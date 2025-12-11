Газета Дело

Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Один в поле не воин: когда не обойтись без целой команды экспертов
Для собственника бизнес – это детище, в которое вложены годы, силы и инвестиции. Именно поэтому его субъективная оценка нередко превышает рыночную. Разница в представлениях о стоимости – частая причина конфликтов: партнеры при разделе бизнеса не могут договориться, покупатель сомневается в справедливости запрашиваемой цены, супруга при разводе считает, что от нее скрыты миллиарды. Снять «розовые очки» и понять реальную стоимость компании помогает экспертная оценка бизнеса. Руководитель компании «Федэксперт» Светлана Федорова, судебный эксперт-оценщик с 20-летним стажем рассказала, что влияет на стоимость бизнеса, почему так сложно ответить на вопрос «сколько это на самом деле стоит?» и как найти правильную цифру.

«Я вложил ого-го какие деньги» не аргумент

Реальная стоимость компании определяется не прошлыми вложениями, а ее способностью генерировать прибыль сегодня. Если аналогичный бизнес проще и дешевле построить с нуля, чем покупать существующий, то цена последнего закономерно снижается.

– То, что собственник когда-то вложил в бизнес или приобрел его за большие деньги, – не аргумент для понимания стоимости здесь и сейчас, – пояснила Светлана. –  Изменения в законодательстве и политической ситуации, потеря льгот или падение рыночного спроса, недальновидные управленческие решения способны в одночасье обесценить даже успешный бизнес. И наоборот. Эксперт, строя прогнозы, должен учитывать влияние всех факторов по максимуму.

Оценить товарный знак

Все перечисленные риски отражаются на ставке дисконтирования. Фактически это требуемая инвестором доходность, которая компенсирует ему риски вложения в этот конкретный бизнес. И здесь оценщик сталкивается с основной сложностью: не существует закона или единой методики, указывающих точную ставку. Каждое ее значение требует индивидуального обоснования, а разница даже в полпроцента способна изменить итоговую стоимость на несколько миллионов.

– Отдельная история – оценка нематериальных активов: товарных знаков, лицензий, авторских прав. Когда просишь собственника показать, какую прибыль приносит каждый такой актив, начинаются сложности. Никто этого обычно не считает, часто это невозможно, – рассказала Светлана. – Именно тут самое большое количество иллюзий и искажений.

В поисках объективной стоимости

Вопрос «А какова цена на самом деле?» требует от оценщика максимально глубокого анализа. Здесь недостаточно найти цифру, с которой согласятся все заинтересованные стороны, – нужно найти честную и обоснованную стоимость, скрытую за массой цифр, документов и допущений.

Когда данных от собственника недостаточно или им нельзя полностью доверять, ключевую роль играет партнерство с юристами и аудиторами в рамках процедуры due diligence – комплексной проверки компании, которую проводит покупатель или инвестор перед совершением сделки.

– Каждая из сторон вносит свой вклад, – пояснила Светлана. – Юристы проверяют «чистоту» активов и договоров, налоговые консультанты – правильность расчетов с бюджетом, аудиторы подтверждают достоверность финансовой отчетности, а мы, оценщики, на этой надежной основе делаем расчет стоимости.

Из чего складывается стоимость оценки?

– Стоимость работы оценщика зависит от объема работы. Первый интервал от 100 до 500 тыс.руб., второй от 0,5 до 1,5 млн, третий не ограничен интервалом, – рассказала Светлана. – Всё зависит от количества активов. Если у компании большой оборот, но нет основных средств, считать легче, следовательно, стоит меньше. Оценщик никогда не берет процент от стоимости актива, который оценивает.

Именно поэтому к оценщикам обычно обращаются не из любопытства, а в кризисной или конфликтной ситуации.

– Такого, чтобы пришли «просто узнать» стоимость бизнеса, в моей практике не было, – рассказала Светлана. – В основном поводами для оценки становятся выход участника из ООО или выкуп доли, раздел имущества при разводе или наследовании, судебные споры между собственниками или продажа бизнеса. Экспертная оценка – это эффективный способ заменить эмоции конкретной цифрой, а конфликт – конструктивным диалогом.

 

