, принимая во внимание удаленность участков. С учетом санкций укомплектовать такой объект не так-то просто, но мы ищем и находим возможности.

В этом году поступило много заявок на строительство АБЖК (административно-бытовой жилой комплекс). Это альтернатива привычным мобильным вагон-домам. В данный момент мы строим такой объект в Якутии.

Фото А. Федорова

«Работа с собственными подразделениями дает бесценный опыт»

– Основным нашим потребителям остаются собственные подразделения компании. Штат непрерывно растет – на сегодня у нас заняты 7,5 тысячи человек, постоянно появляются новые участки работ. Соответственно, растет заказ и на вахтовые городки.

Я считаю это уникальным конкурентным преимуществом. У нас есть возможность перед выводом нового продукта на рынок – будь это особенности конструктива здания, окон, петель, замков – протестировать его внутри компании и оперативно получить обратную связь из первых рук.

Это еще и колоссальный опыт в комплектации, в логистике, мобилизации, который мы используем и на внешнем рынке. Мы можем развернуть первичный вахтовый городок всего за две недели – с максимальным набором функций, включая душевые, прачечные, даже бани. При этом надо понимать: подобные городки зачастую строятся в таких условиях, когда даже сваи в грунт не всегда закручиваются. (Кстати, поэтому мы производим сваи сами, особого качества, они так и называются – северные.)

Важно, что мы не делаем секрета из того, как производим свою продукцию. И если заказчику интересно, за счет чего нам удается удерживать баланс цены и качества, то мы готовы провести ему экскурсию на производстве: показать цеха, линии, рассказать о своем опыте повышения производительности. Немногие конкуренты готовы раскрывать карты. Наша открытость – наше преимущество.

И конечно, вся информация размещена на сайте – здесь мы тоже непрерывно совершенствуемся.

Сергей Шаров: «Производительность завода выросла вдвое»

«Еще в марте мы выпускали 60-70 вагон-домов в месяц. Сейчас около 150. И резерв производительности далеко не исчерпан, нам есть куда расти», – говорит начальник цеха производственной базы «Жилкино» компании «СтройПроектСервис» Сергей Шаров. Столь впечатляющий прогресс позволяет компании не просто наращивать объемы поставок, но и поддерживать оптимальную цену при высоком качестве – это одно из ее конкурентных преимуществ на рынке.

Сергеи? Шаров. Фото А. Федорова

– Мы меняемся очень динамично, – подтверждает Сергей Шаров. – Тем, что раньше делали в одном цеху, сегодня занимаются три. Мы выросли в штате – сегодня наш коллектив насчитывает уже 70 человек. Растет техническая вооруженность предприятия. Приобрели и запустили в работу новое оборудование, которое в разы ускорило производственные процессы. Поменяли некоторые технологии. Оглядываюсь назад и сам удивляюсь – как мы выросли.

Теперь на производстве в основном используют оцинкованные металлические листы. Специальные установки – профилегибы – придают им нужную форму, отрезают по длине. Процесс ускорился в десятки раз.

– К тому же оцинкованный металл не требует дополнительной обработки, практически не подвержен коррозии, а значит, и наша продукция прослужит гораздо дольше в неизменном качестве, – подчеркивает Сергей.

Полгода назад «СтройПроектСервис» запустил собственную линию склейки сэндвич-панелей и сегодня полностью обеспечивает свои потребности, выпуская до 500 м² продукции в день. Толщина панели может варьироваться от 50 до 150 мм – в зависимости от задачи.

– Сейчас мы ждем дополнительное оборудование, которое позволит увеличить выпуск сэндвич-панелей в 10 раз. То есть мы не только обеспечим задел для дальнейшего увеличения выпуска вагон-домов, но и сможем поставлять панели на продажу, – поясняет Сергей Шаров.

Фото А. Федорова

На сегодняшний день цех сборки ежедневно выпускает 6-7 готовых, полностью укомплектованных вагон-домов или, по желанию заказчика, транспаков. Кроме того, указывает Сергей, растет производство модульных зданий – компания оперативно отвечает на запросы рынка:

– Здесь на производстве мы выполняем примерно 60% работы – делаем металлический каркас, «набиваем» полы, потолки, клеим панели для стен, причем сразу с внутренней отделкой, комплектуем окнами, дверями. На месте монтажникам надо только собрать здание, как конструктор. Средних размеров двухэтажное общежитие можно смонтировать недели за три-четыре.

За счет растущей производительности, как подчеркивает Сергей Шаров, компания поддерживает оптимальный баланс цены и качества своей продукции. А модернизация производства дает повод для гордости перед заказчиками, которые приезжают познакомиться с заводом и оценить возможности исполнителя.

– Мы можем производить вагон-дома и модульные здания любых модификаций и назначений. Скучать не приходится: наши маркетологи и проектировщики постоянно ставят новые задачи. Но в этом и интерес – каждый раз брать новую высоту, – резюмирует Сергей.