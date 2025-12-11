Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»

«Поскольку мы позиционируем себя как юридический сервис для бизнеса, мы ставим целью закрывать полный спектр вопросов, которые сегодня встают перед нашими клиентами – юридических, экономических, репутационных», – говорит Олег Кривозубов, управляющий партнер «ВС Консалт». Поэтому больше года назад вокруг юридической компании было сформировано профессиональное сообщество, объединяющее экспертов из разных сфер – «ВС Партнер». Чем и кому оно будет полезно, как это все работает, – в нашем материале.

«Нам важно рекомендовать проверенных экспертов»

– К нам часто обращаются клиенты, которые, работая с нами, просят посоветовать специалиста по юридическому профилю, в котором мы не оказываем услуги, скажем, адвоката по бракоразводным процессам или военного юриста. А иногда и вовсе из смежной отрасли – скажем, оценщика. И конечно, нам важно рекомендовать проверенных экспертов, в квалификации которых мы уверены, которые помогут решить клиенту его вопрос, – поясняет Олег Кривозубов. – А клиенту важно, чтобы он мог доверять рекомендованному специалисту, ведь на кону может стоять многое.

Так родилась идея создать партнерство профессионалов, каждый из которых – эксперт в своей сфере. Сегодня комьюнити «ВС Партнер» объединяет специалистов в сферах бухгалтерии и финансов, оценки имущества и бизнеса, PR, сопровождения после ДТП, адвокатов, юристов узких специализаций – военных, по семейным спорам, уголовным делам и банкротству физлиц.

«Мы работаем по принципу одного окна»

Юридическое сопровождение на аутсорсинге – это уже стандартная услуга для бизнеса, но часто бывает так, что проблема выходит за рамки налоговой консультации или, например, сопровождения внешнеэкономической деятельности, и становится очевидно: запрос клиента на юридическое сопровождение требует уже подключения и других специалистов.

– Например, мы консультируем бизнес по налоговым вопросам. И если запрос связан с предстоящей или уже проведенной налоговой проверкой, и клиент переживает, что ему выставят большую сумму доначислений, то логично привлечь к этой проблеме бухгалтерский аудит, проверить расчеты, взаимодействие с контрагентами. А возможно, стоит обратиться и к адвокату по налоговым спорам, – указывает Олег Кривозубов.

В такой ситуации самостоятельный поиск специалистов – это сложно, это долго, это однозначно дорого. Нужен помощник, стратег, который видит ситуацию в целом и может сопроводить на каждом из этапов. Таким помощником выступает компания «ВС Консалт», которая берет на себя функции одного окна.

«ВС Партнер – это комплексное решение вопросов»

– Поскольку мы позиционируем себя как юридический сервис для бизнеса, то мы стремимся, чтобы клиент получал максимум пользы, максимум результата от сотрудничества с нами. И в рамках сообщества «ВС Партнер» мы готовы представить ему комплексное разрешение его вопросов – юридических, финансовых, репутационных, – поясняет Олег Кривозубов.

Сегодня это особенно важно, поскольку времена для бизнеса не самые простые. И от того, насколько профессиональна команда консультантов, которых компания или предприниматель может привлечь в случае необходимости, от того, насколько оперативно и насколько исчерпывающе она предупреждает и закрывает возможные риски, зависит не только благополучие, но порой и само существование бизнеса.

Компания «ВС Консалт» основана в 2013 году. Основной вид деятельности – юридическая поддержка бизнеса. В 2022 году компания «ВС Консалт» вошла в два определяющих юридических рейтинга страны – рейтинг портала «Право-300» и ежегодный рейтинг Лидеров рынка юридических услуг России газеты «Коммерсант». Юристы компании занимают высокие позиции и в индивидуальных рейтингах юристов.

«ВС Партнер» – это автономная некоммерческая организация, задача которой – упростить бизнесу поиск нужных специалистов, консультантов по актуальным вопросам.





