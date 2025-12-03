Почему бизнес выбирает дистанционное представительство в суде?

Ежегодно суды, в том числе арбитражные, в Иркутске рассматривают десятки тысяч дел. И часто перед сторонами разбирательства встает проблема: надо ехать издалека, чтобы участвовать в заседании или знакомиться с делом, а возможности нет. Ведь, например, юрисдикция арбитража Восточно-Сибирского округа распространяется сразу на семь субъектов России – от Красноярского края до Забайкалья. Какие решения для этого существуют, рассказал Андрей Изотов, юрист по гражданским и арбитражным делам.

«Фотографируем и отправляем в любую точку страны»

Ознакомление с материалами дела – необходимая процедура. Без нее не получится понять суть спора, узнать доводы оппонента, изучить проблему, которая требует судебного решения. Нюанс в том, что ознакомиться с делом можно только лично, приехав непосредственно в суд.

– Конечно, в арбитражных судах, существует возможность сделать это онлайн. Но правило действует лишь в том случае, если материалы были направлены в суд в электронном виде. С документами, изложенными на бумаге, знакомиться придется все равно лично, – говорит Андрей Изотов.

Особенно сложно приходится столкнувшимся с судебным разбирательством предпринимателям из отдаленных городов и других регионов – ехать в Иркутск далеко и недешево.

– Решением проблемы в таком случае становится услуга ознакомления с документами – юрист по доверенности приходит в суд, фотографирует материалы дела и отправляет клиенту, где бы он ни находился. Ко мне, например, за такой услугой часто обращаются столичные коллеги – ее стоимость неизмеримо ниже, чем расходы на командировку в наш город,– поясняет эксперт.

«Важен каждый нюанс»

Казалось бы, сфотографировать и отправить материалы может кто угодно: коллега или знакомый. Но лучше, убежден Андрей Изотов, если этим будет заниматься профессиональный юрист – только он обратит внимание на нюансы, которые могут пропустить люди неквалифицированные.

– Скажем, если в деле будут документы, пришедшие по почте, обычный человек, скорее всего не станет фотографировать конверт – только его содержимое. И тем самым лишит своего доверителя информации, когда документы были отправлены. А это может быть важно, – указывает эксперт.

Вдобавок юрист, отследив все аспекты дела, может дать консультацию, предложить свою стратегию защиты – это уже следующая ступень взаимоотношений.

– По моему опыту, такое взаимодействие во многих случаях выливается в полноценное сотрудничество, когда мы начинаем представлять интересы клиента в суде, – рассказывает Андрей Изотов.

«Представитель – это эксперт в судебных вопросах»

Но зачем нужен судебный представитель, если у компании имеется свой штатный юрист?

– Штатный юрист работает, как правило, с определенной категорией вопросов, с которой организация сталкивается наиболее часто. И когда ему приходится отстаивать интересы компании в нетипичной для него сфере, он может что-то упустить, – отмечает собеседник.

Скажем, далеко не каждый штатный специалист может обеспечить компании необходимую защиту в узких и сложных вопросах, таких, как например, банкротство, несмотря на то, что свою корпоративную работу он выполняет хорошо.

«Найти защитника на месте выгоднее»

К тому же, напоминает Андрей Изотов, разбирательства могут длиться месяцами и даже годами, заседания – переноситься по нескольку раз. В таких случаях компании приходится выбирать: тратить огромные суммы на поездки и проживание в другом городе собственного юриста или обратиться к тому, кто возьмет на себя защиту интересов на месте.

– И часто выбирают именно второй вариант. В моем случае это представительство в предпринимательских и гражданских спорах вплоть до вопросов банкротства и наследства. Разумеется, формат сотрудничества регулирует сам клиент – мы можем как следовать в фарватере стратегии, определяемой штатными юристами, так и действовать на свое усмотрение или вырабатывать решения совместно, – резюмирует эксперт.

Совет юриста: Как правильно выбрать представителя в суде?

– Надо понимать, что не обо всех делах, которые он вел, юрист может рассказать общественности, выложив информацию на сайте или в социальных сетях. Многое можно узнать только в приватной беседе. Поэтому, как правило, после того, как вы собрали сведения о компании или юристе в интернете, лучше пообщаться с ним лично: вживую или онлайн. После этого и у вас сложится мнение о нем как о специалисте, и он сможет донести свое видение ситуации, которую вы хотели бы благополучно разрешить. И только после этого следует принимать решение.

Услуга по ознакомление с делом, это простой шаг для того, чтобы начать решать какую-то сложную проблему.

