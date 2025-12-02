Три сценария развития российской экономики в 2026 году — мнение эксперта

2026 год станет временем непростого выбора для российской экономики: баланс между снижением инфляции и стимулированием экономического роста будет всё более острым. Чем дольше откладывать этот выбор, тем болезненнее будут последствия, рассказала в интервью SIA.RU исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина.

Ольга Глызина, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске

Она отметила, что Центральный банк России продолжает проводить жёсткую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание роста цен. Ключевая ставка ранее достигала 21% при инфляции ниже 10%, что означало двузначную реальную ставку — чрезвычайно высокий уровень для экономики. Сейчас ставка снижена до 16,5%, однако инфляция на уровне 8% всё ещё создаёт серьёзные сложности для бизнеса и потребителей. При этом, по оценкам регулятора, инфляция замедляется недостаточно быстро и давление на цены сохраняется.

Инфляция в России снижается: что стоит за этим трендом?

В 2025 году инфляция в России действительно начала снижаться, но причины этого явления остаются предметом острых дискуссий. От того, каким окажется главный фактор снижения, зависит развитие экономики в 2026 году. Так, Центральный банк России связывает снижение инфляции с падением спроса. «Жесткая политика регулятора ограничила кредитование, сократила потребление и инвестиции, что ослабило давление на цены. Если это действительно так, то это инфляция спроса. И тогда жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ будет способствовать дальнейшему снижению инфляции, пусть и за счет замедления темпов роста ВВП», — поясняет Ольга Глызина.

Альтернативная точка зрения связывает сокращение инфляции с укреплением национальной валюты. После заметного укрепления рубля в начале 2025 года инфляция замедлилась. «Если курс рубля является ключевым фактором, то для стабилизации цен важно удерживать его в диапазоне 90–95 рублей за доллар. Ослабление до 110 и выше может вызвать новую волну роста цен», — отмечает Ольга Глызина. Однако сильный рубль в сочетании с высокими процентными ставками тормозит экономику: падают доходы экспортёров, снижается привлекательность инвестиций, а компании испытывают трудности с получением кредитов даже для обновления оборудования.

Третье объяснение — инфляция издержек, когда рост цен вызван не повышенным спросом, а увеличением затрат на производство. Высокие ставки повышают издержки бизнеса, которые перекладываются на потребителей. В этом случае экономика рискует столкнуться со стагфляцией — одновременным замедлением роста и ростом инфляции. Подобный сценарий представляет серьезную угрозу экономике, поскольку традиционные методы борьбы с ним оказываются неэффективными.

Базовый, стагфляционный и турецкий: какой путь выберет Россия в 2026?

Экономика России подошла к важному перекрестку, и многое теперь зависит от выбора инструментов, направленных на борьбу с инфляцией. Уже сейчас аналитики УК «Альфа-Капитал» выделяют три возможных сценария развития событий.

Базовый сценарий

Если прогноз Центробанка оправдается и жёсткая денежно-кредитная политика действительно поможет снизить инфляцию, а рубль сохранит свою устойчивость, 2026 год может стать успешным для экономики и финансовых рынков.

«Это значит, что постепенное снижение ставок приведёт к оживлению деловой активности, а рост ВВП превзойдёт показатели 2025 года. Это создаст благоприятные условия для фондового рынка, поддерживая акции и облигации», — говорит Ольга Глызина.

Стагфляция

Второй возможный вариант развития событий предполагает обратную динамику. Если Центробанк ошибается, то высокие ставки начнут подталкивать цены вверх, ситуация ухудшится. Ослабление рубля, например, из-за падения доверия инвесторов, усилит инфляцию.

«В этом случае рост цен будет сочетаться с падением ВВП. Самым опасным станет повторное повышение ставки ЦБ для борьбы с инфляцией, — подчеркивает Ольга Глызина. — Это приведёт к ещё большему охлаждению экономики и ускорению роста цен. В условиях нестабильной геополитической ситуации такой сценарий станет серьёзным испытанием. Возникнет сложный выбор: либо продолжать сдерживать инфляцию ценой стагнации, либо ослабить контроль над ценами ради стимулирования роста».

«Турецкий сценарий»

Пример Турции показывает, как страна может сделать ставку на экономический рост, даже если это ведёт к ускорению инфляции. Около десяти лет назад турецкая экономика перегревалась, и логичным шагом было бы повышение ставок для замедления роста. Однако из-за притока молодых работников на рынок труда остановка экономики могла вызвать рост безработицы и социальное напряжение. Власти выбрали путь поддержки роста, что привело к высокой инфляции и ослаблению национальной валюты.

В российском контексте «турецкий сценарий» означает приоритет экономического роста даже при риске ускорения инфляции. В условиях внешнего давления правительство может посчитать рост экономики важнее жёсткого контроля цен. Если стагфляция начнёт развиваться, переход к этому сценарию станет вопросом времени.

Курс рубля определяет судьбу российского рынка: что нужно учесть инвесторам?

Для российской экономики и финансовых рынков ключевым ориентиром остаётся курс рубля. Сильный рубль — необходимое условие, чтобы избежать стагфляции и двигаться по базовому сценарию развития. Его ослабление, напротив, станет тревожным сигналом, способным спровоцировать рост инфляции и снижение интереса к рублёвым активам. В таких условиях валютные облигации могут стать одним из немногих надёжных защитных инструментов. «Однако крепкий рубль сам по себе не гарантирует стабильности, — подчеркивает Ольга Глызина. — Если цены продолжают расти на фоне сильной валюты и высоких ставок, это указывает на усиление инфляции предложения — крайне негативный сигнал для рублёвых активов».

Поэтому в ближайшие месяцы инвесторам необходимо внимательно следить за статистикой по инфляции. Тем не менее даже в условиях стагфляции открываются значительные возможности для дальновидных и терпеливых инвесторов, считает Ольга Глызина. «В такие периоды рынок акций, как правило, отражает чрезмерный пессимизм, что создает благоприятную точку входа для долгосрочных инвестиций. Если же экономика быстро перейдет от стагфляции к "турецкому сценарию", то сочетание экономического роста, высокой инфляции и снижения ставок может стать мощным драйвером для рынка акций», — резюмирует эксперт.