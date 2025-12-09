«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов

Правоприменительная практика относительно налоговых нарушений ужесточается. Уголовных дел против предпринимателей становится все больше, и к «налоговым» статьям обвинение все чаще добавляет и другие, более тяжкие. «В идеале, обращаться к адвокатам уголовной практики стоит, не дожидаясь возбуждения дела, еще на этапе налоговой проверки. А возможно, и еще раньше – как только налоговая стала проявлять повышенное внимание к вашей компании. Это поможет снять риски, не доводя ситуацию до суда», – рекомендуют адвокаты Восточной коллегии адвокатов, Станислав Орловский и Андрей Степанов.

Станислав Орловский (слева) и Андрей Степанов. Фото: А.Фёдоров

«Дело Блиновской – это назидание другим»

По мнению юристов, которым они поделились на круглом столе, в позиции государства есть своя логика: наполнение казны – один из главных приоритетов сегодня, поэтому недоимщиков наказывают со всей нетерпимостью в назидание другим.

– У всех на слуху громкие дела с обвинительными приговорами против известных блогеров. Ту же Елену Блиновскую (и не ее одну) обвиняли не только в неуплате налогов, но и в легализации доходов. Иными словами, государство сейчас склонно ставить знак равенства между недоплаченным и украденным, – указывает Станислав Орловский. – Понятно, что у защиты другое мнение, мы считаем, что никакой легализации здесь быть не может, и эту позицию отстаиваем в судах. Но тенденция налицо.

На практике это означает, что освободиться от уголовного преследования, просто заплатив недоимку, штрафы и пени, уже не получится. В налоговых статьях УК такое примечание на случай неумышленного нарушения закона имеется, а вот в иных – нет.

«Третьи лица могут умножить риски»

Кроме того, практика последнего времени показывает, что при выявлении недоимки во время проверки бизнеса налоговая по умолчанию вменяет умышленное уклонение от налогов. А выяснять: так это было или нет, имела ли место недоимка вообще – это уже становится задачей следствия и защиты.

– Надо понимать, что если в ситуации фигурируют третьи лица, скажем партнер по бизнесу, или контрагенты (например, налоговая признала сделку с другой компанией фиктивной), то риски множатся: в зависимости от действий этих людей во время следствия могут добавиться и такие статьи, как злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, хищение денежных средств, – предупреждает Андрей Степанов.

«Не надо доводить до суда»

Поэтому лучше всего обращаться за поддержкой адвокатов по уголовным делам (налоговым и экономическим) не тогда, когда уголовное дело уже возбуждено. А еще на стадии проверки или даже до нее, когда налоговая только начала проявлять повышенное внимание к компании или предпринимателю.

– На этой стадии можно привлечь бухгалтера, выяснить возможные риски, понять, а была ли вообще недоимка или доказать, что ее размер ниже суммы, с которой начинается уголовная ответственность. Собрать данные по контрагентам, доказательства реальности сделки – возможно, признаки фиктивности возникли в силу стечения обстоятельств, такое тоже бывает. Словом, юрист поможет собрать необходимые контрдоказательства и не доводить ситуацию до следствия и тем более до суда, – подчеркивают адвокаты.

Но надо понимать, что если недоимка подтвердится, то совет адвоката будет: погасить все в полном объеме, не пытаться хитрить, не уповать на чудо.

Как подчеркивают Станислав и Андрей, отношение государства к уклонению от уплаты налогов сейчас радикально отличается от того, что было ещё 5 и более лет назад. Поэтому предпринимателям, владельцам и руководителям бизнеса надо внимательно следить за тем, как меняется законодательство – а сейчас это происходит часто – ведь незнание закона не освобождает от ответственности. И конечно, сегодня как никогда не стоит пренебрегать помощью экспертов в правовых вопросах.

