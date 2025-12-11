Финансист просчитает риски «на бумаге» и поможет их предотвратить

«В свете налоговой реформы бизнес идет с вопросами к бухгалтерам. А надо бы – и к финансовому директору. Потому что бухгалтеры посчитают сумму дополнительной налоговой нагрузки. А мы – то, что останется в виде дивидендов собственника после уплаты налогов и как эту сумму не только сохранить на прежнем уровне, но и увеличить», – говорит Мария Яковлева, генеральный директор компании «Мойфиндир», председатель комитета по финансам иркутского регионального отделения «Опоры России». Почему предпринимателям в непростые времена особенно нужен финансист, она рассказала на круглом столе.

Финансовый менеджмент покажет, куда движется компания

В свете новой налоговой реформы малый и средний бизнес прикидывает: на какую систему налогообложения перейти, как изменить цены, чтобы остаться на плаву. По мнению Марии Яковлевой, в этой ситуации, по-хорошему, компании необходимо построить финансовую модель, в которой она на бумаге может «прожить» все сценарии, просчитать необходимый рост цен и налоговую нагрузку при той или иной системе уплаты налогов.

– Например, иногда выгоднее находиться на общей системе налогообложения, платить НДС 22%, зато иметь больше возможностей зарабатывать. Потому что с такими компаниями охотнее сотрудничает крупный бизнес и нет «потолка» в доходах, как при упрощенке, – говорит Мария Яковлева.

Однако финансовый директор редко встречается даже в среднем бизнесе, считается, что это прерогатива крупных компаний. Не всегда предприниматели понимают, зачем он нужен, если есть бухгалтерия.

– Образно говоря, данные бухгалтерии – это зеркало заднего вида, а вот за то, что происходит с машиной вашего бизнеса сейчас, и куда она движется, отвечает финансовое управление, – поясняет Мария.

«Красные флаги» для собственника

Бухгалтерский отчет собственнику приносят в лучшем случае ежеквартально, и он формируется к концу месяца, следующего за отчетным периодом. По мнению эксперта, это уже очень поздно. Оперируя этой отчетностью, своевременно отреагировать на изменения в бизнесе, если что-то пошло не так, уже нельзя. Но много ли собственников анализируют даже такую документацию?

«Красным флагом», сигналом того, что бизнес нуждается в регулярном финансовом менеджменте, служат систематические кассовые разрывы. Если убытки видны не сразу, то кассовые разрывы заметят все: ваши сотрудники, поставщики и другие кредиторы. Необходимо как можно быстрее разобраться в их причине, прежде чем привлекать внешние средства для покрытия кассовых разрывов.

– В моей практике мне доводилось видеть, как предприниматели каждый месяц искали один-два миллиона рублей для покрытия разрывов. И эти деньги приходилось брать в виде дорогих частных займов, – замечает Мария Яковлева. – А можно было заранее просчитать, сколько денег необходимо на открытие нового направления, и привлечь оптимальное финансирование, чтобы не «выдергивать» оборотные средства. Это частая ошибка в малом бизнесе, потому что нет рядом специалиста, который бы посоветовал, как иначе решить, а в идеале предотвратить проблему…

Отсутствие «подушки безопасности», которая должна закрывать сумму расходов компании за два-три месяца, а в идеале за полгода, – тоже характерный «звоночек». Либо пандемия ничему не научила собственников, либо бизнес настолько низкорентабельный, что всё уходит на операционную деятельность, и не получается сформировать резервы. Финансовый директор в любом случае, нашел бы возможность аккумулировать средства, уверена эксперт.

Финдир на 40 часов

– В преддверии налоговой реформы бизнес идет с вопросами к бухгалтерам. А надо бы – и к финансовому директору. Потому что бухгалтеры посчитают сумму налоговой нагрузки. А финансовый директор – то, что останется в виде дивидендов собственника после уплаты налогов и как эту сумму увеличить, – напоминает эксперт.

Но рыночная зарплата подобного специалиста сегодня – от 250 тысяч в месяц. Мало какой бизнес, кроме крупных корпораций, может позволить себе такие расходы.

– Можно купить часть времени такого высококлассного специалиста, например, 40 часов в месяц, и обслуживаться в формате внешнего финдира, получая те же компетенции, – раскрывает варианты Мария.

Главное – сформировать привычку в работе с финансами и выстроить в компании финансовую функцию: вести бюджеты, сравнивать план и факт, закрыть убыточные направления, чтобы деньги не утекали. Смотреть, какие инструменты влияют на рост чистой прибыли и назначить ответственных за каждый из них, чтобы компания могла больше зарабатывать. А в идеальном варианте - настроить полноценную систему управленческого учета и финансового планирования.

+7 914 014 7321