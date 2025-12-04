«Комфорт, эмоции, драйв». Покупатели голосуют за TANK рублем

«ЛЦ-Иркутск» по итогам года вошел в топ-8 по объему продаж автомобилей марки TANK в стране, оставив позади сибирские города-миллионники – Новосибирск и Красноярск. В рейтинге по доле рынка официальный дилер бренда уступил только одному региону. За что иркутяне так полюбили эти премиальные внедорожники? Правда ли, что TANK хорош не только для путешествий по Байкалу, но и для поездок по городу? Каковы перспективы бренда в регионе? Итоги и планы мы обсудили с руководителем отдела продаж Романом Чернышевым.

«Результатами довольны»

Роман, очередной год подходит к концу. С какими итогами его завершаете? Что удалось, чем особенно гордитесь?

– Год выдался интересным – непростым, но успешным. Мы нарастили долю в регионе по двум нашим ключевым брендам – TANK и WEY. И если первая марка уже хорошо знакома иркутянам, то вторая ранее была не так активно представлена на рынке. В 2025-м нам удалось познакомить потребителей с WEY, сделать бренд более узнаваемым, увеличить продажи.

Что касается бренда TANK, то на текущий момент мы входим в восьмерку лучших дилеров в России по объемам продаж. По доле рынка – среди тех регионов, где бренд представлен официально, – занимаем второе место.

Отличные показатели!

– Да, мы довольны результатами. Надеемся на продолжение положительной динамики в 2026 году.

Внешние факторы в этом году как-то сказывались на ваших планах? Например, утилизационный сбор? Многие автодилеры отмечали, что был всплеск продаж осенью: люди пытались успеть приобрести автомобиль до 1 декабря.

– Действительно, всплеск был. Но до него было и падение трафика в дилерских центрах. Покупатели активно приобретали машины с помощью параллельного импорта – ввозили их самостоятельно, без участия дилеров. Стоимость авто по параллельному импорту была ниже, чем при официальном привозе. Это, конечно, сказывалось на наших продажах. После повышения утильсбора ситуация поменяется: для физлиц ввоз мощных авто из-за границы станет дороже, поэтому мы в «ЛЦ-Иркутск» рассчитываем на приток клиентов – в том числе и из числа поклонников японских внедорожников.

Что касается параллельного импорта, то тут надо понимать: у таких покупок есть обратная сторона. Покупатели, привозя авто без участия официального дилера, не всегда получают то, что хотят. Зачастую у автомобилей нет возможности русификации, нет так называемых «теплых» опций: подогрева лобового стекла, зеркал, сидений…

Просто потому, что машина рассчитана на другую климатическую зону?

– Да, и нет смысла устанавливать эти опции: там тепло. Когда автомобили направляют на экспорт в Россию официально, их настраивают под наш рынок. Если мы говорим про популярные китайские бренды, в частности, TANK и WEY, то в российской версии они оснащены не только подогревом лобового стекла, боковых зеркал, задних стекол, сидений, но и возможностью запустить все эти опции удаленно, со смартфона.

TANK вообще очень многое делает для успешной локализации на рынке. Даже цветовая палитра «заточена» под нашего покупателя, в ней упоминаются различные природные достопримечательности России – такова политика бренда. Например, есть наши, байкальские, цвета кузова: «Зеленый Ольхон» (у TANK-400) и «Белый Ольхон» (у TANK-300).

«TANK хорош для дорог и бездорожья»

О TANK хотелось бы поговорить отдельно. Этот бренд премиальных внедорожников вышел на российский рынок в конце 2022 года – уже можно делать выводы о том, как ведут себя машины в сибирских условиях. Оценили ли их иркутские автолюбители?

– Очень! Если при открытии дилерского центра TANK иркутяне еще сомневались, покупать автомобиль или нет, то сегодня, в конце 2025 года, этот вопрос уже не стоит. Людям бренд полюбился. В сибирских условиях внедорожники TANK показали себя просто замечательно – никаких проблем с эксплуатацией нет, машины полностью подготовлены к нашим климатическим условиям.

В Иркутске даже сложилось сообщество любителей TANK: автовладельцы общаются между собой, проводят вместе время, выезжают за город. Многие из тех, кто приобрел у нас машины, используют их не только для комфортных поездок по городу, но и для путешествий по бездорожью. А таких маршрутов у нас на Байкале немало.

Вы поддерживаете связь с этим сообществом?

– Конечно, а иногда и присоединяемся к поездкам. Видим, какие невероятные эмоции получают владельцы TANK от того, что могут их автомобили! Это очень комфортная машина для передвижения по городу, но по-настоящему потенциал внедорожника раскрывается там, где вместо дорог – направления.

Мы и сами инициируем проведение различных мероприятий для поклонников TANK. Одно из последних – встреча в Большом Голоустном. Мы пригласили на нее клиентов, которые прошли тестовую поездку. Можно было пообщаться в неформальной обстановке и пройти повторный «тест» – но не в черте города, а в природных условиях: гора, спуски, подъемы…

Мы показали, как работают различные режимы движения, как водитель при этом себя ощущает. Ведь на самом деле, важно не только то, что машина может подняться на гору, но и то, как вы себя в этот момент чувствуете, сколько усилий прикладываете. Можно, условно говоря, нажать одну кнопку и спокойно заехать, а можно нажать 33 кнопки и потратить полчаса. И это два совершенно разных ощущения от преодоления препятствия.

Какие модели бренда TANK пользуются в нашем регионе особой популярностью?

– Лидером остается ТANK-300 – неслучайно он и в 2024 году, и в 2025-м получил премию «Внедорожник года». ТANK-300 дважды подтвердил свой статус настоящего внедорожника, став победителем легендарного ралли «Шёлковый путь». Эта победа – не только про скорость, но и про надёжность, выносливость и безупречную управляемость, доказавшие, что ТANK-300 одинаково уверенно чувствует себя и на дорогах, и вне их. Второе место раньше безоговорочно занимал TANK-500, но, думаю, через полгода он уступит позицию модели TANK-400. Она вышла позже остальных, но всё больше и больше нравится потребителям. Многих привлекает дерзкий, футуристичный дизайн, сочетание превосходного внедорожного потенциала и премиальной отделки салона.

А лидер рейтинга – TANK-300 – чем так покорил иркутян? Выглядит он тоже очень эстетично, но любят, наверное, не за внешний вид?

– Кто-то – как раз-таки за него. Кто-то любит за внедорожные характеристики, кто-то – за надежность, кто-то – за честность. Под честностью я подразумеваю соотношение «цена – качество». TANK, по сравнению с большинством китайских брендов, имеет более высокий средний чек. Стоимость TANK-300 с учетом всех выгод сегодня – от 4 млн рублей. Есть множество автомобилей более бюджетных, но покупатели голосуют за эту модель рублем: она стоит своих денег.

Можете рассказать немного подробнее о характеристиках автомобиля?

– Как и все модели марки TANK, это рамный внедорожник с классическим автоматом – не вариатором, не роботом, что особенно нравится покупателям. Это надежный автомобиль: прост в обслуживании, практически не ломается, имеет неприхотливый двигатель. Но главное – эта машина комфортно себя чувствует как на асфальте, в городе, так и на бездорожье. Это не просто проходимость, а возможность проехать туда, куда ты хочешь.

Покупая TANK, человек приобретает не просто автомобиль, а надежного друга, с которым можно реализовать самые амбициозные цели по путешествиям. У нас на Байкале немало замечательных мест, куда сложно добраться на обычных «паркетниках», кроссоверах. Внедорожники TANK позволяют доехать практически куда угодно. Скажем, не был человек на севере нашего прекрасного острова Ольхон, на Хобое, – на автомобиле TANK можно спокойно туда проехать в любую погоду.

«Гибриды дают многое»

Насколько я понимаю, TANK отвечает и на запрос тех покупателей, которые предпочитают электрокары и гибриды?

– Да. Спрос на такие машины растет, а китайские производители – TANK и WEY не исключение – популяризируют электрификацию автомобилей. Не так давно на рынке Иркутска появился полноценный подзаряжаемый гибрид (PHEV) TANK-500. Ранее, еще в 2024 году, стал доступен неподзаряжаемый вариант этой модели. Кроме того, есть две гибридные комплектации автомобилей ТANK-700.

Спрос на такие авто высокий?

– В нашем дилерском центре он превышает предложение: производственные мощности не поспевают, гибридов TANK-500 и TANK-700 не хватает на всех желающих. У нас есть пул предзаказов, и он насчитывает более десяти клиентов, которые хотели бы приобрести такие автомобили. Интересны покупателям и машины марки WEY, которые в целом представлены только гибридными кроссоверами.

С чем, на ваш взгляд, связан такой высокий интерес к гибридным машинам?

– Думаю, всё больше и больше людей начинают доверять таким автомобилям. Раньше это было что-то непонятное, «необузданное». Сегодня такой формат уже привычен автовладельцам, многие оценили его преимущества: нет необходимости в заправке автомобиля, если пробеги по городу небольшие, до 115 км, можно передвигаться только на электротяге, не тратиться на топливо. Вечером поставили на зарядку, как сотовый телефон, утром сели – и поехали.

Гибриды дают многое: динамику, экономию, комфорт езды. Когда вы двигаетесь на электричестве, вы не слышите шума двигателя, нет никаких посторонних запахов. А для тех, кто заботится об окружающей среде, покупка гибридного автомобиля – вообще идеальное решение. Это действительно более экологично.

«Сервис – вопрос фундаментальный»

Не могу не спросить о постпродажном обслуживании. Не секрет, что многие китайские бренды, не сумев завоевать российский рынок, закрывают представительства и уходят. Покупатели остаются без сопровождения. Да и у тех, кто продолжает работать, есть вопросы по запчастям, по их поставке. TANK в этих вопросах как себя показывает?

– У нас к партнеру только благодарности. Всё работает без сбоев. У конечного потребителя всегда есть возможность заказать запчасти: с наличием и складскими запасами у импортера проблем нет. Кроме того, сказывается политика компании: TANK нацелен работать вдолгую, создавать классические автомобили с устоявшимся дизайном.

Что вы имеете в виду?

– Многие китайские бренды довольно часто – раз в полгода, раз в год – меняют кузовы, вносят корректировки в технические характеристики. Они называют это рестайлингом. Но найти запчасти на старую версию потом – очень непросто. У Great Wall Motors, производителя TANK, другая глобальная стратегия: они сохраняют историю, формы, не преследуют цели постоянно что-то менять. TANK-300, TANK-500 в каком виде вышли на российский рынок три года назад – в таком и остались, добавились только новые комплектации. И в ближайшие 20 лет никаких изменений кузова не планируется. Соответственно, и проблем с запчастями не будет.

«ЛЦ-Иркутск» занимается сервисным обслуживанием не только TANK и WEY, но и автомобилей многих других премиальных марок. Какие результаты у этого направления?

– Сервис – это сегодня вопрос фундаментальный: многие бренды ушли из Российской Федерации, а автомобили – нет. Кроме того, иркутяне продолжают покупать машины, в том числе американского производства, по параллельному импорту. Все эти авто нуждаются в обслуживании. Наша задача – не просто сохранить объемы сервисного направления, а приумножить их: увеличить средний чек, количество машинозаездов, число марок, которые мы можем обслуживать.

Здорово, что вы готовы меняться, адаптироваться к новым условиям. Но как при этом сохранять неизменным главное – отношение к клиентам, качество сервиса? За счет чего вам удается держать планку?

– В первую очередь – за счет команды. Свои кадры мы бережем. Много внимания уделяем работе с сотрудниками, проводим обучения, тренинги, вкладываемся в людей. У нас множество сотрудников, кто работает в компании не год и не два, а пять, десять лет. Клиенты их знают, доверяют им.

«Цели – самые амбициозные»

Какие задачи у компании на 2026 год?

– Самые амбициозные. Это наша политика – всегда ставить себе максимальные цели и стараться их достичь. Основная задача на 2026 год – наращивать долю TANK и WEY в регионе, развивать присутствие брендов. Планируем сконцентрироваться не только на покупателях-физлицах, но и на В2В-сегменте, что особенно актуально с учетом налоговых изменений.

Прогнозируете рост по этому направлению?

– Спрогнозировать что-то, конечно, сложно, но перспективы здесь, однозначно, есть. Корпоративное направление неразрывно связано в том числе с кредитными и лизинговыми продажами: на них сейчас, кстати, приходится две трети сделок.

Кстати, производитель предлагает интересные программы поддержки для покупателей, благодаря которым можно приобрести TANK и WEY с очень хорошими условиями, несмотря на достаточно высокую ключевую ставку Центробанка. Некоторые юрлица, особенно те, кто работает без НДС, считают, что это даже выгоднее, чем лизинг.

По лизингу также есть выгодные программы: можно приобрести автомобиль по ставке удорожания от 0,01%. Всё зависит от размера авансового платежа и срока. В следующем году – в связи с налоговой реформой – компаний-плательщиков НДС добавится, поэтому мы не исключаем, что лизинговое направление будет динамично развиваться.

Конечно, всё надо считать. Если компания обращается к нам, мы помогаем в этом: просчитываем лизинг, кредит, выгоды по налоговой системе. Для нас важно, чтобы приобретение автомобиля было клиенту в радость.

«Маркетплейс – не конкурент»

Структура авторынка в последние годы претерпела немало изменений: помимо официальных дилеров и параллельного импорта, есть и такая форма продаж, как маркетплейсы. В частности, некоторые бренды представлены на Ozon и Wildberries. Впрочем, по словам Романа Чернышева, для дилеров премиального сегмента онлайн-торговля – не конкурент.

– Никакого давления со стороны маркетплейсов мы не чувствуем: там в основном продают более бюджетные автомобили, из другой ценовой категории. Онлайн-торговля в принципе не наша история: такие машины, как TANK и WEY, подкупающие драйвом и эмоциями, сложно купить просто по картинке – не потрогав, не пройдя тестовую поездку. Человек должен сродниться с автомобилем, понять, что это его.

Кроме того, есть еще два фактора: многие люди покупают TANK и WEY с трейд-ином, обменивая старый автомобиль на новый, многие – привлекают кредитование по хорошей процентной ставке. При покупке на маркетплейсах это вряд ли возможно.

Впервые в России

Федеральную презентацию внедорожника TANK-400 в этом году провели на Байкале. Поклонники бренда, эксперты, известные российские автоблогеры и представители крупных компаний – потенциальных потребителей – собрались в поселке Листвянка, в «Долине мечтателей», чтобы увидеть возможности новой модели на реальном маршруте.

– Это был дебют TANK-400 в России, – рассказал Роман Чернышев. – Представители компании-импортера рассказали о новой модели. А у гостей презентации была возможность познакомиться с разными автомобилями марки TANK не в стенах дилерского центра, не по стандартному маршруту тест-драйва, а в реальных условиях. Можно было посмотреть, как ведет себя внедорожник, и получить замечательные эмоции от тестовой поездки.

