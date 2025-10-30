Как заработать, меняя мир вокруг себя? Центр «Мой Бизнес» раскрывает секрет

В Центре «Мой Бизнес» завершилась акселерационная программа для предпринимателей, чье дело меняет жизнь к лучшему.

С 6 по 24 октября в Центре «Мой Бизнес» кипела работа: представители социального предпринимательства Иркутской области проходили интенсивное обучение в рамках специальной акселерационной программы. Ее главной целью было научить создавать устойчивые, хорошо управляемые и масштабируемые проекты, способные приносить не только прибыль, но и ощутимую пользу обществу.

Программа была построена по принципу максимальной практической пользы. Предприниматели объединялись в рабочие группы, где могли сразу же применять полученные знания к собственным бизнес-моделям.

«Проведение такой комплексной программы — это важный шаг в развитии социального предпринимательства в нашем регионе. Мы видим огромный потенциал в проектах, которые не только зарабатывают, но и решают значимые общественные задачи. Наша цель — обеспечить их авторов всеми необходимыми знаниями и инструментами для успеха», — отметила директор Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова.

В обучающей программе приняли участие ведущие эксперты региона: Кальвина Юлия Игоревна, управляющий Иркутским отделением №8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк; Анна Загайнова, руководитель проектного офиса ПФКИ; Борис Викторович Сольский, доцент кафедры стратегического и финансового менеджмента БМБШ ИГУ; Надежда Грошева, декан САФ ИГУ. Также в акселераторе участвовали специалисты Фонда «Наше Будущее».

Насыщенная программа акселерации охватила все ключевые аспекты ведения социального бизнеса: от изучения основ и специфики социального предпринимательства до практических вопросов. Особое внимание было уделено поиску источников финансирования, в том числе грантовым конкурсам, а также эффективным инструментам маркетинга, помогающим донести социальную миссию до целевой аудитории.

24 октября участники трехнедельного интенсива защитили готовые к реализации бизнес-проекты. Все они решают важные социальные задачи. Например, «Территория общения» в пансионатах «Мирра» позволит пожилым людям социализироваться в формате дневного пребывания.

«Мы разрушаем стереотип о домах для пожилых как о местах вынужденного пребывания. Наш подход — это создание уютной, домашней атмосферы, где каждый окружен вниманием, заботой и получает все необходимое для полноценной жизни и социализации», — поделилась Дарья Кулешова, помощник руководителя пансионатов «Мирра».

Наталья Ёлшина, мама особенного ребенка, создаст в Ангарске инклюзивный кинозал для детей с ОВЗ. Проект «Мир эмоций и чувств» родился из её личного опыта и понимания нехватки развивающей среды для таких семей.

«Дети смогут понять, что такое чувства, что такое эмоции, начнут бороться со страхом и научатся общаться между собой. Чтобы бороться с низким уровнем инклюзивной культуры, я хочу привлекать в данный проект школьников города, чтобы в роли волонтеров они помогали детям, находясь в их особенном мире, и налаживали общение», — рассказывает Наталья.

Марьяна Зверева, опытный тренер по детскому плаванию, представила оздоровительный центр «Дети на волне». Она подчеркнула важность заботы о психологическом и физическом здоровье детей с раннего возраста и высоко оценила уникальность программы для социальных предпринимателей:

«Мы уже два года являемся социальными предпринимателями и очень часто пользуемся разными обучениями, которые нам бесплатно предоставляет Центр «Мой Бизнес». Это очень хорошая основа, которая помогает узнать все нюансы, разобраться. Все спикеры делились своим ценным опытом, а мы могли складывать эти знания в копилочку. Сегодня мы защитили проекты, эксперты дали нам ценные рекомендации и теперь мы хотим подавать проект на грантовые конкурсы, чтобы улучшить наши центры и, конечно, здоровье наших детей».

Напомним, что у социальных предпринимателей Иркутской области есть отличная возможность получить поддержку!

До 1 ноября продолжается прием заявок на грантовый конкурс «Вектор добра», где социальные предприниматели могут выиграть грант в сумме 500 000 рублей. Если у вас есть проект, направленный на решение социальных проблем, не упустите шанс получить финансирование на его реализацию.

По вопросам участия в грантовом конкурсе обращайтесь в Центр «Мой Бизнес» по тел.: 8 (3952) 202-102 доб. 157.

