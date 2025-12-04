Владимир Бузовский, «Центр Веб-Решений»: «Автоматизация “для галочки” не работает»

Несколько сотен руководителей и маркетологов собрала в Иркутске конференция «Траектория’25». На ней обсудили серьезный вызов для современного бизнеса – переход от ручного управления к целостной автоматизации. Мероприятие, организованное при поддержке «Битрикс24», показало: компании больше не могут позволить себе роскошь работать с разрозненными данными. Генеральный директор «Центра Веб-Решений» Владимир Бузовский уверен: «Автоматизация ради автоматизации не работает. Нужна интеграция всех узлов в одну эффективную машину, при этом максимально простую для пользователей».

Цифровой хаос вместо автоматизации

Типичная картина в малом и среднем бизнесе: менеджеры ведут переписку с клиентами в WhatsApp, отчеты формируют в Google Таблицах, а задачи ставят в Telegram. Сотрудники вынуждены жонглировать десятком окон и вкладок, вручную перенося данные из одного сервиса в другой.

– Это не автоматизация, а ее иллюзия, – констатируют эксперты. – И современные инструменты здесь тоже не панацея: без выстроенной архитектуры бизнес-процессов они лишь усугубляют ситуацию, создавая еще больший хаос и неразбериху. Именно эта разрозненность данных и приводит к стратегическим ошибкам: бизнес не видит полного пути клиента, не может оценить эффективность каналов продвижения и в итоге теряет деньги, даже не понимая, где именно происходит утечка.

Битрикс24 – нервная система бизнеса

Для преодоления хаоса бизнесу нужна не просто разрозненная связка сервисов, а единая платформа, способная стать настоящей нервной системой компании. Такую платформу можно выстроить в том числе на основе популярного Битрикс24.

– Здесь важно отметить, что Битрикс24 – это не просто CRM-система, как многие ошибочно полагают, – уточнила в своем выступлении Екатерина Марченко, ведущий менеджер отдела продаж Битрикс24. – По сути, это комплексная платформа, где CRM – лишь один из инструментов в огромном наборе решений.

Как пояснила Екатерина, все продукты платформы делятся на две категории: общие, которые нужны каждому сотруднику, и персональные, «заточенные» под конкретные подразделения.

– Таким образом обеспечиваются и пространство для коллабораций, и специализированные решения. Именно это и превращает набор инструментов в ту самую «нервную систему», которая аккумулирует данные о клиентах, фиксирует каждое взаимодействие и позволяет в реальном времени оценивать эффективность всех каналов продвижения.

Идеальный интерфейс – это одна кнопка

Но как же сделать так, чтобы эта «нервная система» работала слаженно, а не встречала сопротивления на местах? Ключевая проблема, с которой сталкиваются компании при внедрении таких комплексных платформ, – это человеческий фактор и сложность интерфейсов, рассказал Владимир Бузовский.

– Обратная сторона мощи систем вроде Битрикс24 – сложность их первоначальной настройки и адаптации под нужды конкретного сотрудника. Для того чтобы отобразить в карточке лида только нужные поля, требуется пройти пять экранов настроек. Кроме того, сложность интерфейса порождает главную проблему – сопротивление сотрудников. Разбирая неудачные попытки внедрения CRM-систем, мы видим, что сотрудникам неудобно вносить информацию о клиенте в базу, сначала они записывают все на листочке. Какова вероятность успеха такого проекта?

По словам Владимира, выход в создании персонализированных решений – «цифровых рабочих мест».

– Когда у продавца в салоне на телефоне открыто приложение с одной кнопкой «Создать лид» или у прораба на планшете – упрощенный интерфейс, позволяющий вносить данные на ходу, сотрудники вовлекаются моментально, – пояснил эксперт. – Такой подход не только снимает сопротивление, но и снижает затраты на внедрение и обучение.

Отказ от «шоковой терапии»

Принцип «одна кнопка» вместо сложного интерфейса позволяет построить целостную «нервную систему» не через автоматизацию «всего и сразу», а через последовательные улучшения. Такую философию Владимир Бузовский называет отказом от «шоковой терапии».

– Мы не предлагаем съесть всего слона целиком. Мы предлагаем для начала внедрить одно простое решение, например, контроль работы менеджеров по CRM. Такой подход позволяет отработать процесс и «заразить» результатом другие отделы. Это значительно снижает риски, при которых дорогостоящий проект «не взлетит».

Настоящий двигатель – боль

Что же заставляет бизнес, особенно средний и малый, сделать этот первый шаг и начать с «одного простого решения»? По словам Владимира Бузовского, настоящим двигателем здесь является не абстрактное желание компании «быть современной», а конкретная бизнес-боль.

– Сейчас автоматизацией активно занимаются компании, в которых число сотрудников больше сотни. Количество связей между отделами растет в геометрической прогрессии, и ручное управление здесь уже не работает. На первый план выходит синергия – согласованная работа всех звеньев одной цепи. Автоматизация становится «клеем», который связывает разрозненные действия в единый эффективный процесс.

Однако ни количество сотрудников, ни даже количество клиентов не является ключевым фактором для автоматизации бизнеса, отмечает Владимир Бузовский. Важно то, насколько компания справляется со своими процессами.

– Решающий момент наступает, когда проблема для бизнеса становится «болезненной» – когда старые методы работы исчерпали себя и начинают тормозить рост.

Мероприятия как терапия для бизнеса

Осознание «боли» – это лишь первый шаг, уверен Владимир Бузовский. Следующий – поиск лекарства. И часто этим лекарством становятся не только технологии, но и знания, которые помогают эти технологии правильно применять.

– Главная проблема, мешающая в том числе и автоматизации российского бизнеса, не отсутствие инструментов, а глубинный дефицит управленческой культуры, – считает он. – Мероприятия, подобные «Траектории’25», – это наша попытка дать пищу для размышлений и показать, что жить по-старому уже нельзя. Обмен знаниями помогает бизнесу выживать. Но для меня важно и другое: когда ты делишься опытом и кому-то от этого становится лучше, ты делаешь мир немного счастливее. Мы накопили огромный багаж знаний, и я рад, что можем им делиться.

Наталья Понамарева

«Бизнес думает, что он автоматизирован, но это иллюзия»

Юрий Шалянинов, участник конференции, бизнес-консультант:

– Большинство компаний малого и среднего бизнеса находятся в иллюзии автоматизации. Они работают в огромном количестве разрозненных систем: от Google Таблиц до Telegram. Я видел менеджера, который жонглировал двумя телефонами с целым набором приложений, а на белой доске маркером дублировал цифры. Это – не автоматизация.

Современные инструменты не панацея. Без понимания бизнес-процессов и четкой архитектуры они лишь усугубляют ситуацию. Необходимые условия для того, чтобы навести порядок в этом хаосе, – воля собственника или генерального директора и наличие четкого плана действий.

Инициативный сотрудник тоже может прийти со своей идеей, но этого недостаточно: нужны конкретные предложения, а еще лучше – готовый план. Адекватный план плюс воля собственника – это 90% успеха. Без этого все инициативы утонут в потоке ежедневных операционных задач и противоречий между отделами.

Как эффективно управлять маркетингом

Дмитрий Салко, директор маркетинг-агентства «Диагран», представил на конференции кейс компании, занимающейся производством модульных домов. Автоматизированная рекламная кампания показывала очень низкую стоимость клика и поначалу радовала клиента, однако конверсия в заявки была на крайне низком уровне.

– За видимой проблемой – пустыми переходами по рекламе – почти всегда скрывается более глубокая: отсутствие стратегии и целостной системы аналитики. Компания не видит, откуда приходят клиенты и не понимает, какие гипотезы срабатывают, – пояснил Дмитрий.

По его словам, ситуация изменилась только после полного пересмотра подхода. Вместо погони за дешевым трафиком команда начала тестировать разные объявления, рассчитанные на конкретные целевые аудитории. Стоимость клика выросла, но вслед за ней взлетела и конверсия: реклама начала привлекать реальных клиентов.

– Мы всегда настраиваем связку Яндекс.Метрики, коллтрекинга и обязательно CRM-системы. Только видя весь путь клиента – от клика по рекламе до закрытой сделки – можно эффективно управлять своим маркетингом, – резюмировал Дмитрий Салко.

Бизнесу нужны простые решения

Владимир Бузовский, генеральный директор «Центра Веб-Решений»:

– Современный бизнес – это в первую очередь работа с данными. Тот, кто научится ими грамотно управлять и сделает их использование простым, будет задавать темп на рынке. Сегодня бизнесу мало просто купить CRM или настроить рекламу. Нужно, чтобы все системы были включены в единый контур, чтобы реклама приводила лиды, а CRM помогала доводить их до сделки, не упуская клиентов. В этом плане наша задача – давать не просто инструменты, а работающие связки, которые дают измеримый результат. Именно на создание таких экосистем мы и ориентируемся. А живые встречи, которые мы организуем, – это возможность показать, как теория работает на практике.