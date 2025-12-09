«С налоговой спорить бесполезно? Это миф!»,– Надежда Попова, «ПрофГарант»

Практически каждой компании рано или поздно приходит письмо из налоговой. Это может быть требование о предоставлении документов, пояснений по сделке, или, что серьезнее, – требование об уплате налога по акту камеральной проверки. Последнее часто вызывает чувство обреченности у руководителя. «Однако претензии ФНС далеко не всегда обоснованны, а шансы успешно их оспорить гораздо выше, чем принято считать», – утверждает Надежда Попова, руководитель бухгалтерской службы «ПрофГарант», аттестованный налоговый консультант. О том, как бухгалтерская экспертиза помогает подтвердить правоту компаний в спорах с налоговой, она рассказала на круглом столе сообщества «ВС Партнер» и Газеты Дело.

Почему штатного бухгалтера недостаточно?

Когда возникает спор с налоговой, данные в учете решают все. Казалось бы, разобраться в них – задача штатного бухгалтера.

– Но штатный бухгалтер – это заинтересованное лицо, он находится в подчинении у своего руководителя, что мешает его объективности. Кроме того, он несет материальную ответственность за свои ошибки. Ну кто сам будет их выявлять и оглашать? – объясняет Надежда.

Штатный бухгалтер не всегда обладает достаточной экспертизой: работая с одинаковыми операциями, он часто не имеет должной квалификации и опыта при столкновении с нетипичными для компании случаями.

– Это, кстати, один из плюсов передачи ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг. Аутсорсинговая команда всегда видит шире, чем один штатный сотрудник: работа с бизнесом из разных сфер деятельности, с разнообразной практикой позволяет иметь такой же разносторонний опыт и накапливать свои кейсы, - подчеркивает Надежда.

Большинство разногласий снимаются до суда

Существует расхожее мнение: спорить с налоговой бесполезно. Оно подкрепляется пугающей цифрой – согласно официальной отчетности судов, налоговики выигрывают около 96% дел.

– Эта статистика – про финал спора, а не про его начало, – поясняет Надежда Попова. – Сам он зарождается значительно раньше, с момента первого уведомления или вызова для дачи пояснений. Подавляющее большинство разногласий удается урегулировать именно на досудебной стадии. До суда доходят лишь те споры, где стороны зашли в тупик, а налогоплательщик исчерпал аргументы. Именно поэтому обращаться к эксперту, необходимо на первоначальной стадии – здесь самые высокие шансы как скорректировать сумму требований, так и полностью доказать правоту бизнеса.

Выглядит, как нарушение, но…

Особенно это касается типичных ситуаций, например, доначислений, которые возникают из-за технических сбоев или человеческого фактора. Со стороны это может выглядеть, как нарушение. Налоговая фиксирует несоответствие в документах – и выставляет требование. Задача эксперта – восстановить полную логику цепочки хозяйственной операции, найдя первоисточник проблемы.

Надежда привела пример из практики:

– К нам за помощью обратилась организация, которой пришел акт налоговой проверки с доначислением сумм налога более 1 млн рублей. Налоговая требовала доплатить НДС, потому что данные по реализации нашего клиента не сходилась с данными его заказчика. В ходе проверки правильности ведения учета и начисления налогов мы выявили множество ошибок. Приведу пример одной из них. Мы начали разбираться и выяснили, что менеджер по ошибке продублировал документ в программе, создав два идентичных счёта-фактуры. Никакой реальной недоимки не было! Мы объединили документы, провели сверку с контрагентом и предоставили налоговикам исчерпывающие пояснения. В результате доначисления были полностью отменены.

Как понять, что вы на «прицеле»?

В идеале действовать нужно до того, как организация получит акт налоговой проверки. Но как распознать приближающуюся угрозу? Надо понимать, что налоговая инспекция никогда не действует без подготовки. На первом этапе она проводит так называемый «предпроверочный анализ» – целенаправленно собирает и анализирует информацию о компании.

– Участившиеся вызовы, требования о предоставлении информации и запросы документов, особенно по одним и тем же сделкам, – это четкий сигнал, что вы «на прицеле». – предупреждает Надежда Попова. – Многие компании совершают ошибку, ограничиваясь формальными «отписками». Хотя именно на этой стадии необходимо действовать на опережение: провести срочный анализ рисков и предпринять шаги для исправления ситуации.

Наиболее эффективным решением в такой ситуации, указывает Надежда, становится независимая бухгалтерская экспертиза, которая позволяет выявить и устранить слабые места до того, как они станут основанием для официальных претензий.

