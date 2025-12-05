Наталья Баркова, Россельхозбанк: «Сложности – не повод останавливаться»

«Пора настроиться и принять: как раньше – не будет», – говорит о ситуации в экономике руководитель Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. Шутит, что сохранять позитивный настрой ей в последние годы помогает байкальский чай с чабрецом. «А если серьезно – вдохновляет региональный бизнес, который, несмотря на все трудности, продолжает развиваться», – делится Наталья. По уже сложившейся традиции, в конце года мы встретились с банкиром, чтобы обсудить главные итоги и тренды года и попытаться заглянуть в будущее.

«Вкладчики стали более мобильными»

Наталья, предлагаю начать с актуального. На рынке – странная ситуация. Центробанк снижает «ключ», а коммерческие банки ставки повышают – и по кредитам, и по депозитам. Объясните, пожалуйста, что происходит? Почему такие разнонаправленные движения?

– Действительно, с экономической точки зрения, это несколько парадоксально. Традиционно, когда снижается ключевая ставка, процентные ставки по вкладам падают. Мы это видели неоднократно. Но сегодня конкуренция среди банков – очень высокая. Клиенты стали более технологичными, более мобильными в выборе. Уровень процентной ставки сейчас имеет ключевое значение для вкладчиков. Поэтому, несмотря на тенденции, которые наблюдаются в политике регулятора, банки сохранят свою позицию по повышению ставок, думаю, еще полгода точно. Главная задача у всех банков одна – избежать оттока вкладчиков, сохранить ликвидность и устойчивость.

Вы уже сказали о мобильности и цифровой «подкованности» клиентов. Действительно, та же система быстрых платежей (СБП) сегодня позволяет буквально в пару кликов перевести свои миллионы из одного банка в другой. Раньше вкладчики были более консервативными, сохраняли, как правило, лояльность одному бренду. Теперь всё изменилось?

– Да, абсолютно. Жизнь меняется с огромной скоростью! Мы это наблюдаем во всех процессах, но в банковском бизнесе – особенно. Он в России исторически демонстрировал очень высокую технологичность. Если говорить о мобильных приложениях, суперскоростном эквайринге, оплате улыбкой или взглядом – мы давно обогнали Европу, ушли вперед. Там до сих пор в приоритете расчет наличными, а у нас банковская сфера очень развита с точки зрения цифровизации. Но еще есть к чему стремиться – по сравнению с Китаем, например.

Сегодня меняются и клиенты, и доступные возможности. Например, максимальную сумму для перевода между своими счетами по СБП увеличили до 30 млн рублей. Свободы стало больше – это позволяет клиентам оперативно реагировать на изменения. Приверженность одному бренду – в прошлом. Более 50% наших вкладчиков имеют до трех мобильных приложений разных банков, 36% используют до пяти финансовых сервисов. При этом большинство клиентов заходят в мобильный банк как минимум дважды в день: отслеживают выгодные предложения, переводят деньги.

Вклады не единственный инструмент сбережения и приумножения средств. Многие аналитики считают, что при снижении доходности депозитов возможен массовый переток денег в другие инвестиционные инструменты: ценные бумаги, недвижимость…

Но пока вклады остаются наиболее популярным вложением. Ставки привлекательные, риски в сфере жилищного строительства растут. Депозиты сегодня – в приоритете.

Как все эти тренды отразились на депозитном портфеле Россельхозбанка? С какими результатами вы подошли к декабрю?

– 2025 год подтвердил: несмотря на все сложности, всегда есть место успеху. Да, нам пришлось «бежать быстрее, чтобы оставаться на месте» – потребовалось гораздо больше усилий для достижения результата фактически аналогичного тому, что был в 2024 году. Но по вкладам, например, мы приросли на 20%.

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

«Ставки высокие, долговая нагрузка – тоже»

Перейдем к теме кредитов. Расскажите, как в этом году вели себя заемщики? Высокие ставки стали для них стоп-фактором? Или кредитные аппетиты остались прежними?

– Если говорить о физических лицах, то здесь существенное влияние оказывают два фактора. Первый – процентные ставки по кредитам, второй – высокая долговая нагрузка. Центробанк ужесточил условия для потенциальных заемщиков – сегодня наблюдается большое количество отказов по кредитным заявкам. Впрочем, и сами клиенты, безусловно, понимают: с такими рыночными процентными ставками, как сейчас, говорить о выгодном вложении кредитных средств в ту же недвижимость, например, не приходится.

За кредитом, как правило, обращаются, когда есть какие-то экстренные ситуации. И здесь, конечно, у любого банка должен быть очень взвешенный подход. Важно разъяснить клиенту, насколько целесообразно сейчас решать вопрос именно таким способом – привлекая дорогое банковское финансирование.

Не все кредиты, однако, дорогие. Например, ваш флагманский продукт – сельская ипотека – всё еще позволяет приобрести недвижимость по льготной ставке. Но государство в 2025 году существенно изменило условия: первоначальный взнос вырос, круг потенциальных получателей был ограничен. Такие ужесточения – это хорошо или плохо?

– Нельзя оценивать эти изменения в категориях «хорошо-плохо». Год назад, в декабре 2024 года, мы с вами обсуждали на интервью перспективы и говорили о возможном сокращении государственных программ. Уже тогда было ясно: помочь всем не получится, так что госпрограммы будут нацелены на отдельные виды бизнеса, на отдельные отрасли, которые в первую очередь потребуют государственной поддержки. Так и вышло.

Ставка по сельской ипотеке очень низкая, возможности выдавать такие кредиты всем желающим сейчас просто нет. Изменения в программе подтвердили, что государство нацелено на развитие сельских территорий. Именно поэтому льготный кредит стал доступен только сотрудникам предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы на данных территориях.

Новые требования не отпугнули потенциальных заемщиков? Какая у вас в этом году статистика по продукту?

– Все очень ждали запуска программы. Мы дали старт в конце сентября – и только за первые две недели поступило более 250 заявок. Первые выдачи кредитов уже идут.

Сельскую ипотеку можно взять как на готовое жилье, так и на строительство нового дома. Не секрет, что на рынке ИЖС сегодня очень неспокойно, правила меняются. Как вы оцениваете риски?

– Чтобы наши клиенты могли заключить договор с тем или иным подрядчиком по жилищному строительству, мы проводим аккредитацию застройщиков. А в дальнейшем – мониторим, проверяем финансовые показатели. Есть существенный момент в сельской ипотеке, который позволяет частично избежать рисков, о которых вы говорите, – это возможность смены подрядчика на первом этапе.

Мы всегда клиента предупреждаем: заключая договор с конкретным подрядчиком, отслеживайте, насколько этапы строительства идут в соответствии с графиком. Если что-то не так – сигнализируйте нам. Как только мы видим риски, что дом не будет построен, вместе с клиентом принимаем решение о смене подрядчика. Не дожидаемся, когда срок договора закончится. Как показывает практика, это наиболее эффективное решение.

Такие ситуации в регионе уже есть?

– Да, к сожалению, начали появляться.

Наталья Баркова. Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

«Инвестиции в развитие продолжаются»

Как обстоят дела с кредитованием в корпоративном сегменте?

– В данном сегменте другая ситуация. В прошлом году мы с вами говорили о высоких показателях по выдаче кредитов. В 2025-м объемы такие же – благодаря тому, что государство сохранило льготные программы для агробизнеса. Инвестиционные проекты, начатые год назад, продолжаются.

То есть, вопреки всему, развитие есть?

– Безусловно. Речь идет всё-таки об агропромышленном комплексе, о национальной продовольственной безопасности. Мы прекрасно понимаем, что проекты в агросекторе должны быть реализованы, чтобы в будущем иметь определенный запас прочности.

Некоторые наши клиенты, конечно, пересмотрели свои инвестиционные планы. Но большинство проектов, связанных с модернизацией производства, со строительством очистных сооружений и т.д., продолжаются. Они имеют высокую важность как для региона, так и для страны в целом. Повторюсь: несмотря на трудности, всегда есть место успеху. Это вдохновляет.

Какие предприятия вас особенно порадовали в уходящем году?

– В первую очередь это наши «столпы»: «Усольский свинокомплекс», «Белореченское», «Саянский бройлер», группа компаний «Янта». Сегодня все они формируют хорошую производственную платформу для будущих поколений. Эти предприятия были основаны на производственных активах советского прошлого, которые со временем потребовали существенных вложений, модернизации. Все эти годы – а Иркутский филиал Россельхозбанка в 2025 году отмечает 20-летний юбилей – мы работаем вместе и видим, насколько грамотно руководители предприятий инвестируют в развитие, как велико их желание создать действительно современное производство в агропромышленной сфере.

Речь о цифровизации?

– В том числе. Цифровые технологии, искусственный интеллект сейчас активно внедряются в агросектор. Минсельхоз России приводил совсем недавно статистику, что ИИ в сельском хозяйстве используется только на 25%. Потенциал – колоссальный. А в условиях нехватки кадров все еще больше озадачены тем, чтобы предприятия были более эффективными, более производительными.

«Зарабатывать только на процентах – не имеет смысла»

Россельхозбанк тоже инвестирует немало средств в цифровизацию. Новые технологии – это здорово, но они всегда требуют больших инвестиций прямо сейчас, а эффект наступает далеко не сразу. Или я ошибаюсь?

– Не всегда речь должна идти о монетизации. Моя позиция такова: любая финансовая структура, если она зарабатывает дополнительную доходность, должна вкладываться в экономику, в производственные активы, нести социальную ответственность. Зарабатывать, как в прежние времена, просто на процентах – не то что непопулярно, это уже не имеет никакого смысла. Задача банка сегодня – комплексная, неслучайно на наших баннерах написано, что мы больше, чем банк. Это действительно так.

На мой взгляд, Россельхозбанк действует абсолютно правильно, предоставляя сельхозтоваропроизводителям бесплатные цифровые платформы для развития. И, если говорить о монетизации, это не проходит бесследно. Предлагая такие решения и инструменты, мы остаемся с клиентами надолго. Оценив возможности цифровых платформ банка, аграрии с благодарностью и доверием продолжают с нами работать. Так складывается долгосрочное сотрудничество.

Банк не только развивает свои социальные инициативы: «Школа фермера», «Я в агро», но и активно поддерживает городские события. В этом году, например, вы участвовали в гастрофестивале «Сытый бабр». Зачем вам это?

– В этом году, как я уже упомянула, нашему филиалу 20 лет, а банку в целом – 25. Все это время мы шли рука об руку с предприятиями сельского хозяйства, по сути, росли вместе. Мы понимаем и знаем, с чем сталкиваются аграрии. В большинстве случаев они сильные производственники, отлично разбираются в вопросах растениеводства, животноводства, но не всегда хорошо в вопросах маркетинга, сбыта, рекламы. Еще один важный момент – кадры. Важно, чтобы в агробизнес шла молодежь. А она пойдет туда, где будет эффективный бизнес – доходный, интересный, с современными технологиями, цифровизацией. Именно поэтому мы занимаемся агрообразованием.

Что касается участия в гастрофестивале, то это еще одна интересная задача для банка. Мы хотим познакомить, объединить рестораны в каждом регионе страны с местными сельхозтоваропроизводителями, увеличить сбыт фермерской продукции. Я считаю, это тема будущего. В условиях импортозамещения, популяризации экологичного образа жизни мы придем к тому, что будем потреблять ту продукцию, которая производится на нашей территории. Все мы сегодня всё больше тянемся к земле, к родному.

Не могу не затронуть и тему агротуризма. Про потенциал этого направления мы с вами говорим не один год. И цифры это подтверждают: в 2025 году агротуризм показал рост на 60%. Как говорят эксперты, «туристы полюбили деревню». Почему?

– Вы абсолютно правы: еще пять лет назад мы впервые активно заговорили об агротуризме. Это совпало с пандемией. Если помните, в 2020 году, оказавшись изолированными в городских квартирах, люди осознали, как им хочется жить на земле, дышать свежим воздухом, гулять на природе. В тот период вырос спрос на сельскую ипотеку: многие захотели приобрести домик в деревне и пережить непростые времена там. Горожане полюбили деревню.

Есть еще и другой фактор. Некоторые фермеры сталкиваются с проблемой сбыта своей продукции. Во-первых, их продукция имеет ограниченный срок годности. Во-вторых, поставлять в федеральные сети большие объемы они не могут. Поэтому агротуризм – отличное решение. К фермеру приезжают туристы, они общаются между собой, им устраивают какую-то тематическую программу. При этом гости дегустируют фермерскую продукцию и могут тут же ее приобрести.

Несмотря на впечатляющие темпы роста, в абсолютном выражении цифры по агротуризму пока довольно скромные. Да и успешных примеров в регионе пока не слишком много. Когда, на ваш взгляд, по-настоящему раскроется весь потенциал этого направления? Что мешает?

– На западе России успешных проектов в сфере агротуризма больше, мы традиционно включились в процесс немного позже. Это связано в том числе и с тем, что инфраструктура наших фермеров была не совсем готова к приему гостей. Да, у многих были не только производственные площадки, но и свободные участки. Но требовались изменения в законодательстве с точки зрения разрешенного использования: не на всех землях можно строить гостевые дома. Подготовка остальной инфраструктуры тоже требует времени и средств.

Сегодня первые хорошие примеры агротуров в регионе уже появляются. И потенциал здесь действительно огромный. Цифры Минсельхоза РФ это подтверждают: если в 2024 году объекты агротуризма посетили 400 тысяч человек, то в 2025-м – уже 650 тысяч. Эксперты Россельхозбанка считают, что в ближайшее время каждый двадцатый житель России захочет провести отпуск в деревне.

Будут ли какие-то меры поддержки в этой сфере?

– Уже сейчас по линии Минсельхоза действует грант на развитие агротуризма, и иркутские фермеры активно пользуются этой мерой поддержки.

Пока стоп-фактором для многих являются высокие процентные ставки по кредитам: невозможно привлекать столь дорогие кредитные средства для строительства объектов инфраструктуры. Но Министерство сельского хозяйства анонсировало, что в следующем году будет предусмотрена субсидия на вышеуказанные цели. Думаю, это сподвигнет фермеров развивать объекты агротуризма, в том числе и на территории нашего региона.

Наталья Баркова. Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

«Сегодня главное – готовность к изменениям»

В целом складывается впечатление, что, несмотря на то что государство жестче стало относиться к выдаче льготных кредитов, агросектор без внимания и поддержки не остался. Это так?

– Если говорить о контроле за льготными кредитами со стороны государства, то он был жестким всегда. Это государственные средства, которые необходимо использовать строго по целевому назначению. И клиенты нашего банка, которые пользуются льготными программами, давно адаптировались к ситуации, когда любой платеж требует документального подтверждения.

В целом же агросектор не может существовать отдельно от экономики. И все факторы, которые влияют сейчас на остальные виды бизнеса, сказываются и на сельхозотрасли. Более крупные предприятия, имея определенный запас прочности, эти периоды проживают в основном без потрясений. Более мелкие предприниматели – если не перестраиваются вовремя под меняющиеся условия, к сожалению, не всегда проходят кризисные времена без потерь.

Правительство продолжает поддерживать фермерские хозяйства с точки зрения льготного финансирования: для них установлена минимальная ставка порядка 7%. И фермеры имеют доступ к этим деньгам. Вопрос в другом – насколько они сейчас готовы и хотят брать кредиты, менять производственные площадки, открывать новые направления работы в агросекторе.

В одном из бизнес-интервью нам недавно сказали, что многие предприятия находятся фактически на грани банкротства, но скрывают свою неплатежеспособность благодаря рефинансированию долгов. Эта проблема действительно существует?

– Да, первые признаки того, что часть предприятий не выдерживает текущих экономических условий, есть. Мы с вами еще в декабре 2024-го обсуждали эту проблему и предполагали, что в 2025-м увидим на рынке череду банкротств, слияний, поглощений.

Эти процессы происходят, но пока неявно. Никаких официальных данных, сообщений в СМИ о том, что та или иная компания трансформируется, реорганизуется, в большинстве случаев мы не видим. Не все хотят предавать проблемы огласке: кто-то надеется реанимировать бизнес, кто-то перекредитовывается в других финансовых организациях. Предполагаю, что в 2026 году эта проблема станет явной и ряд компаний публично объявят о том, что они реорганизуются, переходят в стадию банкротства или реализуют свои активы.

В агросекторе – тоже?

– Думаю, это неизбежно. И здесь задача Россельхозбанка усиливается, обостряется. Допустить банкротств в сфере сельского хозяйства нельзя. У нас были примеры еще в 2018 году, когда из предбанкротных компаний мы смогли совместно с новыми инвесторами и Министерством сельского хозяйства создать полноценно работающие предприятия. Они фактически заново начали производить продукцию – и со всеми трудностями, которые в дальнейшем возникли, успешно справились. Наша задача как банка сейчас – анализировать ситуацию, постоянно взаимодействовать с предприятиями, помочь им до того, как проблема обретет масштаб бедствия.

Какие в целом у вас ожидания от 2026 года?

– Несмотря на все трудности и проблемы в экономике, я верю: всё будет хорошо. Просто пора успокоиться и принимать всё как есть, быть добрее друг к другу. Жить как раньше, мы больше не сможем, нужно меняться и быть восприимчивыми к изменениям. Сложности – не повод

останавливаться.

Каким был 2025 год для бизнеса и для банка?

– Традиционно непростым, но успешным.



Что будет со ставками?

– Ставки существенно не изменятся. Возможно, будет незначительное плавное снижение «ключа». При этом Центробанк оставляет за собой возможность резких изменений.



Какие вызовы для бизнеса, экономики, банка вы видите?

– Основные вызовы в 2026 году будут диаметрально противоположными. С одной стороны, влияние внешних факторов на российскую экономику, налоговая нагрузка на предприятия, снижение платежеспособности населения и компаний. С другой – прогресс, цифровизация, искусственный интеллект.