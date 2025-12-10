Газета Дело

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Лизинговый рынок России сократился почти вдвое за три квартала 2025 года
Задорнов предупредил о «чеховском ружье» для экономики России в 2026 году
Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году
Все материалы сюжета
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

Один в поле не воин: когда не обойтись без целой команды экспертов

«В нашей практике нередки запросы клиентов, которые выходят за рамки исключительно юридической плоскости. При анализе проблемы становится понятно, что разрубить образовавшийся «гордиев узел» по силам только команде специалистов с обширным набором компетенций в разных сферах – от финансистов до медиаторов», – комментирует Олег Кривозубов, управляющий партнер юридической компании «ВС Консалт». Вот уже больше года под ее эгидой в Иркутске действует экспертное сообщество «ВС Партнер», объединяющее специалистов разного профиля. Чтобы на примере типичного кейса разобрать, как работает партнёрство, как можно общими усилиями выручить предпринимателя из кризисной ситуации, «ВС Партнер» и Газета Дело провели круглый стол «Один в поле не воин: когда не обойтись без целой команды экспертов».

Шаг первый: Трезвый анализ ситуации

Характерная для наших дней ситуация: налоговая насчитала компании огромные недоимки, на этом фоне обострился конфликт между совладельцами бизнеса: один из партнёров решил дистанцироваться от проблем, пожелав разделить бизнес, или вообще продать свою долю. Что делать второму партнеру, как сохранить дело, в которое было вложено столько сил и средств?

Когда у человека возникает сразу несколько острых проблем, он теряется, паникует, не знает, что делать. В такой ситуации нужен партнер, который проанализирует ситуацию и наметит путь решения.

–  В рамках правового сопровождения мы анализируем законность претензий налогового органа, оцениваем, насколько здесь реально отстоять права, возможно ли защитить свою добросовестность как налогоплательщика. Параллельно смотрим, как можно наладить диалог с партнером. Важно найти путь для разрешения назревшего корпоративного конфликта: будет ли это реорганизация, переоформление долей в компании или выкуп доли партнера. Выстраиваем стратегию действий и определяем точки, в которых целесообразно подключать сторонних экспертов: скажем, работа с налоговой невозможна без бухгалтерской экспертизы, операции с долями – без их оценки, – указывает Олег Кривозубов.

Задача компании – не просто выполнить свою часть работы, а помочь клиенту выйти из кризиса, решить весь комплекс проблем. И свою партнерскую сеть она строит именно так, чтобы закрыть все вопросы для клиента.

<p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p>

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг второй: Бухгалтерия в свете конфликта

Если разбирать претензии налогового органа, то необходимо проверить расчёты. И тут человеку нужна уже не столько помощь юриста, сколько бухгалтера.

– Очевидно, что в данной ситуации бухгалтерская экспертиза нужна, прежде всего, чтобы проверить правильность расчетов со стороны налоговой и минимизировать уже предъявленные доначисления и штрафы, – говорит Надежда Попова, руководитель бухгалтерской службы «Проф-Гарант», аттестованный налоговый консультант.

Но, кроме того, аудит бухгалтерии будет нелишним и в свете конфликта партнеров. Почему налоговая обратила внимание на компанию? Возможно, имел место вывод средств одним из собственников? Это опасная ситуация, которая не только приводит к прямому материальному ущербу для бизнеса, но и повышает риск претензий: фиктивные сделки и нестыковки в документах не ускользнут от внимания налоговых органов, организации могут быть выписаны штрафы, пени и доначисления налогов. А чью сторону занимал бухгалтер в этом конфликте? Не пользовался ли он ситуацией в своих интересах? Все это может выявить независимый эксперт, изучая документацию.

– Но по-хорошему, бухгалтерский и налоговый аудит, нужен был этой компании гораздо раньше. Тогда можно было бы выявить злоупотребления, ошибки и возможные риски до того, как о них узнала налоговая и предотвратить ситуацию в корне: избежать санкций и защитить свои интересы. А возможно, и найти скрытые резервы – оценить эффективность применяемой системы налогообложения, уточнить, все ли льготы и вычеты бизнес использует, – указывает Надежда.

<p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p>

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг третий: Считаем и договариваемся

В разделе бизнеса не обойтись без оценщика. Собственники, как правило, не знают реальную рыночную цену своего бизнеса, и опираются на свои субъективные представления. В ситуации, описанной в кейсе, отмечает Светлана Федорова, оценщик будет выступать еще и медиатором – ему необходимо не просто дать заключение о стоимости компании, но и обосновать свои цифры обеим сторонам.

– Налицо конфликт интересов, и споры о стоимости в такой ситуации неизбежны. Один партнёр может считать, что бизнес очень дорогой, в него очень много вложено сил и средств, а другой – что этот бизнес не купят, так как работать автономно он не будет, и поэтому не стоит он таких денег. И безусловно, без оценщика тут не обойтись. А учитывая, что стороны будут очень пристрастно относиться к каждой цифре, то, безусловно, важен вопрос доверия к специалисту: «А, понятно, ты нанял эксперта, он посчитал, как тебе надо». Поэтому считать стоимость надо обоснованно и выводы делать коротко и ясно, – отмечает Светлана Федорова.

<p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p>

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг четвёртый: Стратегия защиты на крайний случай

По замечанию адвокатов Восточной коллегии адвокатов Станислава Орловского и Андрея Степанова, в этом кейсе сложность положения предпринимателя во многом зависит не только от сумм недоимки, но и от того, как именно второй собственник решит выйти из бизнеса. 

– Одно дело, если он просто продает свою долю и отходит в сторону. Совсем другое, если он настроен на агрессивную дележку, с выдавливанием партнера и перекладыванием на него всей ответственности. В этом случае второй собственник прежде всего побежит в полицию, напишет заявление о том, что все сделки, по которым пришли доначисления от налоговой, носили фиктивный характер, были проведены под принуждением со стороны нашего героя, а сам заявитель – жертва давления и пострадавшая сторона, – говорит Андрей Степанов.

По словам адвоката, такой прогноз может показаться утрированным, но, как показывает практика, вероятность подобного развития события велика. К этому надо быть готовым, надо понимать, как выстраивать линию защиты.

– Что касается взаимодействия с налоговой, то на этом этапе задача адвоката – оценить риск уголовного преследования и по возможности снизить претензии налоговой так, чтобы вывести клиента из-под угрозы уголовного преследования. Юрист, безусловно, будет действовать в тандеме с бухгалтерской и налоговой экспертизой, проверять данные по контрагентам, если есть сомнения в фиктивных сделках, работать с сотрудниками компании, чтобы весь коллектив действовал в рамках выбранной стратегии защиты, – добавляет Станислав Орловский.

<p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p>

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг пятый: Защищаем семейные активы

В кризисной ситуации надо рассматривать все варианты исхода, в том числе самые неблагоприятные, как например, потерю бизнеса. И тут возникает вопрос о привлечении специалиста по банкротству физических лиц.

– Безусловно, в случае банкротства предприятия, надо смотреть, насколько вообще уместно банкротство его владельца, руководителя как физлица? Поможет ли оно ему, этому человеку? Сможет ли он вообще эту процедуру каким-то образом пройти? Потому что главный бич собственников и управленцев – это субсидиарная ответственность, которая не списывается в рамках процедуры признания финансовой несостоятельности, – указывает Игорь Льгов, арбитражный управляющий и кредитный юрист.

Но обратиться к финансовому управляющему есть смысл – проанализировать семейные активы: как они распределены, на ком записано имущество и каким образом это можно сохранить.

– Скажем, брачный контракт – это слабая позиция сегодня, лучше оформить раздел по суду. Особенно внимательным нужно быть, если за плечами бизнесмена развод – как делилось имущество между супругами в этом случае? Потому что совместно нажитое имущество, как это ни парадоксально, – остается таковым и после развода, если нет решения суда. А значит есть риск, что бывшая супруга, совместные дети могут пострадать, если ситуация дойдет до крайней степени и имущество начнут описывать и включать в конкурсную массу. Это может подсказать опытный кредитный юрист, финансовый управляющий, – поясняет Игорь Льгов.

Но с таким запросом, добавляет эксперт, лучше обращаться задолго до того, как появились тучи на горизонте.

<p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p>

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг, который нужно сделать на старте бизнеса

Ключевая проблема компании в том, что в ней, как можно понять по последствиям, полностью отсутствовал управленческий учет и финансовый менеджмент.

– Собственники явно считали, что бухгалтерского учета достаточно, но это не так. Будь у них финансовый директор, он бы своевременно контролировал и сопоставлял управленческие данные с бухгалтерскими, и риски, которые привели к многомиллионным доначислениям (некорректно оформленные документы или завышенная себестоимость), были бы выявлены гораздо раньше, – поясняет Мария Яковлева, генеральный директор компании «Мойфиндир», председатель комитета по финансам иркутского регионального отделения «Опоры России».

Финансист, как поясняет эксперт, риск-менеджмента заблаговременно просчитал бы сценарии и налоговых доначислений – справится ли с ними компания, есть ли запас прочности, и партнерские риски, что произойдет, если ключевой партнер выйдет из бизнеса?

– Ну, и самое главное, в этой компании, скорее всего, не было финансовых резервов, подушки безопасности, закрывающей расходы на 3-6 месяцев. Возможно, этот бизнес  низкорентабельный и всё уходит на операционную деятельность. Но в любом случае финансовый директор сумел бы найти возможность аккумулировать средства, – подчеркивает Мария.

Материалы круглого стола подготовили Екатерина Дементьева, Наталья Понамарева

<p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p>

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Реклама. ООО "ВС Консалт" . Вс Консалт erid:2Vfnxy2Jqrq

<p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p> <p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p> <p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p> <p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p> <p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p> <p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p> <p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p> <p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p> <p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p> <p>Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk</p>
/ Газета Дело /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "ВС Партнер":
Все материалы сюжета (3)

Другие материалы рубрики «Иркутская область»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело