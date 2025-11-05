«“Ангарский базальт” – синоним качества». Семь причин выбрать минераловатный утеплитель местного производителя

«Базальтовый утеплитель – перспективный материал. А его рынок долго оставался остродефицитным. Нам стало очевидно, что в Иркутской области с ее объемами строительства, нужно свое производство минераловатных плит», – говорит генеральный директор компании «Ангарский базальт» Сергей Рудников. Почему появление регионального производителя выгодно и отдельным покупателям, и строительной отрасли в целом, он рассказал нашему изданию.

1. Местное производство позволяет экономить на логистике

– Буквально до 2025 года рынок базальтового утеплителя был остродефицитным. Спрос на него превышал предложение: в прошлом году, например, в разгар сезона производители жестко квотировали отпуск своей продукции. Сверх квоты не продавали даже дилерам. Работая в строительной индустрии, мы все это испытали на себе.

К тому же ближайшие производители – это Назаровский завод в Красноярском крае и завод «Технониколь» в Хабаровске. Все мы понимаем: вата объемная, но легкая, так что за доставку на такое расстояние – а это только автомобильный транспорт – приходится доплачивать до 25-30% от стоимости самого утеплителя.

Стало очевидно: региону нужно собственное производство минераловатных плит – это позволит и снять дефицит, и экономить на логистике.

Мы изначально претендовали главным образом на местный рынок. Для нас основной потребитель – это компании, работающие в Иркутской области. Безусловно, рассматриваем и Бурятию, и даже Забайкальский край. Но это тоже короткое транспортное плечо. А значит, мы можем предложить более интересную цену, чем конкуренты, не экономя на качестве.

2. Качество поверено и проверено

– Мы понимаем, что войти в рынок можно, только соблюдая высочайшие стандарты качества продукции. Не случайно девиз нашей компании «Ангарский базальт – синоним качества».

Поэтому мы не экономим на сырье. Например, используем синтетический связующий компонент от мирового лидера «Метадинеа». Это российский производитель с финскими корнями.

Специалисты заводской лаборатории постоянно следят за текущим качеством продукции. У нас есть сертифицированная установка, которая определяет теплопроводность готового продукта, есть установка, измеряющая прочность плиты на сжатие и на отрыв слоев. Обязательно определяется объем органических веществ – он не должен превышать 4,5%. Все эти исследования определены ГОСТом, все оборудование проверено в Иркутском центре стандартизации, метрологии и испытаний.

А кроме того, мы отправили образцы нашего утеплителя в Москву в НИИ строительной физики при Минстрое России. Это, наверное, единственный в стране институт, который моделирует реальные условия эксплуатации для различных материалов: циклы замерзания, ветровые нагрузки, дожди и тому подобное, – и по итогу выдает заключение о сроках эффективной эксплуатации. Мы подтвердили пятидесятилетний срок. То есть 50 лет наши утеплители гарантированно будут служить без нареканий.

Само собой, у нас полный набор обязательных сертификатов на продукцию – гигиенических, пожарных и так далее. Все это можно найти на нашем сайте.

3. Весь процесс – от загрузки до упаковки – автоматизирован

– На заводе установлена современная производственная линия из КНР. Монтировали ее инженеры компании-производителя. Они же обучили местный персонал.

Весь процесс – от подачи сырья в печь до упаковки готовых плит в пленку – полностью автоматизирован. Операторам достаточно задать нужные параметры – остальное сделает система: сама отмерит нужное количество компонентов и периодичность загрузки сырья в плавильную печь, сама рассчитает и отрегулирует скорость линии и толщину «ковра», в зависимости от необходимой плотности утеплителя.

Кстати, программу управления заводом писали российские специалисты. Ребята интегрировали ПО в китайскую систему управления линией, системы управления печью, загрузкой, сушкой и так далее. Сейчас за всем оборудованием можно следить – и управлять – из операторской.

Особое внимание мы уделяем защите окружающей среды: на предприятии установлена электрическая плавильная печь, не производящая выбросов в атмосферу.

4. Завод способен полностью закрыть потребности региона в минплите

– Предприятие сейчас вышло на мощность 120 тысяч кубометров в год, однако потенциал производства гораздо выше. В сложившейся на рынке ситуации такие объемы нас устраивают. Изменится обстановка – легко нарастим выпуск.

Наши основные потребители – это, прежде всего, строительные компании жилого сектора. Например, сейчас мы активно отгружаем утеплитель на ЖК, которые строятся в Иркутской области и Бурятии. Участвуем в тендерах от девелоперов, крупных подрядчиков.

Это также ИЖС. Энерготарифы растут – теплоизоляция домов становится всё актуальнее, позволяя экономить электроэнергию как зимой, так и летом.

Промышленность – мы помимо утеплителя производим прошивные маты, которые используются, наверное, на всех крупнейших производствах области.

Производители сэндвич-панелей и сборных конструкций из них: промышленных и модульных зданий. Мы успешно сотрудничаем с ведущими компаниями в этой сфере.

Наконец, мы ведем переговоры с монгольскими партнерами. В Монголии сейчас велик спрос на стройматериалы, в том числе утеплитель.

5. Компания гибко выстраивает работу с клиентами

– Мы живем и работаем в Иркутской области, поэтому хорошо знаем и понимаем местный рынок. Мы также осознаем, что ситуация в экономике непростая, и стараемся входить в положение наших клиентов. Готовы рассмотреть отсрочку платежа до месяца. Готовы проработать доставку, равно как и не возражаем против самовывоза силами покупателя с нашего склада.

Активно работаем с обратной связью от потребителей. Рекламации если и есть, то касаются в основном проблем с поставкой – где-то порвали упаковку, где-то намочили ее содержимое. Но, поскольку мы тут, рядом, заменить поврежденный объем вообще не проблема. Попробуйте добиться замены одной-двух упаковок от дилера из Новосибирска, например.

6. За базальтовым утеплителем – будущее

– Главное преимущество базальтовых плит – негорючесть. Противопожарные нормы в жилом строительстве, при возведении социальных объектов становятся все жестче. И от популярного когда-то пенополистирола отказываются.

Базальтовые плиты выдерживают нагрев до 900 градусов, поэтому изоляция из них применяется не только в гражданском строительстве, но и на промышленных предприятиях, там, где технологический процесс предполагает высокие температуры.

Еще одно важное качество – долговечность. По сравнению со стекловатой, у базальта прочнее волокно, а значит физическая деградация материала куда меньше, сроки эксплуатации больше.

Сергей Рудников. Фото А. Федорова

7. Деньги остаются в области

– Я считаю, всегда хорошо, когда у потребителя есть выбор, с кем работать. Тем более, что мы готовы конкурировать с федеральными гигантами, не уступая им в качестве продукции. Но сотрудничество с местным производителем, на мой взгляд, – это не только вопрос качества и логистики, но и прямой вклад в развитие нашего же региона.

Каждый рубль, потраченный на местную продукцию, работает здесь же. Через налоги, которые идут на дороги, больницы и школы. Через зарплаты работникам, которые, в свою очередь, тратят их в местных магазинах.

Выбирая своего производителя, мы инвестируем в развитие и процветание своей территории. Это экономика, в которой выигрывают все.

Екатерина Вострикова

«Ангарский базальт» производит 18 наименований продукции: базальтовые плиты от легких марок (плотностью 30 кг на кубический метр) до плотных (120 и 140 кг на кубометр), а также прошивные маты для промышленной изоляции, в том числе котлов и трубопроводов.

ангарский-базальт.рф