«В нашей практике нередки запросы клиентов, которые выходят за рамки исключительно юридической плоскости. При анализе проблемы становится понятно, что разрубить образовавшийся «гордиев узел» по силам только команде специалистов с обширным набором компетенций в разных сферах – от финансистов до медиаторов», – комментирует Олег Кривозубов, управляющий партнер юридической компании «ВС Консалт». Вот уже больше года под ее эгидой в Иркутске действует экспертное сообщество «ВС Партнер», объединяющее специалистов разного профиля. Чтобы на примере типичного кейса разобрать, как работает партнёрство, как можно общими усилиями выручить предпринимателя из кризисной ситуации, «ВС Партнер» и Газета Дело провели круглый стол «Один в поле не воин: когда не обойтись без целой команды экспертов».

Шаг первый: Трезвый анализ ситуации

Характерная для наших дней ситуация: налоговая насчитала компании огромные недоимки, на этом фоне обострился конфликт между совладельцами бизнеса: один из партнёров решил дистанцироваться от проблем, пожелав разделить бизнес, или вообще продать свою долю. Что делать второму партнеру, как сохранить дело, в которое было вложено столько сил и средств?

Когда у человека возникает сразу несколько острых проблем, он теряется, паникует, не знает, что делать. В такой ситуации нужен партнер, который проанализирует ситуацию и наметит путь решения.

– В рамках правового сопровождения мы анализируем законность претензий налогового органа, оцениваем, насколько здесь реально отстоять права, возможно ли защитить свою добросовестность как налогоплательщика. Параллельно смотрим, как можно наладить диалог с партнером. Важно найти путь для разрешения назревшего корпоративного конфликта: будет ли это реорганизация, переоформление долей в компании или выкуп доли партнера. Выстраиваем стратегию действий и определяем точки, в которых целесообразно подключать сторонних экспертов: скажем, работа с налоговой невозможна без бухгалтерской экспертизы, операции с долями – без их оценки, – указывает Олег Кривозубов.

Задача компании – не просто выполнить свою часть работы, а помочь клиенту выйти из кризиса, решить весь комплекс проблем. И свою партнерскую сеть она строит именно так, чтобы закрыть все вопросы для клиента.

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг второй: Бухгалтерия в свете конфликта

Если разбирать претензии налогового органа, то необходимо проверить расчёты. И тут человеку нужна уже не столько помощь юриста, сколько бухгалтера.

– Очевидно, что в данной ситуации бухгалтерская экспертиза нужна, прежде всего, чтобы проверить правильность расчетов со стороны налоговой и минимизировать уже предъявленные доначисления и штрафы, – говорит Надежда Попова, руководитель бухгалтерской службы «Проф-Гарант», аттестованный налоговый консультант.

Но, кроме того, аудит бухгалтерии будет нелишним и в свете конфликта партнеров. Почему налоговая обратила внимание на компанию? Возможно, имел место вывод средств одним из собственников? Это опасная ситуация, которая не только приводит к прямому материальному ущербу для бизнеса, но и повышает риск претензий: фиктивные сделки и нестыковки в документах не ускользнут от внимания налоговых органов, организации могут быть выписаны штрафы, пени и доначисления налогов. А чью сторону занимал бухгалтер в этом конфликте? Не пользовался ли он ситуацией в своих интересах? Все это может выявить независимый эксперт, изучая документацию.

– Но по-хорошему, бухгалтерский и налоговый аудит, нужен был этой компании гораздо раньше. Тогда можно было бы выявить злоупотребления, ошибки и возможные риски до того, как о них узнала налоговая и предотвратить ситуацию в корне: избежать санкций и защитить свои интересы. А возможно, и найти скрытые резервы – оценить эффективность применяемой системы налогообложения, уточнить, все ли льготы и вычеты бизнес использует, – указывает Надежда.

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг третий: Считаем и договариваемся

В разделе бизнеса не обойтись без оценщика. Собственники, как правило, не знают реальную рыночную цену своего бизнеса, и опираются на свои субъективные представления. В ситуации, описанной в кейсе, отмечает Светлана Федорова, оценщик будет выступать еще и медиатором – ему необходимо не просто дать заключение о стоимости компании, но и обосновать свои цифры обеим сторонам.

– Налицо конфликт интересов, и споры о стоимости в такой ситуации неизбежны. Один партнёр может считать, что бизнес очень дорогой, в него очень много вложено сил и средств, а другой – что этот бизнес не купят, так как работать автономно он не будет, и поэтому не стоит он таких денег. И безусловно, без оценщика тут не обойтись. А учитывая, что стороны будут очень пристрастно относиться к каждой цифре, то, безусловно, важен вопрос доверия к специалисту: «А, понятно, ты нанял эксперта, он посчитал, как тебе надо». Поэтому считать стоимость надо обоснованно и выводы делать коротко и ясно, – отмечает Светлана Федорова.

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг четвёртый: Стратегия защиты на крайний случай

По замечанию адвокатов Восточной коллегии адвокатов Станислава Орловского и Андрея Степанова, в этом кейсе сложность положения предпринимателя во многом зависит не только от сумм недоимки, но и от того, как именно второй собственник решит выйти из бизнеса.

– Одно дело, если он просто продает свою долю и отходит в сторону. Совсем другое, если он настроен на агрессивную дележку, с выдавливанием партнера и перекладыванием на него всей ответственности. В этом случае второй собственник прежде всего побежит в полицию, напишет заявление о том, что все сделки, по которым пришли доначисления от налоговой, носили фиктивный характер, были проведены под принуждением со стороны нашего героя, а сам заявитель – жертва давления и пострадавшая сторона, – говорит Андрей Степанов.

По словам адвоката, такой прогноз может показаться утрированным, но, как показывает практика, вероятность подобного развития события велика. К этому надо быть готовым, надо понимать, как выстраивать линию защиты.

– Что касается взаимодействия с налоговой, то на этом этапе задача адвоката – оценить риск уголовного преследования и по возможности снизить претензии налоговой так, чтобы вывести клиента из-под угрозы уголовного преследования. Юрист, безусловно, будет действовать в тандеме с бухгалтерской и налоговой экспертизой, проверять данные по контрагентам, если есть сомнения в фиктивных сделках, работать с сотрудниками компании, чтобы весь коллектив действовал в рамках выбранной стратегии защиты, – добавляет Станислав Орловский.

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг пятый: Защищаем семейные активы

В кризисной ситуации надо рассматривать все варианты исхода, в том числе самые неблагоприятные, как например, потерю бизнеса. И тут возникает вопрос о привлечении специалиста по банкротству физических лиц.

– Безусловно, в случае банкротства предприятия, надо смотреть, насколько вообще уместно банкротство его владельца, руководителя как физлица? Поможет ли оно ему, этому человеку? Сможет ли он вообще эту процедуру каким-то образом пройти? Потому что главный бич собственников и управленцев – это субсидиарная ответственность, которая не списывается в рамках процедуры признания финансовой несостоятельности, – указывает Игорь Льгов, арбитражный управляющий и кредитный юрист.

Но обратиться к финансовому управляющему есть смысл – проанализировать семейные активы: как они распределены, на ком записано имущество и каким образом это можно сохранить.

– Скажем, брачный контракт – это слабая позиция сегодня, лучше оформить раздел по суду. Особенно внимательным нужно быть, если за плечами бизнесмена развод – как делилось имущество между супругами в этом случае? Потому что совместно нажитое имущество, как это ни парадоксально, – остается таковым и после развода, если нет решения суда. А значит есть риск, что бывшая супруга, совместные дети могут пострадать, если ситуация дойдет до крайней степени и имущество начнут описывать и включать в конкурсную массу. Это может подсказать опытный кредитный юрист, финансовый управляющий, – поясняет Игорь Льгов.

Но с таким запросом, добавляет эксперт, лучше обращаться задолго до того, как появились тучи на горизонте.

Фото: А.Фёдоров. Локация: Rodina Irkutsk

Шаг, который нужно сделать на старте бизнеса

Ключевая проблема компании в том, что в ней, как можно понять по последствиям, полностью отсутствовал управленческий учет и финансовый менеджмент.

– Собственники явно считали, что бухгалтерского учета достаточно, но это не так. Будь у них финансовый директор, он бы своевременно контролировал и сопоставлял управленческие данные с бухгалтерскими, и риски, которые привели к многомиллионным доначислениям (некорректно оформленные документы или завышенная себестоимость), были бы выявлены гораздо раньше, – поясняет Мария Яковлева, генеральный директор компании «Мойфиндир», председатель комитета по финансам иркутского регионального отделения «Опоры России».

Финансист, как поясняет эксперт, риск-менеджмента заблаговременно просчитал бы сценарии и налоговых доначислений – справится ли с ними компания, есть ли запас прочности, и партнерские риски, что произойдет, если ключевой партнер выйдет из бизнеса?

– Ну, и самое главное, в этой компании, скорее всего, не было финансовых резервов, подушки безопасности, закрывающей расходы на 3-6 месяцев. Возможно, этот бизнес низкорентабельный и всё уходит на операционную деятельность. Но в любом случае финансовый директор сумел бы найти возможность аккумулировать средства, – подчеркивает Мария.

Материалы круглого стола подготовили Екатерина Дементьева, Наталья Понамарева