Как не потерять семейные активы, когда рушится бизнес

Если бизнес столкнулся с трудностями, которые грозят привести к банкротству, первым делом владелец задумается, как спасти личное имущество. Как ни парадоксально, самые эффективные инструменты защиты реально создать тогда, когда еще нет не только прямой угрозы, но и самого бизнеса. Об этом рассказал Игорь Льгов, арбитражный управляющий и кредитный юрист, за плечами которого на сегодня более 400 дел о банкротстве.

Ответственность не ограничена уставным капиталом

– Главный страх владельца компании – потерять всё, что было нажито годами, – абсолютно оправдан, - рассказал Игорь Льгов. - Если раньше ИП считалось рискованной формой ведения бизнеса, а ООО – безопасной, поскольку ответственность предпринимателя ограничивалась уставным капиталом, то сегодня эта парадигма изменилась.

Владельцы ООО несут личную ответственность по долгам компании в двух основных случаях. Первый – поручительство, то есть добровольное принятие на себя обязательств по кредитам компании. Второй – субсидиарная ответственность. Это наказание, которое назначает суд, если докажет вину собственника в доведении его бизнеса до банкротства.

– Субсидиарная ответственность – то, чего все боятся, – пояснил Игорь Льгов. – По долгам компании теперь привлекают руководителей и учредителей лично, и этот долг не списывается в рамках личного банкротства. Когда ко мне приходят с такой проблемой, я говорю, что сначала нужно решать вопрос с субсидиарной ответственностью, без этого на персональное банкротство идти бессмысленно.

Какие ошибки ведут к личному банкротству

В условиях кризиса владельцы бизнеса часто совершают роковые ошибки, ведущие к банкротству не только компанию, но и их самих.

– Первая и наиболее опасная ошибка – финансирование бизнеса за счет личных средств, – рассказал Игорь Льгов. – В погоне за спасением компании предприниматели начинают использовать потребительские кредиты и кредитные карты, закладывать личное имущество и даже брать ипотеку. В сухом остатке – потерянный бизнес, неподъемные личные долги и риск потерять жильё.

Вторая типичная ошибка, о которой рассказал Игорь Льгов, – иллюзия контроля.

– Учредители часто ручаются по обязательствам компании, ошибочно полагаясь на балансовую стоимость ее активов. Однако рыночная цена активов может оказаться в разы ниже ожидаемой. В результате на поручителей, которыми нередко выступают сам владелец и члены его семьи, ложится солидарная ответственность по миллионным долгам, для погашения которых всей семье приходится проходить через процедуру личного банкротства.

Что делать до того, как станет поздно

Единственная по-настоящему работающая стратегия защиты активов – проактивная, – уверен Игорь Льгов. Идеальный сценарий, по его словам, – спланировать защиту еще на том этапе, когда угрозы носят гипотетический характер.

Подобные случаи на практике редки, но показательны. Эксперт привел пример, когда к нему обратилась жена предпринимателя со словами: «У моего мужа платеж по кредиту 750 000 в месяц, мне кажется, это много. У меня двое детей, у меня дом, я боюсь, что у меня все заберут. Помогите».

– Это ситуация, когда угроза осознается, но кризис еще не наступил, и можно действовать на опережение, – прокомментировал Игорь Льгов. – Для начала необходимо четко разделить личные и бизнес-активы. Заранее стоит определить, на ком какое имущество будет зарегистрировано.

Эксперт напомнил, что в этом деле брачный договор уже не является защитой: его можно оспорить. Надежными инструментами остаются приобретение имущества до брака и раздел активов по суду.

– Подчеркну, не развод супругов, а именно раздел имущества. Впрочем, в моей практике были и примеры, когда супруги оформляли развод, чтобы защитить те активы, которые будут нажиты после него. Главное, не надо ждать, когда проблема станет очевидной, – это значит гарантированно потерять свое имущество, – подвел итог Игорь Льгов. – Приходите заранее. К сожалению, так делают единицы, но именно они в итоге сохраняют и бизнес, и деньги, и спокойствие своей семьи.